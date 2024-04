La Dichiarazione di New York sulla coscienza animale

39 scienziati fanno il punto sugli studi che negli ultimi 10 anni hanno rivoluzionato la percezione della coscienza animale

[23 Aprile 2024]

Una coalizione di scienziati ha pubblicato la “Dichiarazione di New York sulla coscienza animale” nella quale si legge: «Quali animali hanno la capacità di esperienza cosciente? Sebbene permanga molta incertezza, sono emersi alcuni punti di ampio consenso. Primo, esiste un forte sostegno scientifico per l’attribuzione dell’esperienza cosciente ad altri mammiferi e agli uccelli. Secondo, l’evidenza empirica indica almeno una possibilità realistica di esperienza cosciente in tutti i vertebrati (compresi rettili, anfibi e pesci) e in molti invertebrati (compresi, come minimo, molluschi cefalopodi , crostacei decapodi e insetti). Terzo, quando esiste una possibilità realistica di esperienza cosciente in un animale, è irresponsabile ignorare tale possibilità nelle decisioni che riguardano quell’animale. Dovremmo considerare i rischi per il benessere e utilizzare le prove per informare le nostre risposte a questi rischi».

Una dichiarazione stringata ma rivoluzionaria che fa il punto sugli studi sulla coscienza animale pubblicati negli ultimi dieci anni che sono stati un periodo entusiasmante per la scienza della cognizione e del comportamento animale. Gli scienziati ricordano che «Nuovi risultati sorprendenti hanno suggerito la vita interiore sorprendentemente ricca di una vasta gamma di altri animali, compresi molti invertebrati, stimolando un rinnovato dibattito sulla coscienza animale». E citano i dieci esempi più significativi, molti dei quali i nostri lettori hanno già incontrato sulle pagine di greenreport.it:

I corvi possono essere addestrati a riferire ciò che vedono. In uno studio del 2020 pubblicato su Science , Andreas Nieder e colleghi hanno addestrato i corvi a riferire le loro percezioni visive usando i gesti della testa. Ai corvi veniva mostrato uno stimolo luminoso, uno stimolo fioco o nessuno stimolo. I corvi generalmente riferivano accuratamente se era stato loro mostrato uno stimolo, anche se a volte commettevano errori, soprattutto quando lo stimolo era molto debole. Durante l’esperimento, i ricercatori hanno misurato l’attività in una regione del cervello ritenuta associata alla cognizione di alto livello negli uccelli (NCL). Hanno scoperto che l’attività NCL monitorava se gli uccelli riferivano o meno di aver visto uno stimolo, non se uno stimolo veniva presentato o meno . In altre parole, i risultati suggeriscono che l’attività cerebrale nella NCL è un correlato neuronale dell’esperienza visiva nei corvi.

I polpi evitano il dolore e valutano il sollievo dal dolore nel test della preferenza del luogo condizionato. Il test della “preferenza del luogo condizionato” è stato sviluppato per valutare il dolore nei ratti da laboratorio. Nel 2021, l’esperto di cefalopodi Robyn Crook lo ha provato con i polpi. Innanzitutto, Crook ha permesso ai polpi di scegliere tra due camere all’interno di una vasca. Successivamente, alcuni polpi hanno sperimentato gli effetti di un’iniezione di acido acetico mentre si trovavano nella loro camera preferita. Questi polpi (ma non i controlli a cui era stata iniettata la soluzione salina) svilupparono un’avversione duratura per quella camera. Quindi, i polpi iniettati con acido hanno sperimentato gli effetti di un anestetico locale (lidocaina) nella camera che inizialmente sfavorevole. Questi polpi (ma non i controlli) hanno sviluppato una preferenza duratura per la camera in cui hanno sperimentato gli effetti della lidocaina. In un ratto o in un essere umano, dedurremmo da questo schema che l’iniezione di acido ha causato dolore che la lidocaina ha alleviato, quindi dovremmo essere pronti a trarre le stesse conclusioni per un polpo.

Le seppie ricordano i dettagli di specifici eventi passati, incluso il modo in cui li hanno vissuti. Molti animali possono ricordare eventi passati, compreso cosa è successo, dove è successo e quando è successo. Uno studio del 2020 è andato oltre, dimostrando che le seppie possono ricordare come hanno vissuto un oggetto, ad esempio se lo hanno visto o annusato, una capacità nota come “memoria della fonte”. I ricercatori hanno esposto le seppie alla vista o all’odore di un granchio, di un pesce o di un gamberetto. Hanno addestrato le seppie a indicare se avevano visto o annusato ogni animale da preda dopo un lasso di tre ore. Dopo l’addestramento, le seppie hanno potuto svolgere lo stesso compito con nuove prede, come cozze o lumache.

