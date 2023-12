Il mondo spende il 7% del Pil globale per distruggere la natura (VIDEO)

Finanziamenti per 7 trilioni di dollari alimentano crisi climatiche, biodiversità e degrado del territorio

[11 Dicembre 2023]

Secondo il nuovo rapporto “State of Finance for Nature” presentato dell’United Nations environmente programme (Unep) e da Global Canopy ed Economics of Land Degradation alla COP28 Unfccc di Dubai, «Ogni anno a livello globale vengono investiti quasi 7 trilioni di dollari in attività che hanno un impatto negativo diretto sulla natura da fonti sia del settore pubblico che privato – equivalenti a circa il 7% del prodotto interno lordo (PIL) globale».

Il rapporto rileva che «Nel 2022 gli investimenti in soluzioni basate sulla natura ammontavano a circa 200 miliardi di dollari, ma i flussi finanziari verso attività che danneggiano direttamente la natura erano più di 30 volte maggiori. Evidenzia una preoccupante disparità tra i volumi di finanziamento per soluzioni basate sulla natura e flussi finanziari negativi per la natura» e sottolinea «L’urgenza di affrontare le crisi interconnesse del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e del degrado del territorio».

Presentando il rapporto proprio mentre i Paesi petroliferi chiedevano di continuare a investire nel petrolio e nel gas e in soluzioni miracolistiche per ridurre, assorbendole, le emissioni climalteranti, la direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen denunciava a Dubai che «Le soluzioni basate sulla natura sono drammaticamente sottofinanziate. Gli investimenti annuali negativi per la natura sono oltre 30 volte più grandi dei finanziamenti per soluzioni basate sulla natura che promuovono un clima stabile e un territorio e una natura sani. Per avere qualche possibilità di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, queste cifre devono essere ribaltate, con veri custodi della terra, come le popolazioni indigene, che devono essere tra i principali beneficiari».

I risultati del rapporto si basano su un’analisi dei flussi finanziari globali, rivelando che «I flussi finanziari privati ​​negativi per la natura ammontano a 5 trilioni di dollari all’anno, 140 volte più grandi dei 35 miliardi di dollari di investimenti privati ​​in soluzioni basate sulla natura. I 5 settori che convogliano la maggior parte dei flussi finanziari negativi – edilizia, utilities elettriche, immobiliare, petrolio e gas, cibo e tabacco – rappresentano il 16% dei flussi di investimento complessivi nell’economia, ma anche il 43% dei flussi negativi legati alla natura associati alla distruzione di risorse naturali. foreste, zone umide e altri habitat naturali».

Per Niki Mardas, direttore esecutivo di Global Canopy, «Il rapporto di quest’anno ci ricorda chiaramente che continuare con il “business as usual” rappresenta una grave minaccia per il nostro pianeta, rafforzando l’urgente necessità di una transizione verso pratiche commerciali sostenibili e di fermare i finanziamenti della distruzione della natura. La rete si sta restringendo, con una maggiore pressione normativa in settori chiave come la lotta alla deforestazione, significa che le aziende e le istituzioni finanziarie che ancora causano il problema ora devono sfruttare al meglio gli eccellenti dati, le linee guida e i quadri già disponibili per impegnarsi urgentemente verso un futuro nature-positive».

Nel 2022. la spesa pubblica per sussidi dannosi per l’ambiente in agricoltura, combustibili fossili, pesca e silvicoltura è stata stimata a 1,7 trilioni di dollari. L’Unep evidenzia che «Mentre i leader si riuniscono a Dubai, sarà fondamentale che riformino e ripropongano i sussidi dannosi per l’ambiente, in particolare ai combustibili fossili e all’agricoltura. Nel 2022, i sussidi ai combustibili fossili destinati ai soli consumatori sono raddoppiati, passando da 563 miliardi di dollari nel 2021 a 1,163 miliardi di dollari».

Ma i Paesi OPEC, a cominciare dagli Emirati Arabi Uniti, alleati con Russia e Cina vogliono andare in direzione opposta e continuare ad estrarrre, bruciare e finanziare i combustibili fossili come prima e più di prima. magari “mitigando” con la costosa e inefficace cattura e stoccaggio del carbonio e il costoso ,ento e pericoloso nucleare.

