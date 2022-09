Un’agenda politica per una vera transizione ecologica dell’agricoltura

«Chi andrà alla guida del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali dovrà perseguire questi obiettivi assumendo decisioni lungimiranti»

[19 Settembre 2022]

In questa anomala campagna elettorale di fine estate si parla molto poco di agricoltura e di cosa serve per renderla più sostenibile. Secondo la coalizione #cambiamoagricoltura, che riunisce oltre 90 tra associazioni ambientaliste e della società civile – come Federbio, Legambiente, Slow food e Wwf – «quasi tutti i programmi elettorali dei partiti e movimenti politici affrontano il tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore primario con una sconcertante superficialità».

Per questo, a una settimana dal voto, la coalizione scende in campo per tornare ad accendere i riflettori sull’esigenza di una vera transizione ecologica del comparto agricolo.

«Chiunque risulterà vincitore in questa sfida elettorale avrà la responsabilità di assumere decisioni non rinviabili per una radicale trasformazione delle filiere agro-alimentari per una loro maggiore sostenibilità», prosegue la coalizione ricordando gli obiettivi ambiziosi e vincolanti per il nostro Paese indicati dall’Ue come la riduzione del 62% dell’uso dei pesticidi e del 20% dei fertilizzanti chimici in agricoltura, la riduzione del 50% degli antibiotici negli allevamenti; garantendo al contempo l’aumento al 25% entro il 2027 delle superfici agricole utilizzate certificate in biologico e l’obiettivo del 10% delle aree naturali all’interno delle aziende agricole, come indicato dalle Strategie Ue e nazionale per la biodiversità.

«Chi andrà alla guida del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali dovrà perseguire questi obiettivi assumendo decisioni lungimiranti, garantendo un cambio di rotta nella gestione dei fondi pubblici comunitari e nazionali destinati all’agricoltura e alla zootecnia nel nostro Paese, premiando le aziende agricole che producono maggiori benefici per la società, cibo sano, tutela dell’ambiente e della biodiversità, manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio, mantenimento della fertilità del suolo e mitigazione dei cambiamenti climatici», concludono da #cambiamoagricoltura.

Il documento completo della coalizione per le elezioni legislative del 25 settembre è disponibile qui, mentre di seguito riportiamo integralmente la sintesi del decalogo.

La Coalizione #CambiamoAgricoltura pone all’attenzione di tutti i partiti e movimenti politici 10 obiettivi specifici, chiedendo di impegnarsi pubblicamente a perseguire nella prossima legislatura una vera transizione ecologica dell’agricoltura: