Siti naturali Unesco per il clima: all’Elba finanziati 6 progetti sulla sostenibilità

Presentati dai Comuni attraverso il Parco Nazionale Arcipelago Toscano

[28 Dicembre 2023]

La buona notizia è arrivata subito prima di Natale: il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato di aver riconosciuto come ammissibili al finanziamento i progetti che erano stati presentati alla fine di settembre nell’ambito del bando destinato ai Comuni che fanno parte delle Riserve della Biosfera in Italia e nel caso specifico della Riserva della Biosfera MAB Unesco Isole di Toscana, di cui è gestore l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Assomma a 1.730.367,48 euro l’importo assegnato complessivamente ai Comuni dell’Arcipelago Toscano per interventi che interessano infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile o l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico.

I Comuni che beneficeranno di un contribuito pari a 288.394,58 euro ciascuno sono:

Capraia Isola: realizzazione di nuovi itinerari ciclabili;

Portoferraio: realizzazione di parcheggio di interscambio in connessione con servizio bus elettrico da e per località inserite nel Parco Nazionale;

Rio: riqualificazione ed implementazione parcheggio di interscambio finalizzato alla riduzione dei mezzi motorizzati nell’area che ricade all’interno nel Parco Nazionale e della Riserva MAB Unesco in loc. Annunziata;

Marciana Marina: riqualificazione area interna al centro abitato sito in Viale Aldo Moro per realizzazione di un parcheggio pubblico con annessi servizi;

Porto Azzurro: realizzazione all’interno del Parco Nazionale di parcheggio a raso di interscambio con utilizzo bus – navetta elettrico già concesso a questo comune dall’Ente Parco e contestuale parziale riqualificazione della stessa area ex mineraria degradata in adiacenza all’intervento proposto;

Marciana: intervento di efficientamento energetico di un edificio del patrimonio immobiliare pubblico sito nel borgo di Marciana in via Roma n. 24.

Il Presidente del Parco Nazionale e coordinatore della Riserva MAB Unesco, Giampiero Sammuri, ha commentato: «Sono particolarmente felice che alcuni Comuni del Parco Nazionale e della Riserva della Biosfera Unesco abbiano colto questa opportunità e abbiano così ottenuto un contributo comunque significativo per implementare il loro impegno nel campo della sostenibilità” “Si tratta di un concreto segno che i territori riconosciuti nell’ambito delle strategie di tutela e di valorizzazione nazionali e internazionali, quali i Parchi e i siti Unesco, sono stati individuati dal Ministero dell’Ambiente come aree di particolare rilevanza e iniziano a beneficiare di contributi diretti in termini economici. In questa direzione dobbiamo continuare a lavorare in maniera sinergica tra Parco, Riserva ed Enti locali – conclude Sammuri – con l’obiettivo di mettere a punto obiettivi e progetti comuni che, con tutta probabilità, potranno trovare nuovamente supporto finanziario dai bandi che il Ministero continuerà ad attivare per la gestione dei siti di pregio inserite nelle aree protette nazionali e nelle liste Unesco».