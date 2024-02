Il monsone indiano facilita la dispersione a lunga distanza dei ragni sputatori

La colonizzazione globale degli Scytodaes thoracica è cambiata nell'Eocene medio

[20 Febbraio 2024]

I ragni sputatori (Scytodaes thoracica) sono cacciatori con distribuzioni globali che quando si avvicinano abbastanza alla loro potenziale preda, alza le zanne e poi lanciano unauna miscela appiccicosa di seta liquida, che si congela al contatto e immobilizza la preda. Quindi, il ragno cacciatore che utilizza la tecnica di Spiderman inizia a godersi il pasto.

Lo studio “Indian monsoon drove the dispersal of the thoracica group of Scytodes spitting spiders”, pubblicato su Zoological Research da Yu-Fa Luo dell’università Shaoxing e Shu-Qiang Li dell’Accademia cinese delle scienze, illustra i risultati di una ricerca per identificare le distribuzioni spaziotemporali del gruppo cosmopolita thoracica cosmopolita e i meccanismi che permettono la diffusione di questi ragni in areali così ampi.

All’Accademia cinese delle scienze spiegano che «La biogeografia globale del gruppo di ragni sputatori Scytodes thoracica di questo studio si basava su 23 anni di campionamento a livello di specie, comprese 61 specie nel gruppo thoracica e 84 specie di Scytodes. Sono stati incorporati i dati del DNA di 6 loci. I risultati della filogenesi molecolare mostrano che il gruppo thoracica comprende quattro cladi principali, tra i quali, Clade I distribuito nell’arcipelago malese, Sud Africa e Madagascar, Clade II risiede nell’Asia centrale in Europa e Canada, Clade III appare negli Stati Uniti meridionali, America centrale e Cina, e Clade IV, habitat in Cina, penisola dell’Indocina, Asia meridionale, arcipelago malese e Seychelles».

Basandosi sulla cronologia dei fossili, sull’orologio molecolare e sull’analisi di ricostruzione biogeografica, lo studio evidenzia che «Il gruppo thoracica si è inizialmente disperso dal Sud-Est asiatico all’Africa orientale tra 46,5 e 33,0 milioni di anni fa, e gli eventi di dispersione si sono intensificati tra Sud-Est/Asia meridionale e Est/Sud e l’Africa dal Miocene inferiore a quello superiore. La tempistica di questi eventi indica che lo scambio faunistico asiatico-africano del gruppo thoracica è stato guidato dal monsone indiano, e il modello di dispersione suggerisce che la colonizzazione ha messo radici quando il monsone indiano si è spostato da una direzione nord-sud a una direzione est-ovest, nell’Eocene medio».

Li conclude: «Le tempistiche di queste dispersioni sono corrette in accordo con i cambiamenti nella direzionalità del monsone indiano da nord-sud a est-ovest dall’Eocene medio a causa del sollevamento dell’HTP. Questi risultati sono utili per comprendere come la complessa interazione di eventi geologici preistorici abbia modellato l’evoluzione della biodiversità asiatica».