Il Blue Park Award alla zona di protezione marina di Tristan da Cunha e Gough

Un riconoscimento all’eccezionale conservazione della biodiversità marina da parte di una comunità di 245 persone

[26 Aprile 2024]

Nell’agosto 2021 è stata istituita una zona di protezione marina (Tristan MPZ) di 687 247 km2 nell’Oceano Atlantico meridionale, intorno alle isole Tristan da Cunha e Gough che fanno parte del territorio britannico di oltremare di Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha. La gigantesca MPZ comprende l’intera zona economica esclusiva (ZEE) e le acque territoriali britannich e la ZEE intorno alle isole diGough, Inaccessible, Nightingale (con i suoi isolotti di Middle and Stoltenhoff) e Tristan che formano l’arcipelòago ospitano grandi popolazioni nidificanti di uccelli marini, comprese 6 specie di albatros e procellarie elencate nell’Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels (ACAP), 3 delle quali sono endemiche di Tristan da Cunha e Gough.

Il 17 aprile, la nona conferenza Our Ocean tenutasi ad Atene ha insignito la Tristan MPZ del Blue Park Award d’oro come n riconoscimento dell’eccezionale conservazione della biodiversità marina. Un consiglio internazionale di esperti di conservazione marina, riunito dal Marine Conservation Institute , ha selezionato i vincitori del Blue Park Award di quest’anno «utilizzando criteri basati sulla scienza dell’efficacia delle aree marine protette». La Tristan MPZ si unisce a «Una rete in crescita di 30 Blue Park premiati in tutto l’oceano globale che hanno soddisfatto i più alti standard scientifici per l’efficacia della conservazione». Ad oggi, i Blue Park coprono oltre 3,5 milioni di km2 di oceano, in 23 Paesi.

Tristan da Cunha è il secondo territorio d’oltremare britannico premiato con il Blue Park Award dopo l’Amp delle Isole Pitcairn di 850.000 chilometri quadrati insignita del premio ne 2023.

Nella motivazione del premio alla Tristan MPZ si legge che «La stragrande maggioranza dell’area marina protetta (91%) è una zona di protezione marina che vieta qualsiasi attività estrattiva. Grazie all’isolamento delle isole, le acque che circondano Tristan da Cunha presentano bassi livelli di disturbo antropico, consentendo alla vita marina di prosperare e sviluppare un alto livello di endemismo. Coprendo un’area così estesa, Tristan da Cunha protegge ecosistemi che vanno dalle coste rocciose e foreste di alghe a vaste aree oceaniche profonde e montagne sottomarine. Grazie alla convergenza delle correnti e dell’upwelling causato dalle montagne sottomarine, le acque di Tristan da Cunha sono un hotspot di biodiversità altamente produttivo. Oltre l’80% dell’area protetta ha una profondità superiore a 3.000 m e le sue montagne sottomarine topograficamente varie ospitano abbondanti pesci mesopelagici, coralli di acqua fredda e popolazioni di spugne. L’oceano aperto dell’arcipelago fornisce zone di riproduzione, zone di alimentazione e rotte migratorie per molte specie di mammiferi marini, squali e pesci pelagici. L’intera ZEE è stata dichiarata santuario dei cetacei nel 2001 dal Tristan Island Council. Negli habitat vicini alla costa vi è un’elevata ricchezza di specie tra alghe e spugne con circa il 25% delle specie di alghe endemiche. Inoltre, l’arcipelago funge da terreno di nidificazione per 25 specie di uccelli marini e ospita le più grandi popolazioni al mondo di pinguino saltarocce settentrionale, in via di estinzione, berta maggiore e albatro fuligginoso in via di estinzione».

A Tristan da Cunha vive una piccola e remota comunità di circa 245 persone guidata dall’ Island Council e dal governo di Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, che ha chiesto e sostenuto l’istituzione di questa vasta area marina protetta che ha un impatto enorme sulla conservazione marina. La realizzazione della Tristan MPZ ha ricevuto il sostegno di molti partner, tra il quali il programma Blue Belte del Regno Unito, il governo britannico e la Royal Society for the Protection of Birds,.

Janine Lavarello, responsabile della zona di protezione marina di Tristan da Cunha, ha commentato: «”A nome di tutta la comunità, siamo lieti di ricevere questo Blue Park Award in riconoscimento della zona di protezione marina di Tristan da Cunha. Ci impegniamo a mantenere questi standard elevati per garantire che le acque di Tristan siano protette ora e per le generazioni future. Questo Blue Park Award aumenterà il profilo globale della nostra Zona di Protezione Marina e della nostra isola, fornendoci una piattaforma per condividere i nostri approcci alla salvaguardia della nostra straordinaria fauna selvatica e alla gestione della nostra pesca certificata dal Marine Stewardship Council».