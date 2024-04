Il geco nano indiano della notte stellata dei Van Gogh

Nell’hotspot della biodiversità i Ghati in India scoperte altre 6 specie di gechi endemiche

[2 Aprile 2024]

Lo studio “Two new species of the Cnemaspis galaxia complex (Squamata, Gekkonidae) from the eastern slopes of the southern Western Ghats”, pubblicato su ZooKeys da Akshay Khandekar, Tejas Thackeray e Ishan Agarwal della Thackeray Wildlife Foundation di Mumbai (TWF) descrive due straordinari gechi che vivono nei Ghat del Sud occidentali: Cnemaspis vangoghi e Cnemaspis sathuragiriensis.

I ricercatori dicono che Cnemaspis vangoghi è «L’omaggio della natura al capolavoro di Van Gogh! Un giusto omaggio alla vigilia dell’anniversario di nascita del famoso pittore Vincent van Gogh (1853-1890). Vi presentiamo Cnemaspis vangoghi, ovvero il geco nano stellato di Van Gogh, una meraviglia recentemente scoperta e descritta dal team della Thackeray Wildlife Foundation dalle fitte foreste di Srivilliputhur. La colorazione di questo nuovo geco ricorda il suo dipinto più iconico, La notte stellata.

L’atro geco descritto nello studio, Cnemaspis sathuragiriensis, prende il nome dalle Sathuragiri Hills dove vive.

I ricercatori indiani sottolineano che «Queste specie vivono nelle foreste decidue a bassa altitudine di Srivilliputhur, aggiungendosi ai 5 vertebrati endemici conosciuti nell’area. I gechi mostrano un forte dicromatismo sessuale, sono diurni (attivi durante le parti più fresche della giornata), e si trovano comunemente su rocce, edifici e occasionalmente sugli alberi. Questo micro-endemismo nelle specie a bassa altitudine suggerisce che ci sono molte altre meraviglie sconosciute nei punti caldi della biodiversità in India!»

Pochi giorni prima, lo stesso team di ricercatori, insieme e Sunil M. Gaikwad della Shivaji University e Satpal Gangalmale della TWF avevano pubblicato su Zootaxa lo studio “A preliminary Taxonomic Revision of the girii clade of South Asian Cnemaspis Strauch, 1887 (Squamata: Gekkonidae) with the Description of Four New Species from southern Maharashtra, India” una monografa di 114 pagine che descrive altre 4 nuove specie di gechi nani scoperti nei Ghat snord occidentali del Maharashtra.

Il team di ricercatori indiani spiega che «Abbiamo chiamato una delle quattro nuove specie Cnemaspis barkiensis, dal nome della località tipo, Barki Reserve Forest nel distretto di Kolhapur. Le restanti tre nuove specie sono state trovate nel Chandoli National Park nella Sahyadri Tiger Reserve e abbiamo dato loro il nome Cnemaspis chandoliensis (dal Chandoli National Park), Cnemaspis maharashtraensis (dallo Stato del Maharashtra) e Cnemaspis sahyadriensis (dalla Sahyadri Tiger Reserve e dalla catena montuosa di Sahyadri). Tutte e quattro le nuove specie sono endemiche simili ad altri membri del loro genere e sono attualmente conosciute solo nelle rispettive località tipo».

Tutte queste specie microendemiche di gechi sono esclusive dei loro habitat nativi, aggiungendosi alla ricca biodiversità dei Ghat occidentali.