«Senza natura non abbiamo niente. Senza natura non siamo niente»

Il discorso di apertura del segretario generale dell’Onu alla COP15 Cbd di Montreal

[7 Dicembre 2022]

Pubblichiamo integralmente l’intervento di apertura del segretario generale dell’Onu, António Guterres, alla 15esima Conferenza delle parti della Convention on biological diversity (COP15 Cbd), iniziata oggi a Montreal, in Canada

La natura è la migliore amica dell’umanità. Senza natura non abbiamo niente. Senza la natura, non siamo niente. La natura è il nostro sistema di supporto vitale. E’ la fonte e il sostentamento dell’aria che respiriamo, del cibo che mangiamo, dell’energia che usiamo, dei posti di lavoro e dell’attività economica su cui contiamo, delle specie che arricchiscono la vita umana e dei paesaggi e dei paesaggi acquatici che chiamiamo casa.

Eppure l’umanità sembra decisa alla distruzione. Stiamo dichiarando guerra alla natura. Questa conferenza riguarda il compito urgente di fare la pace. Perché oggi non siamo in armonia con la natura. IN realtà, stiamo suonando una canzone completamente diversa. In tutto il mondo, per centinaia di anni, abbiamo fatto una cacofonia di caos, suonata con strumenti di distruzione.

La deforestazione e la desertificazione stanno creando terre desolate di ecosistemi un tempo fiorenti. La nostra terra, l’acqua e l’aria sono avvelenate da sostanze chimiche e pesticidi e soffocate dalla plastica. La nostra dipendenza dai combustibili fossili ha gettato il nostro clima nel caos: dalle ondate di caldo e incendi boschivi, alle comunità arse dal caldo e dalla siccità, o inondate e distrutte da terrificanti inondazioni. La produzione e il consumo insostenibili stanno facendo schizzare alle stelle le emissioni e degradando la nostra terra, il mare e l’aria. Oggi, un terzo di tutta la terra è degradata, rendendo più difficile nutrire le popolazioni in crescita. Piante, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e invertebrati sono tutti a rischio. Un milione di specie vacilla sull’orlo dell’estinzione. Il degrado degli oceani sta accelerando la distruzione delle barriere coralline che sostengono la vita e di altri ecosistemi marini e sta colpendo direttamente quelle comunità che dipendono dagli oceani per il loro sostentamento.

Le multinazionali stanno riempiendo i loro conti bancari mentre svuotano il nostro mondo dei suoi doni naturali.Gli ecosistemi sono diventati giocattoli del profitto. Con il nostro appetito senza fine per una crescita economica incontrollata e ineguale, l’umanità è diventata un’arma di estinzione di massa. Stiamo trattando la natura come una toilette. E alla fine, ci stiamo suicidando per procura. Perché la perdita della natura e della biodiversità comporta un costo umano elevato. Un costo che misuriamo in posti di lavoro persi, fame, malattie e morti. Un costo che misuriamo nella stima di 3 trilioni di dollari di perdite annuali entro il 2030 a causa del degrado dell’ecosistema. Un costo che misuriamo in prezzi più alti per acqua, cibo ed energia. E un costo che misuriamo nelle perdite profondamente ingiuste e incalcolabili per i Paesi più poveri, per le popolazioni indigene, per le donne e per i giovani. I meno responsabili di questa distruzione sono sempre i primi a sentirne l’impatto. Ma non sono mai gli ultimi.

Questa conferenza è la nostra occasione per fermare questa orgia di distruzione. Per passare dalla discordia all’armonia. E per applicare l’ambizione e l’azione richieste dalla sfida. Da questo meeting non abbiamo bisogno di niente di meno che di un audace post-2020 Global Biodiversity Framework che respinga l’apocalisse della biodiversità affrontando con urgenza i suoi driver: il cambiamento dell’uso della terra e del mare, lo sfruttamento eccessivo delle specie, il cambiamento climatico, l’inquinamento e le specie non autoctone invasive. Che affronti le cause profonde di questa distruzione: sussidi dannosi, investimenti mal indirizzati, sistemi alimentari insostenibili e modelli più ampi di consumo e produzione. Che sostenga altri accordi globali volti a proteggere il nostro pianeta: dall’Accordo di Parigi sul clima, agli accordi sul degrado del suolo, le foreste, gli oceani, le sostanze chimiche e l’inquinamento che possono avvicinarci al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Un Framework con obiettivi, parametri di riferimento e responsabilità chiari.

