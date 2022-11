Procter&Gamble in prima linea contro la crisi idrica globale

[22 Novembre 2022]

P&G, azienda multimarca americana, è promotrice del programma Children’s Safe Drinking Water, che si propone di portare acqua pulita e potabile a migliaia di famiglie in difficoltà. Attraverso questo programma l’azienda contribuisce a combattere la crisi idrica globale e si pone un obiettivo ambizioso: rendere pulita più acqua di quella consumata quando si utilizzano i prodotti Procter & Gamble nelle aree di Los Angeles e Città del Messico, metropoli caratterizzate da un elevato stress idrico.

Nel 2021 l’ONU ha reso pubblico un rapporto chiamato The State of Climate Service 2021 in cui afferma che da qui al 2050, se non ci saranno provvedimenti tesi a proteggere i bacini idrici, ben 5 milioni di persone su tutta la terra non avranno abbastanza acqua a disposizione. Procter & Gamble, da sempre in prima linea nell’attenzione all’ambiente, ha deciso di fare qualcosa di concreto prima che il tempo scada, con il programma Children’s Safe Drinking Water.

Il programma contro l’inquinamento idrico

Procter & Gamble si muove in questa direzione già dal 2004 quando in collaborazione con altri partner dislocati in tutto il mondo, ha iniziato a fornire alle famiglie in differenti aree della terra e soggette a gravi crisi idriche, i kit P&G Purifier of Water. Questi ultimi sono stati studiati e prodotti per preservare la salute e il benessere delle persone, in particolare dei bambini, così da farli crescere preservandoli dal rischio di contrarre malattie causate dalla contaminazione delle acque.

Con il programma Children’s Safe Drinking Water la multinazionale americana ha raggiunto un successo straordinario: dall’inizio del programma fino a oggi Procter & Gamble è riuscita a fornire ben 20 miliardi di litri di acqua potabile alle persone e ai bambini dislocati in 90 paesi differenti e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Se nel 2020 è riuscita a centrare l’obiettivo di fornire 15 miliardi di litri di acqua con un anno di anticipo, per il 2025 ha intenzione di riuscire a garantire alle famiglie in difficoltà un fabbisogno di ben 25 miliardi di litri.

I kit P&G Purifier of Water

I kit per la purificazione dell’acqua di Procter & Gamble sono stati minuziosamente studiati e creati dagli scienziati della multinazionale stessa con il contributo del Centers for Disease Control and Prevention e permettono di rendere potabile in solo mezz’ora 10 L di acqua. Per avviare il procedimento basta davvero pochissimo: un cucchiaio, un secchio, un panno e 4 grammi della soluzione inventata dagli scienziati. La distribuzione dei Kit nei paesi di tutto il mondo avviene con il sostegno e l’ausilio delle organizzazioni no profit che, individuata l’area più bisognosa, si occupano di portare il kit in loco.

I progetti contro la carenza d’acqua

Il problema della siccità e della carenza di acque pulite colpisce molte zone del mondo, che vengono classificate come sottoposte a un forte stress idrico. L’estensione del problema è molto più rilevante di quanto si pensi e coinvolge un terzo del pianeta, dato che sembra sfortunatamente destinato a raddoppiare entro il 2025. Procter & Gamble si è mossa in questo senso, portando avanti vari progetti in oltre 18 aree bisognose disseminate in tutto il mondo, compresa l’Italia. Questi sono impegnati a fornire acqua pulita laddove manchi, ma anche a elaborare metodi di produzione che limitino l’impiego dell’acqua nel processo. Oltre a questo, questi progetti sono attivi nello sviluppo anche di metodi meno inquinanti di uso del prodotto da parte del fruitore finale e di smaltimento dei rifiuti. L’obiettivo finale è quello di ridurre l’utilizzo di acqua in tutto il ciclo di vita dei prodotti P&G.

(Publiredazionale)