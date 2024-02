Approvazione della Nature restoration law Ue, gli ambientalisti italiani: giornata storica

Wwf: il governo italiano cambi rotta. Lipu: la cosa più importante accaduta assieme alle direttive Uccelli e Habitat

[27 Febbraio 2024]

Anche le associazioni ambientaliste italiane esultano per l’approvazione della legge sul ripristino della natura (Nature Restoration Law) da parte del Parlamento europeo. Secondo il Wwf Italia, «La legge sul ripristino della natura rappresenta un’opportunità storica per riportare la natura e il benessere delle persone al centro dei nostri valori. In un momento in cui l’Europa e l’Italia sono devastate da fenomeno catastrofici come inondazioni, siccità e incendi, questa legge contribuirà a garantire un futuro più sicuro e più sano per i cittadini europei».

Il Panda evidenzia che «Nonostante gli sforzi dei gruppi di estrema destra e dei conservatori, alimentati dalla campagna di disinformazione delle lobby anti-ambientaliste volta a bocciare il provvedimento, la maggioranza dei parlamentari è rimasta fedele al processo democratico europeo, approvando l’accordo adottato lo scorso novembre».

Dante Caserta, responsabile affari legali e Istituzionali del Wwf Italia, aggiunge che «L’approvazione della legge sul ripristino della natura è la migliore risposta alla campagna di disinformazione che è stata condotta negli ultimi mesi contro le politiche del Green Deal europeo. Siamo soddisfatti della scelta degli Eurodeputati di aver dato ascolto alla scienza e di aver respinto posizioni populiste e antiscientifiche. Ora chiediamo al Governo italiano di cambiare rotta e approvare una legge necessaria per il benessere della natura e delle persone»

La Lipu-BirdLife Italia è entusiasta: «Definire storico questo momento non è affatto eccessivo. L’Europa si dota di una legge senza precedenti per rigenerare gli habitat naturali e gli ecosistemi di tutto il continente. E’ la cosa più importante accaduta nell’Unione Europea, sotto il profilo naturalistico, assieme alle direttive Uccelli e Habitat».

Alessandro Polinori, presidente della Lipu-BirdLife Italia, conclude: «In questi due anni di cammino della legge – dichiara – sono state superate difficoltà enormi, che nelle ultime settimane hanno toccato l’apice. Questo rende ancora più preziosa una vittoria che è dell’Europa migliore, delle associazioni ambientaliste e sociali, della scienza, delle imprese più illuminate e di quella politica saggia, che crede nella necessità di un mondo finalmente ecologico ed è consapevole dell’importanza primaria della natura. Grazie alle tantissime persone che ci hanno sostenuto – conclude Polinori – firmando la petizione, e alle 300 tra associazioni, università, enti che hanno aderito al Manifesto per la Restoration Law lanciato dalla Lipu. E ovviamente grazie a BirdLife International e alle tante associazioni europee, agli scienziati, alle imprese, forti di un sostegno di oltre un milione di cittadini. Ora avanti tutta con l’adozione da parte degli Stati membri in Consiglio e i piani di attuazione nazionale. La biodiversità italiana ed europea ha urgente bisogno di azioni».