Niente scuse. Nessun ritardo. Le promesse fatte devono essere promesse mantenute.

È tempo di stringere un patto di pace con la natura. Questo richiede tre azioni concrete.

Primo: i governi devono sviluppare audaci piani d’azione nazionali in tutti i ministeri, dalle finanze e l’alimentazione, all’energia e alle infrastrutture. Piani che riutilizzano i sussidi e le detrazioni fiscali per le attività che distruggono la natura verso soluzioni ecologiche come l’energia rinnovabile, la riduzione della plastica, la produzione alimentare rispettosa della natura e l’estrazione sostenibile delle risorse. Piani che riconoscono e tutelano i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, da sempre i più efficaci custodi della biodiversità. E National Biodiversity Finance Plans per aiutare a colmare il gap finanziario.

Secondo, il settore privato deve riconoscere che profitto e protezione devono andare di pari passo. Nelle nostre economie globalizzate, le imprese e gli investitori fanno affidamento sulla generosità della natura di ogni angolo del mondo. E’ soprattutto nel loro interesse proteggere la natura. Questo implica che l’industria agroalimentare si sta sopstando verso metodi di produzione sostenibili e mezzi naturali di impollinazione, controllo dei parassiti e fertilizzazione. Questo implica che i settori del legno, della chimica, dell’edilizia e delle costruzioni tengano conto dell’impatto sulla natura nei loro modelli economici. Questo implica che le industrie biotecnologiche, farmaceutiche e di altro tipo che sfruttano la biodiversità, condividano i benefici in modo giusto ed equo. Questo comporta solidi quadri normativi e misure di divulgazione delle informazioni che interrompano il greenwashing e ritengano il settore privato responsabile delle sue azioni, lungo tutta la catena di approvvigionamento. E questo significa denunciare l’inesorabile concentrazione della ricchezza e del potere nelle mani di pochi, che va contro la natura e i veri interessi della maggioranza. Le imprese e gli investitori devono essere alleati della natura, non nemici.

Terzo, i Paesi sviluppati devono fornire sostegno finanziario ai Paesi del Sud, che sono i custodi della ricchezza naturale del nostro pianeta. Non possiamo aspettarci che i Paesi in via di sviluppo sopportino questo fardello da soli. Dobbiamo garantire ai Paesi in via di sviluppo un accesso più diretto, più semplice e più rapido ai finanziamenti di cui hanno bisogno. Conosciamo fin troppo bene gli ostacoli burocratici che esistono oggi. Le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo devono garantire che i loro investimenti promuovano la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità. La comunità globale che formiamo deve aiutare tutti i Paesi a proteggere e ripristinare i propri ecosistemi dopo decenni e secoli di degrado e devastazione.

Questi ambienti naturali ci hanno dato tanto. È giunto il momento di restituire.

La lezione più importante che insegniamo ai bambini è assumersi la responsabilità delle loro azioni. Che esempio stiamo dando quando falliamo questo semplice test? Sono ancora profondamente ispirato dai giovani attivisti ambientali di tutto il mondo che chiedono cambiamento e azione. Ma sono pienamente consapevole che non possiamo fargliene pagare il prezzo. Sta a noi assumerci la responsabilità del danno che abbiamo causato e adottare le misure necessarie per ripararlo. Dimenticate le riflessioni di alcuni miliardari: non esiste un pianeta B. Sta a noi aggiustare il mondo che abbiamo. Sta a noi custodire questo dono meraviglioso. Sta a noi fare pace con la natura.

Vi prego: fate ciò che deve essere fatto. Agite per la natura. Agite per la biodiversità. Agite per l’umanità. Insieme, adottiamo e implementiamo un framework ambizioso – un patto di pace con la natura – e trasmettiamo ai nostri figli un mondo migliore: più verde, più blu e più sostenibile.

António Guterres

Segretario generale delle Nazioni Unite