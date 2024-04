Senegal, il progetto RigenerAzione sta riducendo l’inquinamento da plastica in Casamance

Grazie alla cooperazione internazionale, le autorità locali stanno promuovendo nuove forme di gestione sostenibile del territorio

[23 Aprile 2024]

Nonostante le sue ricchezze naturali e la diversità culturale, la regione della Casamance, nel sud del Senegal, continua a lottare con una serie di sfide socio-economiche.

Il settore agricolo, fondamentale per l’economia locale, è gravato da limitazioni legate al clima e alla mancanza di risorse e competenze.

In risposta a queste sfide, il progetto RigenerAzione di Cospe si è posto l’obiettivo di sostenere le autorità locali senegalesi nella gestione sostenibile del territorio, concentrandosi in particolare sui Comuni di Ziguinchor e Kafountine.

Finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e in collaborazione con partner locali e internazionali, come i comuni di Ziguinchor e Kafountine, la regione Puglia col Comune di Bari, il Consorzio delle aree marine protette di Porto Cesareo, il Comune di Bitonto, il Conseil national de concertation et de coopérationdes ruraux (Cncr) senegalese e l’Iscos, il progetto RigenerAzione ha avviato una serie di iniziative volte a potenziare il tessuto socio-economico della regione.

Uno degli elementi chiave del progetto è la partecipazione attiva della comunità. Attraverso workshop e consultazioni pubbliche, sono stati identificati siti e infrastrutture da sviluppare, con un focus sulla gestione e conservazione degli spazi comuni e sulla promozione della vita urbana.

Un aspetto fondamentale del progetto RigenerAzione è la gestione dei rifiuti. Durante recenti incontri a Kafountine, è emerso il bisogno di una strategia integrata per affrontare il problema dei rifiuti. Sono state discusse proposte per migliorare la gestione dei rifiuti e coinvolgere attivamente la comunità nella sensibilizzazione e nell’azione concreta.

Il progetto RigenerAzione si allinea perfettamente con il tema di quest’anno della Giornata mondiale della Terra, “Pianeta contro plastica”, che sottolinea la necessità di ridurre drasticamente la produzione e l’uso di plastica per contrastare l’inquinamento e preservare l’ambiente per le generazioni future.

RigenerAzione si impegna attivamente nella sensibilizzazione e nella gestione dei rifiuti, promuovendo uno stile di vita sostenibile e responsabile. Attraverso la partecipazione attiva della comunità e il sostegno alle pratiche sostenibili, il progetto contribuisce a costruire un futuro più pulito e più sano per la Casamance.

Appena trascorsa, la Giornata della Terra rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sull’importanza della salvaguardia del nostro pianeta e per promuovere azioni concrete per proteggerlo.

La Terra è l’unica casa che abbiamo e le azioni per il contrasto del cambiamento climatico sono le sfide centrali della nostra società attuale, semplicemente perché, se non ce ne occupiamo, sarà troppo tardi. Per questo, dall’Italia alla Colombia, dallo Zimbabwe al Brasile e al Senegal, Cospe promuove progetti di cittadinanza attiva, tutela ambientale, riforestazione e adattamento al cambiamento climatico.

di Cospe per greenreport.it