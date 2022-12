Perché la biodiversità fa bene alla salute. Egoisticamente, se il mondo naturale è sano, lo saremo anche noi (VIDEO)

Viviamo in un laboratorio vivente che ha donato all'umanità incredibili benefici per la salute che rischiamo di perdere se continuiamo a degradare l'ambiente

[19 Dicembre 2022]

Oggi a Montral, in Canada, dovrebbe concludersi la seconda cruciale sessione della 15esima Conferenza delle parti della Convention on biological diversity (COP15 Cbd) e, con il report “How Our Health Depends on Biodiversity”, l’United Nadons Development Programme (UNDP) ha ricordato ai delegati di tutto il mondo quanto la biodiversità sia importante per la salute umana.

L’UNDP ricorda che ad oggi sono state identificate solo circa 1,9 milioni di specie (e in molti casi poco studiate), probabilmente ce ne sono altri milioni completamente sconosciuti e, a causa di cambiamenti climatici, perdita di habitat, inquinamento e introduzione di specie aliene, molte specie le abbiamo perse e le stiamo perdendo prima di poterle scoprire e studiare. «Si dice che un milione di specie siano ora a rischio di estinzione – ricorda l’UNDP – e, se le perdite di specie continuano ad aumentare, le funzioni dell’ecosistema vitali per la salute e la vita umana continueranno a essere distrutte. Gli ecosistemi forniscono beni e servizi che sostengono tutta la vita su questo pianeta, compresa la vita umana. Mentre sappiamo molto su quanti ecosistemi funzionano, spesso comportano una tale complessità e sono su una scala così vasta che l’umanità troverebbe impossibile sostituirli, non importa quanto denaro venga speso nel processo».

La realtà è che, come fa notare il report, il pianeta Terra è un laboratorio vivente: «La maggior parte dei medicinali prescritti nei Paesi industrializzati deriva da composti naturali prodotti da animali e piante. Miliardi di persone nei Paesi in via di sviluppo si affidano principalmente alla medicina tradizionale a base vegetale per l’assistenza sanitaria di base». Molte cure “naturali” sono familiari; antidolorifici come la morfina dei papaveri da oppio, il chinino antimalarico dalla corteccia dell’albero della china sudamericana e la penicillina prodotta da funghi microscopici. I microbi scoperti nel suolo di Rapa Nui (Isola di Pasqua) combattono le malattie cardiache abbassando il colesterolo. L’AZT, uno dei primi farmaci anti-HIV/AIDS, proveniva da una grande spugna che vive nella acque poco profonde dei Caraibi e la stessa spugna sembra avere un prodotto antivirale per curare l’herpes e potrebbe essere la fonte primo farmaco antitumorale derivato da un essere marino che otterrà una licenza di vendita negli Usa.

Il report UNDP sottolinea che «Tutto ciò che è vivo è il risultato di un complesso “laboratorio vivente” che ha condotto i propri test clinici sin dall’inizio della vita, circa 3,7 miliardi di anni fa. Questa biblioteca farmaceutica naturale ospita una miriade di cure sconosciute, se solo non le distruggiamo prima che vengano riconosciute».

L’UNDP fa l’esempio dell’orso bianco (Ursus maritimus), classificato come minacciato di estinzione nella Lista Rossa IUCN: « Mentre il suo habitat artico si scioglie a causa del cambiamento climatico, il più grande predatore terrestre del mondo è diventato un’icona dei pericoli posti dall’aumento delle temperature globali. Potrebbe anche essere un’icona per la salute. Gli orsi polari accumulano enormi quantità di grasso prima di andare in letargo. Nonostante siano grassi a un livello tale da mettere in pericolo la vita degli esseri umani, sono apparentemente immuni al diabete di tipo II. Rimangono immobili per mesi, ma le loro ossa rimangono invariate. Mentre sono dormienti non urinano, tuttavia i loro reni non ne sono danneggiati. Se capissimo e potessimo riprodurre il modo in cui gli orsi disintossicano i loro rifiuti durante il letargo, potremmo essere in grado di trattare – e forse anche prevenire – la tossicità dell’insufficienza renale negli esseri umani. Attualmente il 13% della popolazione mondiale è clinicamente obeso e si prevede che il numero di persone affette da diabete di tipo II salirà a 700 milioni entro il 2045. Nel corso della loro vita, 1 donna su 3 e 1 uomo su 5 oltre i 50 anni sperimenteranno fratture ossee correlate all’osteoporosi. Solo negli Stati Uniti, l’insufficienza renale uccide più di 82.000 persone e costa all’economia statunitense 35 milioni di dollari l’anno. Gli orsi polari hanno naturalmente sviluppato “soluzioni” a questi problemi – diabete di tipo II dall’obesità, osteoporosi dall’immobilità e tossicità dall’insufficienza renale – che causano sofferenza a milioni di persone».