Questo nonostante il rapporto identifichi un significativo gap finanziario per le soluzioni basate sulla natura, con solo 200 miliardi di dollari stanziati nel 2022, soprattutto dai governi che hanno contribuito per l’82% (165 miliardi di dollari), mentre i finanziamenti privati ​​rimangono modesti con 35 miliardi di dollari (18% dei flussi finanziari totali di soluzioni basate sulla natura). L’Unep avverte che «Per raggiungere gli obiettivi della Rio Convention sulla limitazione del cambiamento climatico a 1,5° C, così come l’ obiettivo del Global Biodiversity Framework di proteggere il 30% della terra e del mare entro il 2030 e raggiungere la neutralità del degrado del suolo, i flussi finanziari verso soluzioni basate sulla natura devono quasi triplicare dai livelli attuali (200 miliardi di dollari) per raggiungere i 542 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 e quadruplicare fino a raggiungere i 737 miliardi di dollari entro il 2050. Sia i finanziamenti pubblici che gli investimenti privati ​​devono aumentare drasticamente, in concomitanza con il riallineamento dei flussi finanziari che hanno un impatto dannoso sulla natura. Mentre i finanziamenti pubblici continueranno a svolgere un ruolo fondamentale, i finanziamenti privati ​​possono potenzialmente aumentare la loro quota di finanziamenti basati sulla natura dall’attuale 18% al 33% entro il 2050».

Jochen Flasbarth, segretario di Stato del ministero federale tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha finanziato il rapporto, sottolinea che «Il diffuso degrado della natura non solo sta esacerbando la crisi climatica, ma ci sta anche spingendo verso il superamento dei limiti planetari. Investire in soluzioni basate sulla natura fornisce una strada strategica ed economicamente vantaggiosa per affrontare le sfide interconnesse del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e del degrado del territorio, facendo allo stesso tempo progressi tangibili verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile».

Le soluzioni basate sulla natura forniscono opportunità di investimento essenziali perché sono convenienti e offrono molteplici vantaggi. L’Unep è convinta che «Le opportunità di investimento nella gestione sostenibile del territorio possono quadruplicarsi entro il 2050 sulla base della redditività a lungo termine della produzione sostenibile di alimenti e materie prime, fondamentale per catalizzare gli investimenti privati. La protezione dei diversi ecosistemi è altamente conveniente, poiché rappresenta l’80% del territorio aggiuntivo necessario per soluzioni basate sulla natura e assorbe solo il 20% dei finanziamenti aggiuntivi per soluzioni basate sulla natura entro il 2030. Considerata la portata del degrado a livello globale, il ripristino fornisce enormi benefici. opportunità per rafforzare la funzione e la resilienza dell’ecosistema per fornire i servizi ecosistemici su cui le persone fanno così tanto affidamento».

Il rapporto fa però notare: «A meno che i quasi 7mila miliardi di dollari di flussi finanziari destinati a pratiche negative per la natura non vengano drasticamente ridotti e idealmente riproposti a favore della natura, raddoppiare o triplicare semplicemente gli investimenti in soluzioni basate sulla natura non sarà sufficiente per raggiungere i tre obiettivi di Rio. e’ necessaria una svolta importante per la natura. Il settore finanziario e le imprese devono non solo aumentare gli investimenti in soluzioni basate sulla natura, ma anche implementare incentivi per reindirizzare i finanziamenti dalle attività dannose, favorendo risultati positivi per la natura. Le politiche governative svolgono un ruolo cruciale nel creare un ambiente favorevole per coltivare opportunità di investimento. In particolare, le prospettive di investimento in soluzioni basate sulla natura sono fiorenti, guidate dalla revisione di settori globali come quello alimentare, estrattivo, immobiliare e delle infrastrutture, che contribuiscono in modo determinante al declino della natura. Queste opportunità competono con quelle derivanti dalla crisi climatica, rappresentando un momento cruciale per un cambiamento di grande impatto».