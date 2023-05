L’Anci e il futuro delle isole toscane: due giorni di confronto a Giglio e Giannutri

Terza edizione di ValorizzArcipelago il 29 e 30 maggio: turismo, condivisione, strategie

[25 Maggio 2023]

“ValorizzArcipelago”, l’evento organizzato da Anci Toscana che ogni anno accende i riflettori su presente e futuro delle isole toscane, per cercare di costruire un turismo nuovo, sostenibile e rispettoso con politiche condivise, quest’anno si terrà al Giglio e Giannutri il 29 e 30 maggio, con un programma itinerante che coinvolgerà amministratori, Regione e associazioni. Si parlerà di trasporti, di opportunità turistiche, di governance, della tutela del mare e dei prodotti ittici, di viticoltura.

Il direttore di AnciToscana Simone Gheri, spiega che «In questi ultimi anni ci siamo impegnati fortemente per creare nuove connessioni tra le isole e tra i loro amministratori, con l’obiettivo di creare una comunità che interagisce, si confronta, condivide progetti e strategie per il suo futuro, in nome della sostenibilità e della consapevolezza. Non era facile, ma credo che i primi positivi risultati si siano raggiunti e vogliamo continuare in questo percorso: l’evento al Giglio e Giannutri, a cui parteciperanno i sindaci e assessori da tutte le isole, va esattamente in questa direzione».

La prima giornata comincerà alle 15 alla Sala Lombi di Giglio Castello, con i saluti del sindaco Sergio Ortelli, di Simone Gheri direttore Anci Toscana e di Giampiero Sammuri presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano; poi il primo panel dedicato a trasporti e collegamenti (tra i partecipanti Stefano Baccelli assessore regionale alla mobilità, Lorenzo Renzi sindaco di Capraia Isola, Gabriele Rum amministratore Maregiglio, Angelo Zini sindaco di Portoferraio); poi si parlerà di turismo e della candidatura del Giglio a Best Tourism Village (con tra gli altri Elisabetta Giudrinetti coordinatrice Borghi più Belli d’Italia in Toscana e Francesco Palumbo direttore Fondazione Sistema Toscana); infine la tavola rotonda sulla governance condivisa con Angelo Zini sindaco di Portoferraio, Maurizio Papi sindaco di Porto Azzurro, Lorenzo Renzi, Riccardo Megale assessore al Turismo di Grosseto (capofila dell’Ambito turistico Maremma Sud), Giampiero Sammuri e Antonella Galdi vicesegretario generale ANCI.

La seconda giornata si terrà a Giannutri. Si parte alle 9. nella piazzetta di Cala Spalmatoio, con la sessione dedicata alla tutela del mare, con Maurizio Burlando direttore Parco Nazionale Arcipelago toscano e la partecipazione di Mare Vivo, Legambiente, Cooperativa Maricoltura e Ricerca, Biodivers Elba Sea Academy, Istituto di Biologia Marina del Giglio; poi si parlerà delle identità gastronomiche del pesce povero, con Daniele Ventura Università la Sapienza, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Confesercenti, Confcommercio e Comunità dei pescatori del Giglio. Alle 15 si riprende a Cala Maestra con la sessione dedicata a viticoltura ed economie alternative, con l’ Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, Michele Angiolini delegato Turismo Anci Toscana e sindaco di Montepulciano, Slow Food Toscana e viticoltori locali.