I labridi pulitori sembrano superare una versione del test del segno dello specchio. Le questioni relative all’autoconsapevolezza negli animali sono state a lungo esplorate utilizzando il “test del segno dello specchio”, che verifica se un animale, vedendo un segno sul proprio corpo in uno specchio, tenterà di rimuovere quel segno. In una sorprendente serie di studi condotti tra il 2019 e il 2023, i ricercatori hanno dimostrato che i labridi pulitori possono superare le 4 fasi del test. Innanzitutto, quando esposti a uno specchio, i pesci reagiscono in modo aggressivo come se credessero di vedere un pesce rivale. In secondo luogo, l’aggressività svanisce e i pesci iniziano a compiere comportamenti insoliti davanti allo specchio, come nuotare a testa in giù. In terzo luogo, i pesci sembrano studiarsi allo specchio. Infine, dopo che gli sperimentatori hanno posizionato un segno colorato sul pesce, il pesce, vedendo il segno nello specchio, tenta di rimuoverlo raschiando contro una superficie disponibile.

I serpenti giarrettiera hanno superato o una versione del test del segno dello specchio basata sull’odore. Determinare se gli animali possono riconoscersi allo specchio potrebbe non essere un test appropriato di autoconsapevolezza per tutte le specie. Alcuni animali, come i serpenti, si affidano principalmente all’olfatto o ad altri segnali non visivi per orientarsi nel loro ambiente. Uno studio del 2024 ha testato l’autoriconoscimento nei serpenti misurando le loro reazioni a dischetti di cotone imbevuti di vari profumi diversi: 1) il proprio profumo, 2) il proprio profumo con un “segno” di un profumo diverso, 3) il ” mark” solo profumo, 4) il profumo di un serpente sconosciuto e 5) il profumo di un serpente sconosciuto con un “marchio”. I serpenti giarrettiera hanno indagato sui propri profumi marcati più a lungo di qualsiasi altro profumo. Questo suggerisce che i serpenti riconoscono i propri odori e notano quando il loro profumo è cambiato.

I pesci zebra mostrano segni di curiosità. Molte specie animali, tra cui rapaci, tartarughe e api, mostrano segnali di desiderio di cercare nuove informazioni. Nel 2023, i ricercatori hanno testato questi segni nel pesce zebra. Hanno scoperto che i pesci zebra mostrano un interesse costante per i nuovi oggetti, ma che il loro interesse svanisce più rapidamente con il numero di nuovi oggetti che osservano. Poiché i pesci zebra esplorano nuovi oggetti volontariamente e in assenza di qualsiasi ricompensa aggiuntiva, sembrano trovare l’apprendimento di nuove informazioni intrinsecamente gratificante.

Le api mostrano un comportamento di gioco apparente. Sebbene gran parte della ricerca esistente sulla coscienza animale sia focalizzata sul dolore, i ricercatori sono sempre più alla ricerca di segni di esperienze positive. In uno studio del 2022, i ricercatori hanno scoperto che i bombi fanno rotolare palline di legno in modo coerente con 5 caratteristiche di gioco. Primo, le api hanno lanciato le palline perché lo trovavano intrinsecamente gratificante, piuttosto che come mezzo per raggiungere un fine. Secondo, il comportamento non aveva una funzione apparente. Terzo, le api non stavano provando un comportamento che avrebbero utilizzato per un altro scopo, come il foraggiamento o l’accoppiamento. Quarto, le api hanno fatto rotolare le palline ripetutamente ma non esattamente ogni volta nello stesso modo. Infine, il comportamento aumentava quando le api erano rilassate, indicando che si trattava di un’esperienza piacevole e non indotta dallo stress.

