Iscrizioni ancora aperte alla passeggiata di domani, con partenza dall’eremo di Camaldoli

Con Cospe l’Amazzonia incontra le Foreste casentinesi

Il Parco nazionale aderisce alla campagna in sostegno alle popolazioni della foresta amazzonica

[24 Settembre 2021]

Con la passeggiata “Le foreste per le foreste” si concretizza l’adesione del Parco Nazionale delle Foreste casentinesi alla campagna AMAzzonia di COSPE.

Sabato 25 settembre, dalle 9.30, si terrà infatti una camminata che porterà – sotto la guida di Alessandro Bottacci, direttore del Parco nazionale – alla scoperta della foresta di Camaldoli.

L’iniziativa fa parte del lavoro di coinvolgimento che COSPE conduce con parchi, istituzioni e comunità locali nel tentativo di costruire sinergie per il supporto alla campagna AMAzzonia, “nella consapevolezza di appartenere ad uno stesso sistema che minaccia la loro ma anche la nostra vita, il loro e il nostro futuro, la loro foresta e le nostre”.

“Guiderò l’escursione nella foresta di Camaldoli in adesione a questa campagna in sostegno alle popolazioni della Foresta Amazzonica nella lotta alla loro distruzione. Le persone che da sempre abitano questi ecosistemi evoluti sono l’ultimo presidio a difesa dallo sfruttamento intensivo da parte di multinazionali che vengono da lontano, senza alcun legame col territorio”. Alessandro Bottacci, direttore dell’Area protetta.

“Parchi e aree protette italiane rappresentative del nostro patrimonio di foreste e biodiversità, insieme alle comunità che ne sono custodi, dalle istituzioni e della società civile locali– dice Giorgio Menchini, presidente COSPE – sono tra gli attori che vogliamo coinvolgere come promotori di iniziative volte a far conoscere il valore e le caratteristiche dei nostri boschi e foreste, le minacce di cui sono oggetto, le storie di resistenza delle comunità che le abitano e che ne custodiscono e ne utilizzano in modo responsabile il patrimonio, favorendo lo scambio con le comunità dei territori amazzonici legati alla campagna”. Il Parco è tra i primi sostenitori.

Il raduno è, sabato, alle 9.30, all’eremo di Camaldoli. Alle 10 partirà la camminata. Alle 13,30 ci sarà il picnic all’ombra dei faggi secolari. Alle 15 ci sarà la presentazione della campagna AMAzzoniae si potrà assistere al racconto di storie dei popoli custodi della foresta. Il rientro è previsto per circa le 15.30, con chiusura prevista intorno alle 17. Richiesto green pass o tampone negativo effettuato entro le 48 ore.

Le iscrizioni sono ancora aperte. Inviare le iscrizioni a: raccolta.fondi@cospe.org

di Cospe per greenreport.it