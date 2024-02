Caccia selvaggia, Vaccari risponde alle associazioni: «Sono contro la legge Bruzzone»

«Coerente con la posizione del Pd sui temi della biodiversità e della tutela dell’ambiente. Siamo disponibili a confrontarci senza pregiudizi e con rispetto reciproco»

[10 Febbraio 2024]

Per una scelta condivisa del gruppo Pd con la segreteria nazionale del partito abbiamo presentato una serie di emendamenti alla proposta di legge Bruzzone di parziale riforma della legge 157/92. In prima battuta, marcandone il rilievo politico con la firma anche del capogruppo della commissione ambiente Marco Simiani, abbiamo presentato gli emendamenti soppressivi dell’intero articolato per segnalare la nostra netta contrarietà alla proposta sia per il metodo scelto che nel merito.

Poi abbiamo presentato una serie di emendamenti a prima firma della collega Forattini e degli altri componenti Pd della commissione Agricoltura, per rimettere al centro ruolo dell’Ispra, delle direttive comunitarie e ruolo dell’Agricoltura nella gestione faunistico venatoria, in stretta sintonia con il parere dato dall’Ispra alla proposta e tenendo conto delle audizioni svolte.

In successive riunioni della Commissione ho segnalato che avremmo presentato come Pd in Aula una pregiudiziale di Costituzionalità e ho chiesto che venisse acquisita ai lavori della Commissione la lettera di messa in mora della Commissione Europea in ordine alla Direttiva Uccelli per le disposizioni di regolamentazione della caccia nel nostro Paese.

Una posizione alla luce del sole e coerente con la posizione del Pd sui temi della biodiversità, della tutela dell’ambiente e della caccia.

Appaiono dunque non rispondenti alla realtà le accuse che mi rivolgono alcune associazioni ambientaliste e animaliste con le quali siamo disponibili a confrontarci senza pregiudizi e con rispetto reciproco, alla stregua di quanto facciamo con le organizzazioni agricole e le associazioni venatorie.

di Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura alla Camera dei deputati