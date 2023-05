Infezioni fungine devastanti potrebbero spazzare via i raccolti e minacciano la sicurezza alimentare globale

Un approccio unitario per affrontare l'infezione fungina, costruire sui semi della speranza e impedire che si trasformi in una catastrofe globale che vedrà le persone morire di fame

[4 Maggio 2023]

Nell’articolo “Address the growing urgency of fungal disease in crops”, pubblicato su Nature da Eva Stukenbrock, a capo dell’Environmental Genomics group della Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) e fellow al Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR), e da Sarah Gurr, che insegna Food Security all’università di Exeter e visiting professor all’università di Utrecht e fellow al CIFAR, lanciano un avvertimento sull’impatto devastante che le malattie fungine avranno sull’approvvigionamento alimentare globale, «A meno che le agenzie di tutto il mondo non si uniscano per trovare nuovi modi per combattere l’infezione».

In tutto il mondo, nonostante l’uso diffuso di antimicotici, i coltivatori perdono ogni anno tra il 10 e il 23% dei loro raccolti a causa di infezioni fungine. Un ulteriore 10-20% viene perso dopo il raccolto. La Stukenbrock e la Gurr e altri scienziati prevedono che «Queste cifre peggioreranno poiché il riscaldamento globale significa che le infezioni fungine si stanno spostando costantemente verso i poli, il che significa che è probabile che più Paesi vedranno una maggiore prevalenza di infezioni fungine che danneggiano i raccolti».

Ai tropici i coltivatori hanno già segnalato infezioni da ruggine del gambo del grano, che normalmente si verificano in Irlanda e in Inghilterra, Gli esperti avvertono inoltre che «La tolleranza a temperature più elevate nei funghi potrebbe aumentare la probabilità che agenti patogeni opportunistici del suolo possano infettare gli ospiti del luppolo e infettare animali o esseri umani».

I funghi hanno recentemente attirato l’attenzione grazie alla popolare serie televisiva The Last of Us, nel quale i funghi prendono il sopravvento sul cervello umano. La Gurr ha commentato: «Sebbene la trama sia fantascientifica, avvertiamo che potremmo assistere a una catastrofe sanitaria globale causata dalla rapida diffusione globale delle infezioni fungine mentre sviluppano una crescente resistenza in un mondo che si riscalda. La minaccia imminente qui non riguarda gli zombi, ma la fame globale».

In tutto il mondo, la sicurezza alimentare dovrebbe andare incontro a problemi senza precedenti perché l’aumento della popolazione comporta una maggiore domanda. Nelle 5 colture più importanti – riso, grano, mais, soia e patate – le infezioni causano perdite che equivalgono a cibo sufficiente a sfamare tra i 600 milioni e i 4 miliardi di persone con 2.000 calorie al giorno per un anno.

La Stukenbrock evidenzia che >Mentre si prevede che la nostra popolazione globale aumenterà, l’umanità sta affrontando sfide senza precedenti per la produzione alimentare. Stiamo già assistendo a massicce perdite di raccolti a causa di infezioni fungine, che potrebbero sostenere milioni di persone ogni anno. Questa preoccupante tendenza potrebbe solo peggiorare poiché il riscaldamento globale rende le infezioni fungine più diffuse nelle colture europee e poiché continuano a sviluppare resistenza agli antimicotici. Questo sarà catastrofico per i Paesi in via di sviluppo e avrà un impatto importante anche nel mondo occidentale».

L’articolo su Nature fa notare che è in corso una “tempesta perfetta” che sta causando una rapida diffusione delle infezioni fungine e le due scienziate dicono «Tra i fattori c’è il fatto che i funghi sono incredibilmente resistenti, rimanendo vitali nel suolo fino a 40 anni, con spore trasportate dall’aria che possono viaggiare tra i continenti. Oltre a ciò, sono estremamente adattabili, con una diversità genetica “fenomenale” tra e tra le specie. Le moderne pratiche agricole comportano vaste aree di colture geneticamente uniformi, che forniscono l’alimentazione ideale e i terreni di riproduzione per un gruppo di organismi così prolifico e in rapida evoluzione. Sono anche ben attrezzati per evolversi oltre i mezzi tradizionali per controllarne la diffusione. L’uso sempre più diffuso di trattamenti antimicotici che prendono di mira un singolo processo cellulare fungino significa che i funghi possono sviluppare resistenza a questi fungicidi, in modo che non siano più efficaci».

Ma c’è qualche motivo di speranza. Nel 2020, lo studio “A lipophilic cation protects crops against fungal pathogens by multiple modes of action”, pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori delle università di Exeter e di Utrecht ha scoperto una nuova chimica che potrebbe aprire la strada a un nuovo tipo di antimicotico che prende di mira diversi meccanismi, il che significa che è molto più difficile per i funghi sviluppare resistenza. Il team di Exeter ha scoperto che l’antimicotico è utile contro una serie di malattie fungine e contro il fungo che causa la malattia di Panama delle banane.

Anche le pratiche agricole possono essere la chiave del cambiamento, come ha dimostrato uno studio danese che ha ottenuto risultati promettenti piantando miscele di semi portatori di una serie di geni resistenti alle infezioni fungine. Anche la tecnologia può rivelarsi essenziale insieme all’intelligenza artificiale, alla citizen science e a strumenti come i droni che consentono il rilevamento precoce e il controllo delle epidemie.

Nel complesso, le autrici sostengono che «La protezione delle colture mondiali dalle malattie fungine richiederà un approccio molto più unificato, che riunisca agricoltori, industria agricola, selezionatori di piante, biologi, governi, politici e finanziator»i.

La Gurr ha concluso: «Le infezioni fungine stanno minacciando alcune delle nostre colture più importanti, dalle patate ai cereali e alle banane. Stiamo già assistendo a enormi perdite e questo, alla luce della crescita della popolazione, minaccia di diventare una catastrofe globale. Di recente, abbiamo visto il mondo unirsi per la minaccia alla salute umana rappresentata dal Covid. Ora abbiamo urgentemente bisogno di un approccio unitario a livello globale per affrontare l’infezione fungina, con maggiori investimenti da parte di governi, organizzazioni filantropiche e società private, per costruire sui semi della speranza e impedire che si trasformi in una catastrofe globale che vedrà le persone morire di fame».