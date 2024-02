La Catalogna ha dichiarato l’emergenza idrica. La peggiore siccità degli ultimi 100 anni

Per la resilienza idrica la Generalitat de Catalunya punta su dissalatori, depurazione e riutilizzo

[2 Febbraio 2024]

Il Governo autonomo della Catalogna , attraverso la Comissió Interdepartamental de Sequera, ha affrontato l’ingresso nella fase emergenziale del Piano Speciale Siccità del sistema Ter Llobregat, che comprende 202 comuni dei bacini interni, con 6 milioni di abitanti, che sono al di sotto del 16% delle riserve idriche. La misura entrerà dopo che la risoluzione del direttore dell’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)) sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Generalitat de Catalunya (DOGC) e comporta una riduzione dell’uso di acqua per determinati usi.

Lo scenario di emergenza del Pla de Sequera fissa un limite di 200 litri per abitante al giorno in media per Comune questa media comprende, tra l’altro, i consumi interni, le attività economiche, i centri sanitari e gli usi comunali e le perdite nelle reti di distribuzione. Per quanto riguarda il consumo domestico, si raccomanda che sia di circa 90 litri per abitante al giorno.

I comuni in emergenza idrica sono i 202 del sistema Ter Llobregat, 22 della falda acquifera di Fluvià Muga, 12 del bacino di Darnius Boadella, 2 di Riudecanyes e Vallirana, dell’unità di sfruttamento di Anoia-Gaià. Invece, l’unità del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) passa dallo scenario di allerta allo scenario di pre-allerta, man mano che lo stato del bacino di Mequinenza migliora. Le restanti unità rimangono invariate.

Il presidente della Generalitat, Pere Aragonès, si è detto fiducioso che «Supereremo la siccità e lo faremo grazie alla collaborazione, allo sforzo condiviso, alla pianificazione e agli investimenti ben indirizzati. Di fronte alla peggiore siccità dell’ultimo secolo che sta soffrendo la Catalogna soffre, in tutto questo periodo, sono state intraprese azioni ed è stato fatto uno sforzo straordinario, sia da parte del governo che dell’intero Paese. Senza questo sforzo, saremmo stati in una situazione di emergenza da più a lungo e sarebbe più grave».

Per quanto riguarda le misure portate avanti dal governo, Aragonès ha sottolineato che «L’attivazione del Pla especial de sequera va in parallelo con l’accelerazione degli investimenti. Abbiamo lavorato con i comuni per modernizzare le reti di approvvigionamento idrico e, soprattutto, abbiamo moltiplicato la capacità di ottenere acqua che non proviene da forniture come mai prima d’ora. Una misura che ha permesso che, attualmente, l’acqua rigenerata rappresenta oltre il 55% del totale dell’acqua che arriva nelle nostre case».

Il presidente catalano ha voluto «Riconoscere e ringraziare l’atteggiamento dei cittadini, che hanno compreso che siamo in una situazione assolutamente eccezionale e che era necessario prendere misure per salvare le case, così come il tessuto produttivo e i settori industriale e agricolo per gli investimenti per un uso più efficiente dell’acqua» e ha sottolineato in particolare il coinvolgimento dei settori dell’agricoltura e dell’allevamento, chiedendo «Uno sforzo complementare, a cui devono affiancarsi altri settori produttivi» e ha voluto ringraziare anche la collaborazione dei Comuni, con l’ammodernamento delle reti di approvvigionamento idrico. «La combinazione in questo sforzo, insieme agli investimenti, all’attivazione dell’acqua proveniente dagli impianti di desalinizzazione e alla rigenerazione, ci ha permesso di ritardare di 15 mesi l’attivazione della fase di emergenza nel sistema Ter-Llobregat» e ha annunciato che «La produzione di acqua sarà ulteriormente rafforzata attraverso impianti di desalinizzazione e l’ottenimento di acqua attraverso la rigenerazione, con misure a breve termine e anche investimenti a lungo termine. Allo stesso tempo, si sta intensificando la collaborazione e il sostegno finanziario ai Comuni e alle amministrazioni locali per le opere di emergenza, dall’ammodernamento delle reti al recupero dei pozzi».

