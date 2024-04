I topolini che si mangiano vivi i grandi albatros dell’isola di Marion

Gli attacchi interessano tutte e 4 le specie di albatros e continuano in questa nuova stagione riproduttiva

[4 Aprile 2024]

Gli attacchi dei topolini comuni o delle case (Mus musculus) invasivi agli albatros della remota Marion Island sono stati osservati per la prima volta nel 2003 e poi sono continuati in ogni stagione riproduttiva quando sono stati effettuati i controlli.

Inizialmente, i topi avevano attaccato solo i pulcini lanuginosi degli albatros, ma negli ultimi anni hanno iniziato a predare anche gli uccelli adulti in cova o che allevano i pulcini. Il report “Mice preying on adult albatross population in major global nesting site”, pubblicato nel 2023 su Nature Africa, che dava conto delle prime osservazioni di albatros erranti (Diomedea exulans) adulti che soccombevano agli attacchi dei topi, è stato un ulteriore campanello d’allarme, dato lo stato di conservazione vulnerabile di un uccello e che Marion nidifica con un quarto della sua popolazione mondiale.

John Cooper, dell’Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels (ACAP) e Michelle Risi della Marine Apex Predator Research Unit della Nelson Mandela University, sottolineano che «La perdita di un adulto di una specie longeva e a riproduzione lenta come un albatro è molto più preoccupante per la conservazione rispetto alla perdita di un pulcino. E ora sembra che l’attuale stagione riproduttiva 2023/24 non darà tregua alle 4 specie di albatros che si riproducono sull’isola».

Infatti, la nuova stagione riproduttiva si è aperta con una serie di attacchi dei topi sono ricominciati agli Albatross dalla testa grigia di Marion (Thalassarche chrysostoma). Il 17 marzo, la Risi si è imbattuta nel pulcino di albatro dalla testa grigia gravemente ferito in un nido segnalato in uno dei gruppi di studio a lungo termine di uccelli nidificanti della grande colonia di Marion. La ricercatrice sudafricana spiega che «Questo, e un altro pulcino ferito visto lo stesso giorno, sono i primi attacchi di topi registrati su questo albatro in via di estinzione nell’attuale stagione riproduttiva. Il pulcino era stato filmato in piena salute pochi giorni prima, il 27 febbraio. Il prossimo controllo del nido avverrà ad aprile, ma non si prevede che il pulcino sopravviva».

Durante quel controllo sono state contate anche 8 carcasse di pulcini, tutti divorati dai topi che, con ogni probabilità, avevano cominciato a cibarsi di loro mentre erano ancora vivi, portandoli alla morte.

Il massacro dei topi non si è fermato agli albatros dalla testa grigia. Il 28 marzo la Risi stava effettuando controlli sui nidi degli albatros erranti nel nord dell’isola, vicino a Cape Davis, quando si è imbattuta e ha fotografato un albatro maschio ferito che covava il suo pulcino lanuginoso. La ricercatrice racconta che «Fortunatamente (finora) il pulcino non era stato attaccato dai topi. La località non era molto lontana da dove gli albatros vagabondi adulti morti erano stati visti nell’aprile dell’anno scorso. Mentre l’uccello in cova sarà sostituito dalla sua partner e, se ancora vivo, avrà l’opportunità di riprendersi e guarire in mare, sembra probabile che il tentativo di riproduzione fallisca, anche se l’adulto sfuggirà alla morte.

Il Mouse-Free Marion Project sta lavorando all’eradicazione dei topolini comuni da Marion per consentire agli albatros di sopfravvivere e nidificare in pace.