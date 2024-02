L'Italia è il Paese Ue più ricco di biodiversità

Parchi italiani in prima linea dopo il via libera Ue alla legge sul ripristino della natura

Santini: «Tutelare la natura non è solo conservazione, ma anche lavoro e sviluppo sostenibile»

[28 Febbraio 2024]

La legge europea per il ripristino della natura è un importante passo avanti per la tutela degli ecosistemi. L’Italia è il Paese Ue più ricco di biodiversità e il sistema delle aree naturali protette può e deve essere in prima linea nell’applicazione del nuovo regolamento comunitario.

Tutelare la natura non è solo conservazione, ma anche lavoro e sviluppo sostenibile, come già accade oggi nei parchi, dove ci sono importanti filiere produttive a partire da quelle del turismo e dell’agroalimentare.

Sviluppo del territorio e tutela degli habitat naturali non sono in contrapposizione. Al contrario, sono fattori complementari. Quando tutti i soggetti interessati lavorano insieme i risultati arrivano.

di Luca Santini, presidente di Federparchi