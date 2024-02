Le lontre marine hanno impedito il declino delle foreste di kelp e delle paludi salmastre della California

[2 Febbraio 2024]

Lo studio “Sea otter recovery buffers century-scale declines in California kelp forests”, pubblicato su PLOS Climate da un team di ricercatori statunitensi e canadesi evidenzia il legame tra le lontre marine e la salute a lungo termine delle foreste di kelp – le grandi alghe della California – e rileva che «La crescita della popolazione di lontre marine durante l’ultimo secolo ha migliorato la resilienza delle foreste di kelp nello Stato. Questa scoperta rafforza l’importanza della conservazione e del recupero della lontra marina meridionale (Enhydra lutris nereis) minacciata e evidenzia una potenziale soluzione basata sulla natura per ripristinare le foreste di kelp lungo la costa della California, e forse oltre». Infatti, le lontre mangiano i ricci di mare che, se non controllati, decimano le foreste delle gigantesche alghe

Lo studio ha rivelato drammatici cambiamenti regionali nella copertura delle foreste di kelp in un periodo di 100 anni, dal 1910 al 2016, durante il quale si è verificato un aumento significativo nella copertura delle foreste di kelp lungo la costa centrale, l’unica regione della California in cui le lontre marine meridionali sono sopravvissute dopo essere state cacciate quasi fino all’estinzione nel 1800 per la loro pelliccia. I ricercatori dicono che «Su scala secolare, l’impatto favorevole della specie sulle foreste di kelp lungo la costa centrale ha quasi compensato le perdite di kelp lungo la California settentrionale e meridionale, determinando un leggero declino complessivo in tutto lo Stato durante questo periodo».

la principale autrice dello studio, la biologa Teri Nicholson del Monterey Bay Aquarium Sea Otter Program, aggiunge che «Il nostro studio ha dimostrato che le foreste di kelp sono più estese e resistenti ai cambiamenti climatici laddove le lontre marine hanno rioccupato la costa della California nel corso dell’ultimo secolo. Dove le lontre marine sono assenti, le foreste di kelp sono diminuite drasticamente. In effetti, abbiamo riscontrato che, in questo arco di cento anni, la densità della popolazione di lontre marine è il più forte predittore del cambiamento nella copertura della chioma di kelp».

Per realizzare stime dettagliate sull’estensione della chioma, sulla biomassa e sullo stoccaggio del carbonio delle foreste sottomarine di kelp, correggendo al contempo la variazione annuale e le differenze nei metodi di indagine, gli scienziati del Monterey Bay Aquarium l’acquario hanno utilizzato indagini storiche sulle foreste di alghe risalenti agli inizi del 1900, questo ha permesso loro di esaminare i trend delle foreste di kelp della California per un periodo di tempo più lungo, risalendo a più di 60 anni prima dei dati disponibili provenienti da indagini moderne basate su immagini aeree o satellitari. Il team ha poi confrontato le stime storiche corrette – e molto prudenti – con i dataset e ha utilizzato un quadro di apprendimento automatico per valutare i principali fattori di cambiamento nel corso dell’ultimo secolo.

Jess Fujii, responsabile del programma Sea Otter del Monterey Bay Aquarium, evidenzia che «L’utilizzo di mappe storiche ha fornito un’importante opportunità per aiutarci a esaminare i trend a lungo termine delle foreste di kelp. Questa visione più ampia è importante per comprendere le tendenze legate al cambiamento climatico e sviluppare strategie di conservazione efficaci basate sulla scienza».

Per tutta la costa della California, i dati hanno mostrato solo un calo del 6% nella chioma di kelp dal 1910 al 2016. Ma i cambiamenti regionali si sono rivelati più considerevoli: «La chioma di kelp è diminuita nelle regioni settentrionali e meridionali rispettivamente del 63 e del 52%. Al contrario, è aumentata quasi ovunque lungo la costa centrale, guadagnando circa il 56% della copertura forestale di kelp».

Sebbene il modello abbia mostrato che la densità della popolazione di lontre marine fosse il più forte predittore del cambiamento nella copertura del kelp, ha anche identificato altri fattori, tra i quali il caldo marino estremo dovuto ai cambiamenti climatici. L’autore senior dello studio, Kyle Van Houtan della Duke University, conferma: «Oggi, il caldo estremo nell’oceano è intenso e persistente. Iniziata dieci anni fa, questa minaccia ora colpisce più della metà della superficie dell’oceano. Questo è un grosso problema per le foreste di kelp poiché lo stress termico cronico ne mina la crescita e la salute. Gli ecosistemi sono complessi e, per avere la migliore possibilità di sopravvivere a questi cambiamenti estremi, hanno bisogno di tutti i loro componenti. Le lontre marine, ovviamente, hanno un’enorme influenza sulle foreste di kelp del Pacifico. Studi storici come questo sono una dimostrazione essenziale di questa dinamica a lungo termine».

