Rinnovata la collaborazione tra Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Sea Shepherd

Accordo per la tutela del mare a supporto della vigilanza delle forze dell’ordine competenti

[8 Febbraio 2024]

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Sea Shepherd – l’organizzazione ambientalista nata da una scissione di Greenpeace – hanno firmato il rinnovo del protocollo d’intesa per la preservazione della biodiversità marina e la tutela degli habitat costieri, con focus su Pianosa, Capraia e Giannutri.

In una nota l’Ente Parco spiega che «Gli obiettivi includono la lotta alle attività illegali, il pattugliamento delle acque protette, e la sensibilizzazione delle comunità locali. Le parti collaboreranno in azioni di tutela della biodiversità, utilizzando il sistema di video-sorveglianza del Parco, effettuando pattugliamenti periodici e promuovendo la sensibilizzazione pubblica attraverso eventi e visite guidate. La collaborazione sarà implementata attraverso riunioni operative per definire attività, tempistiche e modalità. Questa firma rappresenta la conferma degli accordi con cui il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Sea Shepherd uniscono le forze per preservare la biodiversità marina e proteggere gli habitat costieri. La continuità di questa partnership testimonia l’impegno a lungo termine delle due entità per la salvaguardia dell’ambiente marino».

Sea Shepherd opera avvisando prontamente le autorità di vigilanza preposte (Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e Guardia di Finanza) nei casi in cui si verifichi una qualsiasi delle attività in contrasto con la normativa vigente nella superficie protetta a mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Si tratta dunque di un supporto delle attività di vigilanza delle Forze dell’Ordine competenti nel mare dell’Arcipelago Toscano in particolare nei mesi a più alta densità turistica.