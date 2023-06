A Marciana Marina il Sea essence international festival, dal 20 giugno al 2 luglio

All’Elba torna Seif: il mare al centro delle transizioni verso la sostenibilità

Murzi: «Valorizzare e proteggere l’ecosistema marino per raggiungere il prima possibile gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030»

[9 Giugno 2023]

Le transizioni necessarie per raggiungere la sostenibilità – ambientale, sociale ed economica – s’incontrano quest’anno alla V edizione di Seif, il Sea essence international festival sul quale si alzerà il sipario dal 30 giugno al 2 luglio, nel cuore dell’Arcipelago toscano.

Nella kermesse di Marciana Marina, organizzata come sempre dalla fondazione Acqua dell’Elba, quest’anno l’accento sarà posto sul ruolo del mare nei cambiamenti climatici (al centro della giornata del 30 giugno), sulla transizione economica e il valore della blue economy (1 luglio), e infine sulla transizione sociale, per dare voce a chi il mare lo vive ogni giorno (2 luglio); il tutto con un programma scientifico di alta qualità, curato per l’occasione dall’ex presidente di Legambiente nazionale Rossella Muroni.

«Il concetto che abbiamo scelto per Seif 2023 è in continuità con il messaggio lanciato dalle Nazioni Unite per la Giornata mondiale dell’oceano 2023, ovvero ‘Pianeta oceano: la marea sta cambiando’. È più che mai urgente evolvere sotto ogni punto di vista – sociale, economico e ambientale – per valorizzare e proteggere l’ecosistema marino e per raggiungere il prima possibile gli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030», spiega Fabio Murzi, presidente della fondazione.

Alleghiamo di seguito il programma completo di Seif 2023.