Gli ecosistemi sani delle foreste di kelp forniscono benefici: sono la nursery per i pesci, riducono l’erosione costiera causata dalle tempeste e contribuire allo stoccaggio del carbonio. Lo studio indica che «Il ritorno delle lontre nelle aree del loro areale storico potrebbe aiutare a recuperare le foreste di alghe e ripristinare i loro benefici in più luoghi lungo la costa della California».

E la conferma viene dallo studio “Top-predator recovery abates geomorphic decline of a coastal ecosystem”, realizzato da un team di ricercatori statunitensi e canadesi guidato da Brent Hughes della Sonoma State University e della Duke University, Beaufort, che illustra il ruolo svolto dalle lontre marine nella protezione delle paludi salmastre della California e che si è conquistato la copertina di Nature con il titolo “Significant Otters”

I ricercatori hanno scoperto che «Contro ogni previsione, le caratteristiche biofisiche essenziali per rendere l’estuario dell’Elkhorn Slough un ecosistema costiero resiliente sono in via di guarigione» e lo studio suggerisce che questo sia dovuto in gran parte all’insaziabile appetito delle lontre marine per i granchi di palude erbivori.

Lo studio a Elkhorn Slough è durato 10 anni e ora Hughes fa notare che «Quando si pensa di reintrodurre le lontre marine al di fuori del loro areale attuale, le paludi salmastre potrebbero essere un nuovo strumento molto efficace e conveniente per il nostro kit di strumenti di conservazione, a vantaggio sia della lontra marina che delle paludi salmastre».

Gli esperimenti, insieme alle sul terreno e alle foto aeree, hanno confermato che «Nei siti con grandi popolazioni di lontre marine, l’erosione delle paludi salmastre si era arrestata entro la fine dello studio». Alcune paludi si stavano addirittura espandendo.

Brian Silliman, autore senior dello studio e Distinguished Professor of Marine Conservation Biology alla Nicholas School of the Environment della Duke University. evidenzia che < Agli esseri umani costerebbe decine di milioni ricostruire le sponde dei torrenti e risanare queste paludi. Le lontre marine le stanno stabilizzando gratuitamente in cambio di un banchetto di granchi a volontà».

Un tempo, Elkhorn Slough, come molti altri estuari della West Coast, era un importante habitat di foraggiamento e riproduzione per le lontre marine. Alla sonoma State University ricordano che «Per stare al caldo nelle gelide acque dell’Oceano Pacifico, le lontre adulte devono mangiare l’equivalente di circa il 25% del loro peso corporeo ogni giorno, ovvero circa 20 – 25 libbre di cibo. I granchi sono uno dei loro piatti preferiti. Ma dopo che i commercianti di pellicce cacciarono la popolazione locale di lontre quasi fino all’estinzione, i granchi di Elkhorn Slough rimasero senza lontre marine che li predavano per oltre un secolo, permettendo alle loro popolazioni di esplodere».

E Hughes fa notare che «I granchi mangiano le radici delle paludi salmastre, scavano nel terreno delle paludi salmastre e col tempo possono causare l’erosione e il collasso della palude salata. Questo è accaduto a Elkhorn Slough per decenni fino a quando le lontre non furono reintrodotte a metà degli anni ’80. Ma dopo alcuni decenni, nelle aree ricolonizzate dalle lontre, le paludi e le rive dei torrenti stavano diventando di nuovo più stabili, nonostante l’innalzamento del livello del mare, l’aumento del flusso d’acqua da fonti interne e un maggiore inquinamento».

Lo studio includeva anche una componente essenziale della ricerca: il telerilevamento delle lontre marine vicino a gabbie sperimentali del quale si è occupata Madeline Sanchez, laureata alla Sonoma State con un master in scienze e ora ricercatrice alla San Diego Zoo Wildlife Alliance. Hughes ha sottolineato che «La ricerca di Madeline è stata importante per il nostro studio più ampio perché ha verificato che le lontre marine non interferivano con le gabbie destinate a tenerle fuori, determinando anche che altri predatori, come i procioni, non stavano influenzando i nostri risultati che dimostrano che il recupero dei principali predatori può aggiungere stabilità a un ecosistema al collasso. Gli ecosistemi delle paludi salmastre come questo sono fondamentali per la pesca, la biodiversità, il sequestro del carbonio e la protezione della costa».

Silliman conclude: «Lo studio, che si basa su esperimenti sul campo, modellizzazione e misurazioni prima e dopo, sottolinea i benefici di vasta portata che possono riversarsi in un ecosistema quando viene reintrodotto un grande predatore. Si pone una domanda: in quanti altri ecosistemi in tutto il mondo la reintroduzione di un ex grande predatore potrebbe produrre benefici simili?»