Aragonès ha anche dato priorità all’intensificazione della collaborazione con il governo centrale, «In modo che le misure decise possano essere eseguite il più rapidamente possibile”.

“Lo sforzo congiunto ci permetterà di superare la situazione e, soprattutto, di conquistare un futuro in cui la Catalogna sia molto più resiliente ai cambiamenti climatici e possiamo continuare a guardare al futuro con la volontà di prosperità condivisa e garanzia di diritti per tutti».

Il ministro all’Acció Climàtica della Generalitat, David Mascort, ha rivendicato il fatto che la Catalogna si era già portata avanti con i compiti per il 2027 e il 2030 in termini di infrastrutture del ciclo idrico, «Perché è questo Governo a fare da apripista per affrontare le siccità che verranno. Tra il 2027 e il 2030 avremo molta più acqua a disposizione, circa 160 hm3. Avremo ampliato l’impianto di desalinizzazione di Tordera – rispettando i tempi previsti dalla sua pianificazione – e avremo avviato la costruzione dell’impianto di desalinizzazione di Foix, con tre anni di anticipo rispetto alla sua programmazione iniziale. Inoltre, gli ampliamenti e i miglioramenti degli impianti di trattamento dell’acqua potabile di Besòs, Llobregat e Ter saranno una realtà. E avremo 40 hm3 di acque affinate che oggi non abbiamo perché abbiamo già varato il Piano nazionale che prevede di aumentare gli impianti di depurazione del Paese da 27 a 40».

Ma intanto la Catalogna è in piena emergenza idrica e la Generalitat ricorda che «Nello scenario emergenziale sono previste una serie di accorgimenti per ottimizzare l’uso dell’acqua, come l’eliminazione dell’80% dell’irrigazione agricola (può essere autorizzata solo l’irrigazione di sopravvivenza di colture legnose e arboree, sempre con acque rigenerate o sotterranee); la riduzione del 50% dell’uso dell’acqua per usi zootecnici; la riduzione del 25% dei consumi idrici delle utenze industriali; oppure la riduzione del consumo di acqua negli usi ricreativi (25% negli usi paragonabili agli usi urbani e l’eliminazione totale dell’irrigazione). In tutti questi casi, le dotazioni possono essere integrate con acqua rigenerata proveniente da un impianto di depurazione, a carico dell’utente, purché vi sia disponibilità di flussi. Inoltre, i proprietari di tali usi possono scegliere di proporre all’ACA un piano di risparmio, che possa deliberare una riduzione percentuale inferiore, tenendo conto delle particolarità di ciascun utilizzo, delle dotazioni e dell’efficienza dell’approvvigionamento in condizioni normali e del grado di affettazione o interferenza che i bacini idrografici delle aziende agricole suppongono alle forniture comunali del loro circondario».

L’irrigazione pubblica di sopravvivenza di alberi e giardini botanici può essere effettuata se effettuata con acqua rigenerata proveniente da un impianto di depurazione o da acque sotterranee, a condizione che non riduca la disponibilità di acqua per l’approvvigionamento domestico. L’irrigazione dei campi sportivi in erba naturale, o di altre superfici che necessitano di irrigazione, per la pratica dello sport federato, può essere effettuata quando ricorrono determinate condizioni, come ad esempio l’utilizzo di acqua rigenerata o di falda, a condizione che non implichi una riduzione della disponibilità di acqua per l’approvvigionamento domestico e che, attraverso l’applicazione di ulteriori misure di risparmio nello stesso impianto sportivo, Si ottiene un risparmio idrico equivalente al volume d’acqua utilizzato per l’irrigazione.

Il governo catalano sottolinea che «Saranno vietate fontane ornamentali, laghetti artificiali e altri elementi ad uso estetico dell’acqua, sarà vietato il loro riempimento totale o parziale, ad eccezione di quegli stagni che fungono da rifugio per la fauna in pericolo di estinzione e per la fauna destinata al recupero di specie autoctone nei corpi idrici, che potranno essere riempiti con la minima quantità di acqua essenziale da rigenerazione o dalla falda freatica. Questo può essere fatto a patto che, in quest’ultimo caso, venga verificato mediante una valutazione idrogeologica che non implichi una riduzione della disponibilità di acqua per l’approvvigionamento domestico».

