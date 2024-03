Cannabis legale, la Germania approva la legge in via definitiva: in vigore dal 1 aprile

In Italia una proposta di legge d’iniziativa popolare vorrebbe imitarla, e ha già raccolto 40mila firme (ma ne servono altre 10mila)

[22 Marzo 2024]

Inizierà a produrre i suoi effetti dal 1 aprile, ma è tutt’altro che uno scherzo: la prima potenza industriale dell’Ue e Stato più popoloso del Vecchio continente, la Germania, ha approvato in via definitiva la legalizzazione della cannabis per uso personale.

Il via libera è arrivato oggi dal Consiglio federale tedesco (Bundesrat), dopo quello già incassato a febbraio dal Parlamento federale della Germania (Bundestag).

La legge consente il possesso di un massimo di 25 grammi di cannabis a persona, con la possibilità di arrivare a detenere fino a 50 grammi in casa propria. Anche la coltivazione domestica fino a tre piante di cannabis diventerà legale, sebbene i fiori siano destinati esclusivamente all’uso personale e non possano essere venduti.

Il possesso e il consumo di cannabis restano vietati ai minori (anche gli adulti non possono consumare cannabis in loro presenza); il consumo è inoltre vietato in vista di scuole e asili e nelle zone pedonali prima delle 20.00.

Soprattutto, l’acquisto e la vendita di cannabis rimangono vietati. Quanti non vogliono coltivare personalmente le piante possono farlo all’interno di “associazioni di coltivazione” senza scopo di lucro, che possono raccogliere ciascuna fino a 500 membri.

«Gli adulti possono essere membri di una sola associazione di coltivatori e devono partecipare attivamente alla coltivazione. La legge non prevede l’adesione passiva, finalizzata esclusivamente all’acquisto di cannabis», sottolineano dal Bundesrat. I membri dovranno inoltre avere la residenza in Germania.

Pur con tutte le limitazioni del caso, quella appena entrata in vigore in Germania rappresenta una legge avanzatissima per la legalizzazione della cannabis, soprattutto rispetto al contesto italiano.

Per portare sostanzialmente le stesse norme nel nostro Paese, l’associazione Meglio legale – insieme a una rete di oltre 30 partner, con l’Associazione Luca Coscioni in prima fila – sta promuovendo la proposta di legge di iniziativa popolare “Io coltivo”, che in appena tre mesi ha raccolto 40mila firme certificate.

Ne mancano ancora 10mila per raggiungere la soglia necessaria, entro il 20 aprile. La sottoscrizione della proposta è possibile online con l’identità digitale (Spid), al sito https://www.iocoltivo.org/.