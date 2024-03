Scoperto un nuovo verme “tappeto volante” che vive nelle fuoriuscite di metano al largo del Costa Rica (VIDEO)

Sono ora 48 le nuove specie trovate dagli scienziati che studiano questi ecosistemi apparentemente inospitali

[11 Marzo 2024]

Lo studio “A remarkable new deep-sea nereidid (Annelida: Nereididae) with gills”, pubblicato su PLOS ONE da un team di ricercatori del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) e della Scripps Institution of Oceanography dell’università della California San Diego, ha scoperto una nuova specie di verme che vive nelle profondità marine vicino a una fuoriuscita di metano a circa 50 chilometri al largo della costa pacifica del Costa Rica.

Il verme, che è stato chiamato Pectinereis strickrotti , ha un corpo allungato contornato su entrambi i lati da una fila di parapodi, appendici piumate con punte branchiali, il suo nuoto sinuoso gli ricordava i movimenti di un serpente. La specie prende il nome da Bruce Strickrott della Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), pilota capo del famoso sommergibile per acque profonde Alvin , che è stato determinante nello sforzo di localizzare e raccogliere la creatura. La ricerca è stata sostenuta dalla National Science Foundation.

Dal 2009 il team guidato Tullio Villalobos del CICESE e da Greg Rouse della Scripps Institution of Oceanography ha trovato circa 450 specie accanto alle fuoriuscite i di metano del Costa Ric e quest’ultima scoperta ha portato a 48 il numero di specie nuove per la scienza. Rouse fa notare che «Queste statistiche impressionanti sottolineano quanto ancora ci sia da imparare su queste specie ed ecosistemi, così come sulla loro importanza biologica».

Il metano fuoriesce dalle rocce o dai sedimenti sul fondo marino sotto forma di bolle. A differenza delle sorgenti idrotermali delle acque profonde, le fuoriuscite di metano in genere non sono più calde dell’acqua circostante. Ma come le sorgenti idrotermali, gli ecosistemi che filtrano metano sono alimentati dall’energia chimica, invece che dalla luce solare. Rouse spiega: «Questo perché alcuni microbi hanno sviluppato la capacità di consumare metano. I microbi che possono trasformare il metano in cibo creano la base di una rete alimentare che al largo del Costa Rica è dominata da cozze, granchi e vermi policheti dal corpo molle come questa nuova specie».

Strickrott e Rouse hanno trovato per la prima volta la nuova specie nel 2009 a circa 1.000 metri di profondità durante un’immersione nel sottomarino Alvin , gestito dalla WHOI e di proprietà della Marina degli Stati Uniti. Strickrott racconta che «Abbiamo visto due vermi vicini l’uno all’altro a circa un sottomarino di distanza nuotare appena fuori dal fondo. Non siamo riusciti a vederli bene e abbiamo cercato di intrufolarci per dare un’occhiata più da vicino, ma è difficile insinuarsi con un sottomarino e li abbiamo spaventati».

Solo nel 2018 il team è riuscito a ritornare nell’area delle fughe di metano del Costa Rica con Alvin e, durante un’immersione nello stesso punto in cui il verme era stato avvistato per la prima volta, noto come Mound 12, Strickrott è rimasto sbalordito per aver incontrato almeno 6 individui della specie sconosciuta che avevano visto per la prima volta quasi dieci anni prima e racconta ancora: «Per qualche ragione, i vermi erano molto meno nervosi rispetto al 2009».

Utilizzando lo “slurp gun”, un dispositivo con 5 camere, i ricercatori hanno raccolto con cura diversi campioni e scattato foto e girato video sufficienti per descrivere formalmente quella che si è rivelata una nuova specie.

Strickrott ricorda che «Il modo in cui questa cosa si muoveva era così aggraziato, ho pensato che sembrava un tappeto volante vivente. Sono onorato che Greg [Rouse] abbia ritenuto opportuno dare a questa specie il mio nome, significa molto».

Pectinereis strickrotti, lungo 10 centimetri, è un membro della famiglia dei vermi ragno (Nereididae) che raggruppa circa 500 specie di vermi segmentati, per lo più marini, che assomigliano un po’ a un incrocio tra un millepiedi e un lombrico. Hanno corpi allungati con file di parapodi setolosi sui lati e una serie nascosta di mascelle a forma di tenaglia che possono essere estruse per nutrirsi. Molte specie di vermi hanno anche due fasi di vita distinte: atoke ed epitoke. In queste specie, il verme trascorre la maggior parte della sua vita sul fondo del mare, spesso in una tana, come atoke sessualmente immaturo, ma nell’atto finale della vita si trasformano in epitopi sessualmente maturi che nuotano dal fondo nella colonna d’acqua per trovare compagni e uova.

Il team è riuscito a raccogliere tre epitomi maschi di Pectinereis strickrotti e parte di una femmina e ha utilizzato questi i campioni per condurre analisi anatomiche e studiare il DNA del verme per stabilire le sue relazioni evolutive all’interno della famiglia dei vermi. Gli esemplari ora fanno parte della Collezione di invertebrati bentonici della Scripps e del Museo de Zoología dell’Universidad de Costa Rica.

All’università della California San Diego fanno notare che «Rispetto alla maggior parte dei vermi, il Pectinereis strickrotti è insolito sotto diversi aspetti. Innanzitutto vive nelle profondità marine, mentre la maggior parte dei suoi parenti evolutivi abita in acque meno profonde. Secondo, i suoi parapodi sono ricoperti di branchie, mentre la maggior parte dei vermi assorbono ossigeno attraverso i loro parapodi senza l’ausilio di vere branchie».

I maschi avevano grandi spine all’estremità della coda che, secondo Rouse, «Potrebbero avere qualcosa a che fare con la riproduzione ma richiederebbero ulteriori studi». Infine, a causa del buio totale a 1.000 metri sotto il mare, la nuova specie è cieca. Rouse ha detto che «I vermi probabilmente hanno acuti sensi dell’olfatto e del tatto che li aiutano a navigare nel loro mondo d’inchiostro».

Pectinereis strickrotti ha mascelle robuste, dall’aspetto spaventoso, ma Rouse sottolinea che «La loro dieta è ancora sconosciuta e la specie potrebbe facilmente nutrirsi di batteri così come di cibo più grande come altri vermi. Anche se la sua colorazione sarebbe un punto controverso nella vita, dato il suo habitat nero come la pece, il verme appariva roseo sotto le luci di Alvin e questo era probabilmente dovuto al colore del suo sangue».

Rouse e altri ricercatori dello Scripps torneranno in mare entro la fine dell’anno nella speranza di fare ancora più scoperte nelle profondità marine nelle fi uoriuscite di metano al largo delle coste dell’Alaska e del Cile e lo scienziato conclude: «Abbiamo passato anni cercando di dare un nome e descrivere la biodiversità delle profondità marine. A questo punto abbiamo trovato più nuove specie di quante abbiamo tempo di nominare e descrivere. Dimstra semplicemente quanta biodiversità da scoprire c’è là fuori. Dobbiamo continuare a esplorare le profondità marine e a proteggerle».