Le piscine d’acqua dolce non possono essere riempite. Sarà consentito riempire solo parzialmente le piscine coperte registrate nel censimento degli impianti sportivi della Generalitat de Catalunya, e quelle scoperte per l’utilizzo durante tutto l’anno per la pratica sportiva federata che dispongono di un sistema di ricircolo dell’acqua, nelle quantità necessarie a garantirne la qualità sanitaria. Possono essere riempiti a condizione che, attraverso l’applicazione di ulteriori misure di risparmio nell’impianto sportivo stesso (compresa la chiusura delle docce), si ottenga un risparmio idrico equivalente al volume d’acqua utilizzato per riempire la piscina. Sarà inoltre consentito il delle piscine ad uso terapeutico ubicate in ospedali, residenze, centri di educazione speciale e centri della Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, nonché quelli per la balneazione delle persone che hanno una valutazione del grado di disabilità in cui si registra che soffrono di alterazioni comportamentali. Per quanto riguarda le piscine con acqua di mare, è consentito il riempimento totale o parziale purché vengano riempite e svuotate senza allacciamento alle reti di alimentazione o igienico-sanitarie.

Sono anche vietate: La pulizia di qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quella effettuata in impianti di pulizia di veicoli commerciali che dispongono di sistemi di ricircolo dell’acqua. L’uso di docce e strutture per la pulizia dei piedi sulle spiagge. La realizzazione di eventi ricreativi, pubblici o privati, che prevedano l’utilizzo di acqua in grado di essere idonea al consumo umano, come ad esempio piste di pattinaggio temporanee o ad uso ricreativo, schiuma party, giochi d’acqua o simili.

I soggetti che forniscono il servizio di approvvigionamento idrico applicheranno le misure dei loro Piani di Emergenza, che possono includere riduzioni di pressione e anche la sospensione temporanea nell’erogazione del servizio di approvvigionamento. Le amministrazioni locali, attraverso i loro piani di emergenza, possono stabilire ulteriori limitazioni o divieti all’uso dell’acqua negli impianti sportivi, pubblici/privati e negli spazi ricreativi.

La Generalitat de Catalunya avverte che «Nell’ambito della valutazione ambientale dei progetti e delle attività, nonché degli strumenti di pianificazione urbanistica, l’ACA deve valutare la compatibilità del progetto o dell’attività con i vincoli derivanti dallo stato di emergenza secondo il Pla de Sequera. In caso di incompatibilità, l’organismo ambientale ne condizionerà l’esecuzione alla dichiarazione di uscita dallo stato di emergenza nell’unità operativa in cui si prevede di effettuarla».

Per quanto riguarda le attività zootecniche, il governo catalano specifica che «Quando il benessere degli animali è messo a rischio, e al fine di garantirlo contro la riduzione del consumo di acqua da parte degli allevamenti, la Direzione Generale dell’Agricoltura e dell’Allevamento non rilascerà autorizzazioni per l’ingresso di nuovi animali negli allevamenti o per l’ampliamento di quelli esistenti. Sospenderà inoltre l’attività di nuovi allevamenti o l’espansione di quelli esistenti fino a quando non sarà garantita la disponibilità di acqua per garantire il benessere degli animali».

Infine, l’ingresso nello stato di emergenza comporterà l’applicazione di portate di emergenza nei fiumi Muga, Ter e Llobregat, «Con l’obiettivo di preservare più acqua nelle riserve idriche dei bacini interni. Durante il tempo in cui durerà la riduzione delle portate, saranno inoltre previsti incrementi di portata controllati per il mantenimento delle condizioni ecologiche finalizzate al recupero dello stato dei corpi idrici, una volta superata questa situazione di siccità. Queste hidropuntes verranno eseguiti due volte a settimana e per sei ore in ogni manovra».

La Generalitat de Catalunya assicura che »La misura è stata analizzata in modo approfondito sia dal punto di vista tecnico, in termini di ottimizzazione della gestione dell’acqua, sia da quello relativo alla conservazione ambientale. Lo studio dei parametri proposti non solo assicura la disponibilità di acqua per gli invasi, ma garantisce anche la reversibilità dell’impatto della misura sulla biodiversità dei tratti fluviali interessati».