I gamberi mostrano stati “simil-ansia”, alterati dai farmaci ansiolitici. Una serie di studi svolti tra il 2014 e il 2017 hanno studiato il modo in cui i gamberi rispondono allo stress, esplorando la possibilità che possano essere un utile modello di ansia. I ricercatori hanno posizionato i gamberi in un labirinto con percorsi sia luminosi che bui. I gamberi hanno una tendenza naturale ad esplorare nuovi ambienti, ma preferiscono il buio alla luce. Quando i ricercatori hanno aumentato lo stress nei gamberi somministrando loro scosse elettriche, i gamberi sono diventati significativamente più avversi alle aree luminose del labirinto. Le benzodiazepine vengono utilizzate negli esseri umani per alleviare l’ansia, e i gamberi trattati con questi farmaci erano ancora una volta disposti a esplorare le parti luminose del labirinto.

I granchi bilanciano le motivazioni concorrenti per prendere decisioni flessibili. Un programma di ricerca a lungo termine condotto da Robert Elwood e colleghi ha studiato il modo in cui i paguri e i granchi costieri prendono decisioni di fronte al rischio. Uno studio del 2024 ha esaminato il modo in cui i granchi costieri bilanciano la loro avversione per la luce intensa con l’avversione per le scosse elettriche. I granchi normalmente entrano in un rifugio per sfuggire alla luce intensa, ma possono scegliere la luce intensa invece del rifugio se in passato hanno subito uno shock in quel rifugio, e la loro decisione dipende da quanto è stato intenso lo shock e da quanto è intensa la luce. Anche altri animali, come i ratti, le iguane e le api, fanno sottili compromessi tra priorità concorrenti dipendenti dalla memoria. Questi compromessi suggeriscono che l’animale ha una “valutazione comune” per soppesare bisogni di tipo molto diverso, una valutazione che fa per loro quel che piacere e dolore fanno per noi.

I moscerini della frutta hanno un sonno attivo e tranquillo e l’isolamento sociale interrompe i loro ritmi di sonno. E’ noto da molti anni che i moscerini della frutta Drosophila hanno una forma di sonno. Ora un nuovo studio ha scoperto modi per indurre due diversi tipi di sonno: il sonno “tranquillo”, che comporta una significativa diminuzione dell’attività cerebrale, e il sonno “attivo”, in cui l’attività cerebrale persiste nonostante la mancanza di comportamento esteriore. Proprio come il sonno a onde lente e il sonno REM svolgono funzioni diverse negli esseri umani, i ricercatori hanno ipotizzato che il sonno tranquillo e quello attivo svolgano funzioni diverse nei moscerini della frutta. Il sonno tranquillo sembra rallentare il metabolismo e regolare lo stress, mentre il sonno attivo sembra supportare la funzione cognitiva. Nel frattempo, uno studio del 2021 pubblicato su Nature ha dimostrato che il sonno dei moscerini della frutta viene interrotto dall’isolamento sociale; i moscerini dormono meglio quando sono in presenza di altri moscerini.

Tra i 39 primi firmatari della dichiarazione ci sono esperti di fama mondiale sulla coscienza umana (Christof Koch, Anil Seth, David Chalmers, Liad Mudrik, Lucia Melloni, Nao Tsuchiya), pipistrelli (Yossi Yovel), uccelli (Nicola Clayton, Irene Pepperberg) , rettili (Gordon Burghardt, Anna Wilkinson), pesci (Culum Brown, Becca Franks, Noam Miller), polpi (Jennifer Mather, Robyn Crook, Peter Godfrey-Smith, David Edelman), seppie (Alex Schnell), paguri (Robert Elwood ), api (Lars Chittka, MV Srinivasan, Andrew Barron, Martin Giurfa) e moscerini della frutta (Bruno van Swinderen). Tutti firmatari a titolo personale e non a nome di alcuna istituzione o organizzazione ma che incoraggiano chiunque abbia competenze rilevanti a unirsi a loro firmando personalmente la dichiarazione.

Gli scienziati scrivono che uno degli obiettivi della Dichiarazione è quello di «Ttrasmettere l’entusiasmo per la scienza emergente della coscienza animale e incoraggiare ulteriori lavori su questo argomento. Questo è un momento cruciale: una massa critica di persone sta osando studiare la coscienza animale in modo rigoroso e sistematico. Sebbene permanga incertezza sia sulla natura della coscienza sia su quali animali siano coscienti, la ricerca di alta qualità ha già ridotto la nostra incertezza su queste domande. Ci auguriamo che scienziati, università e governi si rendano conto che questo campo sta facendo rapidi progressi, che ha il potenziale per fare ancora di più (incluso il progresso verso migliori teorie della coscienza) e che merita il vostro sostegno».