Un altro esempio sono le foreste pluviali del mare”. le barriere coralline. L’elevata biodiversità di questi sistemi viventi ospita una miriade di specie, compresi i coni, molluschi predatori che cacciano utilizzando dardi che rilasciano 200 distinti composti tossici. Lo Ziconotide che copia esattamente il peptide tossico di un cono, non è solo 1.000 volte più potente della morfina, ma evita anche la tolleranza e la dipendenza possono causare che gli oppioidi. Ad oggi, di tutte le 700 specie di coni, solo 6 sono state esaminate in dettaglio e delle potenziali migliaia di composti unici che contengono ne sono stati sudiati dettagliatamente solo 100. Ma le barriere coralline e tutti i loro abitanti vengono distrutti a ritmi allarmanti.

Il report UNDP evidenzia che «Fornire composti chimici non è l’unico modo in cui la biodiversità è cruciale per la nostra salute. Una sorprendente gamma di specie ha contribuito a rivoluzionare le conoscenze mediche. I pesci zebra sono stati fondamentali per la nostra conoscenza di come si formano gli organi, in particolare il cuore; un nematode microscopico ha portato alla comprensione della “morte cellulare programmata” (apoptosi) che non solo regola la crescita degli organi, ma che, se interrotta, può provocare il cancro. I moscerini della frutta e le specie batteriche sono stati i principali contributori alla ricerca che ha mappato il genoma umano. Potrebbero esserci specie sconosciute che, come gli animali da laboratorio scientifico, possiedono attributi che le rendono particolarmente adatte allo studio e al trattamento delle malattie umane. Se queste specie dovessero scomparire, i loro segreti andrebbero perduti con loro».

Il fattore principale che attualmente porta alla perdita di biodiversità è la distruzione dell’habitat, sulla terraferma, in torrenti, fiumi e laghi e negli oceani. E l’UNDP avverte: «A meno che non riduciamo in modo significativo il nostro uso di combustibili fossili, si prevede che il cambiamento climatico da solo minacci l’estinzione di circa un quarto o più di tutte le specie sulla terraferma entro il 2050, superando persino la perdita di habitat come la più grande minaccia per la vita sulla terraferma. Anche le specie negli oceani e nelle acque dolci sono a grande rischio a causa dei cambiamenti climatici, in particolare quelle come i coralli che vivono in ecosistemi particolarmente sensibili al riscaldamento delle temperature, ma l’entità completa di tale rischio non è stata ancora calcolata».

Le perdite di biodiversità incidono sulla salute umana in molti modi. La devastazione dell’ecosistema e la perdita di biodiversità hanno un impatto importante sulla trasmissione e la diffusione di molte malattie infettive umane. Gli agenti patogeni del 60% delle malattie infettive umane, ad esempio malaria e Covid, sono zoonotici, cioè sono passati dagli animali algli esseri umani facendo uno o più salti di specie. Probabilmente, il virus che causa l’HIV/AIDS e che finora ha ucciso oltre 40 milioni di persone, ha fatto saltare la specie dagli scimpanzé macellati per la carne selvatica nell’Africa centro-occidentale. Potrebbero esserci 10.000 virus zoonotici che circolano silenziosamente in natura e che sono in grado di saltare da altre specie agli esseri umani. L’UNDP fa notare che «Questo rende l’approccio One Health – un approccio collaborativo, multisettoriale e transdisciplinare che riunisce varie agenzie intergovernative, governi e attori locali e regionali per affrontare insieme la salute umana e la salute ambientale – fondamentale per ridurre al minimo il rischio di future ricadute di malattie. Egoisticamente, se il mondo naturale è sano, lo saremo anche noi. Una sfida chiave per le organizzazioni che lavorano per preservare la biodiversità è convincere gli altri, in particolare i responsabili politici e l’opinione pubblica, che gli esseri umani e la nostra salute dipendono fondamentalmente dagli animali, dalle piante e dai microbi con cui condividiamo questo piccolo pianeta. Dipendiamo totalmente dai beni e dai servizi forniti dal mondo naturale e non abbiamo altra scelta che preservarlo».

Il World Economic Forum stima che la metà del PIL mondiale (44 trilioni di dollari) dipenda dalla natura. Il fatturato annuo mondiale dell’industria farmaceutica è di 1,27 trilioni di dollari e ogni anno l’assistenza sanitaria nei soli Stati Uniti costa oltre 4 trilioni di dollari. In confronto, la quantità di denaro necessaria per colmare il gap finanziario per conservare la biodiversità è di soli 700 miliardi di dollari all’anno. Per l’assicurazione sanitaria e sulla vita planetaria, quella cifra non è solo un affare, è una necessità.

Il report UNDP conclude: «Gli esseri umani non possono esistere al di fuori della natura. Proteggere le piante, gli animali e i microbi con cui condividiamo il nostro piccolo pianeta non è volontario, poiché sono questi organismi che creano i sistemi di supporto che rendono possibile tutta la vita sulla Terra, compresa la vita umana».