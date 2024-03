Pasqua nell’Arcipelago toscano, ecco tutti gli appuntamenti col Parco a Capraia

Trekking per gli appassionati di botanica, di geoturismo e di antiche tradizioni agricole: ecco come prenotare

[7 Marzo 2024]

La Pasqua con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano all’Isola di Capraia promette trekking spettacolari per gli appassionati di botanica, di geo turismo e di antiche tradizioni agricole.

Scopri gli orari e i servizi dei presidi di accoglienza turistico naturalistica attivi a Pasqua dal 29 marzo al 1° aprile 2024 all’Isola di Capraia

Consigliatissima la visita al Centro di educazione ambientale “La Salata” che aprirà a Pasqua sabato 30, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18.

Si tratta di una struttura divulgativa situata nel porto turistico che fornisce tutte le informazioni per godere della bellezza dell’isola. Al suo interno è attivo un infopoint turistico – gestito in collaborazione tra il Parco Nazionale, il Comune di Capraia Isola e la Pro Loco – che è anche un Centro di Educazione Ambientale dedicato alla conoscenza dell’isola. Allestimenti multimediali in realtà virtuale e applicazioni interattive consentono di rivivere la formazione geologica dell’Arcipelago Toscano ed in particolare dell’apparato vulcanico dal quale si è formata l’isola di Capraia, ma anche di scoprire le opportunità di fruizione attraverso la rete sentieristica. Uno specifico allestimento è dedicato al Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini “Pelagos” con immagini dei suoi straordinari abitanti, approfondimenti relativi alla fauna marina e informazioni sull’Osservatorio Toscano per la Biodiversità. Il cortile infine ospita splendidi modelli a grandezza reale di tursiope, di delfino comune, stenella e Foca monaca.

Qui si prenotano le escursioni con Guida Parco per andare alla scoperta dei sentieri, dei tesori geologici ed archeologici e della straordinaria area marina protetta dell’isola. Ingresso gratuito. Tel. 320 9606560 – 347 7714601.

Si segnala il Percorso dei Palmenti un percorso culturale che riscopre le antiche tradizioni agricole dell’isola. In cui sono ora visitabili gli antichi palmenti: vasche scavate nella roccia destinate alla produzione del vino, nelle quali si pigiavano i grappoli per ricavarne il succo, utilizzate almeno a partire dal XVI secolo. Ai tre siti già visitabili – Forte San Giorgio, San Leonardo e Segalaio – se ne sono aggiunti, in virtù di scavi recenti, altri situati in località Il Piano, la cui fruibilità è stata potenziata attraverso la predisposizione di un sentiero dedicato corredato di pannelli esplicativi. Il recupero del percorso è stato attuato dal Comune di Capraia, con la supervisione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e grazie ai finanziamenti provenienti dal progetto INTERREG ISOS – Isole Sostenibili realizzato dal Parco Nazionale.

Altro trekking consigliato il percorso botanico di libera fruizione e aperto a tutti, 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno. La primavera è il momento ideale per visitarlo vedi qui il link: Percorso botanico

Istituzioni, imprese e cittadini cooperano in questo progetto di valorizzazione: le aziende agricole Arura e San Rocco, dando seguito ad un impegno assunto nell’ambito della certificazione CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile), hanno realizzato il Percorso Botanico in via sperimentale per poi completarlo grazie al sostegno e al finanziamento del Parco Nazionale. L’obiettivo centrale è “conoscere per riconoscere” piante, fiori, frutti di piante spontanee di macchia e non solo, creando un luogo permanente di formazione ed esperienza che consenta, a coloro che lo attraversano, di inoltrarsi nell’isola con una maggiore consapevolezza data dal riconoscimento delle principali specie botaniche presenti. Il percorso, lungo circa 300 metri, si estende lungo l’antica Strada Romana che dal Porto conduce al Paese, passando davanti alla sorgente e attraversando il ponte sul Vado del Porto. Si raggiunge dal Porto a partire dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, seguendo la strada per il villaggio “Le Sughere” o dal paese partendo dalla Chiesa di San Nicola, percorrendo via San Leonardo e proseguendo in direzione del Porto costeggiando il Palmento di San Leonardo.

Il giorno di Pasqua Domenica 31 marzo è stata organizzata l’escursione guidata all’Anello dello Zenobito: itinerario Geo turistico dell’isola di Capraia

Escursione guidata alla scoperta della ‘storia’ geomorfologica dell’isola di Capraia attraverso la lettura dell’ambiente. Partendo dalla piazza principale del paese e raggiunto il Monte Arpagna, punto di osservazione per un panorama a 360°, dove faremo la sosta per il pranzo al sacco, scenderemo alla piana dello Zenobito: un ambiente impressionante per la bellezza selvaggia, da cui osserveremo la magnifica Cala Rossa. Dall’estremità meridionale dell’isola, presidiata dalla torre genovese, percorreremo un sentiero costiero e panoramico che ci permetterà di rientrare in paese. Ritrovo: ore 09:00 Piazza Milano (paese) – Durata: 7 ore –

Livello di difficoltà: molto impegnativo – Su prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni. Attrezzatura: scarponcini da trekking, scorta d’acqua (2,5 l a persona), pranzo al sacco.

Consulta il calendario delle escursioni disponibili scaricando la pubblicazione Vivere il Parco 2024 sul sito www.islepark.it e poi prenota su: parcoarcipelago.info Per informazioni puoi chiamare info park al n. 0565 908231.

di Ente Parco nazionale Arcipelago toscano