Un secondo obiettivo è quello di incoraggiare la riflessione sul benessere degli animali: « Questa Dichiarazione non fornisce raccomandazioni politiche specifiche e i firmatari hanno un’ampia gamma di opinioni su questioni morali, legali e politiche. Il punto su cui concordiamo è che non dovrebbe essere richiesta la certezza della coscienza per prendere in considerazione i rischi per il benessere. Se esiste una possibilità realistica che un animale sia cosciente – ad esempio, che i polpi possano soffrire – allora questa possibilità merita di essere presa in considerazione nei contesti politici. ad esempio, nelle decisioni sul sostegno o meno all’allevamento dei polpi. I politici dovrebbero adottare misure ragionevoli per mitigare i rischi per il benessere di tutti i vertebrati e di molti invertebrati mentre i ricercatori cercano di migliorarne la comprensione».

La dichiarazione di New York prende atto che esiste una nuova immagine emergente della coscienza animale e parte da una domanda: cos’è la coscienza? Gli scienziati evidenziano che «Il termine ha una varietà di significati. La Dichiarazione di New York sulla coscienza animale si concentra su un significato importante, a volte chiamato “coscienza fenomenica” o “senzienza”. La domanda qui è quali animali possono avere esperienze soggettive . Questo può includere esperienze sensoriali (ad esempio, l’esperienza di un particolare tatto, gusto, vista o olfatto) così come esperienze che fanno sentire bene o male (ad esempio, l’esperienza di piacere, dolore, speranza o paura). Questo senso del termine “coscienza” è quel che Thomas Nagel aveva in mente quando notoriamente si chiese “Com’è essere un pipistrello?”. L’esperienza soggettiva richiede qualcosa di più della semplice capacità di rilevare gli stimoli. Tuttavia, non richiede capacità sofisticate come il linguaggio o la ragione di tipo umano. La coscienza fenomenica è un sentimento grezzo – un’esperienza vissuta immediata, sia essa sensoriale o emotiva – e questo è qualcosa che potrebbe essere condiviso tra gli esseri umani e molti altri animali. Naturalmente, le capacità linguistiche e razionali simili a quelle umane possono consentire ad alcuni esseri umani di avere forme di esperienza che mancano ad altri animali (ad esempio un “monologo interiore” linguistico). Allo stesso modo, molti altri animali possono avere forme di esperienza che a noi mancano».

Allora, in base a tutto questo, quali animali sono coscienti? Per gli scienziati firmatari della Dichiarazione, I progressi appena descritti, nel loro insieme, inviano un messaggio chiaro: dobbiamo prendere sul serio la possibilità che una vasta gamma di animali, compresi tutti i vertebrati e molti invertebrati, possano avere esperienze soggettive. Sarebbe inappropriato parlare di “prova”, “certezza” o “evidenza conclusiva” nella ricerca della coscienza animale, perché la natura della coscienza è ancora fortemente contestata. Tuttavia, è del tutto appropriato interpretare queste notevoli manifestazioni di apprendimento, memoria, pianificazione, risoluzione di problemi, autoconsapevolezza e altre capacità simili come prova di coscienza nei casi in cui lo stesso comportamento, se riscontrato in un essere umano o in un altro mammifero, sarebbe ben spiegato dall’elaborazione cosciente. Questi comportamenti rendono più probabile che questi animali abbiano coscienza senza dimostrare di averla, proprio come i sintomi di una malattia rendono più probabile che tu abbia la malattia senza dimostrare di averla».

Gli scienziati concludono: «Per quanto riguarda altri mammiferi e uccelli, possiamo ora dire che le prove stabiliscono un forte supporto scientifico per le attribuzioni della coscienza: prove non conclusive, ma molte linee di prova che puntano tutte nella stessa direzione. Per quanto riguarda altri vertebrati (rettili, anfibi e pesci) e molti invertebrati (molluschi cefalopodi come polpi e seppie, crostacei decapodi come paguri e gamberi, e insetti come api e moscerini della frutta), possiamo ora dire che le prove stabiliscono almeno una possibilità realistica di coscienza. La possibilità è sufficientemente alta da giustificare ulteriori ricerche volte ad affrontare le questioni relative alla coscienza in questi animali. La possibilità è anche abbastanza alta da giustificare una seria presa in considerazione del loro benessere».