Agricoltura in Toscana: economie di spesa per 15 milioni, aumentano i beneficiari dei bandi

Coldiretti: bene scorrimento graduatorie, ora lavorare su semplificazioni ed erogazioni più rapide

[19 Giugno 2023]

Grazie ad un’azione della giunta regionale, su iniziativa della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, è stato possibile suddividere le economie maturate nella spesa per l’attuazione del PSR 2014-2022. La Regione spiega che «Su quattro misure destinate alla creazione di investimenti nelle aziende agricole e nelle aree rurali, sono stati effettuati scorrimenti delle graduatorie, in un caso fino ad esaurimento, di bandi aperti nei mesi scorsi aumentando la platea delle imprese beneficiarie dei contributi comunitari».

Nel dettaglio: Per il bando 4.1.4 per investimenti per la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui, del 1 dicembre 2022 alle già finanziate 49 domande (per un totale di 3 milioni e 800mila euro) se ne finanziano altre 38 grazie a un incremento di dotazione di 2 milioni e 800mila euro. E questo è il caso in cui è stato possibile esaurire la graduatoria. Per il bando 4.1.1. per investimenti per l’agricoltura di precisione e digitale dell’8 novembre 2022, alle già finanziate 459 domande (per un totale di 40 milioni e 674mila euro) se ne finanziano altre 78 grazie a un incremento di dotazione di 5 milioni euro. Per il bando 8.3 per il Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi estremi, del 30 maggio 2022 alle già finanziate 81 domande (per un totale di 11 milioni 540mila euro) se ne finanziano altre 41 grazie a un incremento di dotazione di 5 milioni euro. Per il bando 4.1.1. per investimenti per l’agricoltura di precisione e digitale del 28 aprile 2023 alle già finanziate 59 domande (per un totale di 8 milioni 190 euro) se ne finanziano altre 18 grazie a un incremento di dotazione di 2 milioni e 500mila euro.

Positic vo il commento di Coldiretgti Toscana: «Bene l’aumento delle risorse che hanno permesso lo scorrimento delle graduatorie per quattro bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 che consentono oggi, ad un numero maggior di imprese agricole, di poter contare su investimenti strategici sull’agricoltura di precisione necessari per continuare a crescere ma anche per difendersi dagli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole».

Per rendere ancora più efficaci le politiche di sostegno all’agricoltura regionale per Coldiretti Toscana è necessario continuare a lavorare per semplificare le attività di istruttoria e collaudo fondamentali per arrivare poi all’erogazione dei premi. Ultimo atto di un percorso che può durare anche più di un anno. «La forbice temporale tra presentazione delle domande da parte delle imprese agricole e l’erogazione dei premi riduce l’efficacia delle misure. – conclude Coldiretti Toscana – E’ un aspetto su cui stiamo già lavorando con la Vicepresidente Stefania Saccardi e che nei prossimi mesi merita una svolta operativa».