Voli notturni a Peretola: «Nessun interesse economico può superare la tutela della salute della cittadinanza»

Legambiente a ENAC, Comune di Firenze e Toscana Aeroporti: «La nuova pista sposterebbe solo il disagio su Campi e Capalle, creando nuovi disagi a nuovi sorvolati»

[31 Luglio 2023]

Dopo l’incontro in Comune a Firenze per esaminare il caso dei voli in ritardo che arrivano all’aeroporto di Peretola durante le ore notturne, tenutosi dopo l’esposto che ha denunciato l’illegittimità operativa, mancati ristori e adeguamenti strutturali e altre inadempienze presentato da associazioni tra cui Legambiente Firenze, il Cigno Verde replica alle conclusioni dell’incontro istituzionale, tornando a difendere l’interesse dei cittadini e delle cittadine di Brozzi, Quaracchi e Peretola ma anche il progetto del Parco Agricolo della Piana.

Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, sottolinea che «Dopo le recenti dichiarazioni di ENAC, Comune di Firenze e Toscana Aeroporti, ci corre l’obbligo di aggiungere qualche precisazione rispetto all’uso che si è fatto delle condizioni di vita (per la verità insopportabili) dei cittadini e cittadine sorvolati di Peretola, Brozzi e Quaracchi “La prima considerazione, richiamata correttamente dall’Assessore Giorgio, è che nessun interesse economico, sia pur legittimo, può superare l’istanza prioritaria della salute e della qualità della vita dei nostri concittadini. La seconda riflessione è che, una volta appurata la sostanziale irregolarità dei sorvoli notturni in deroga ai normali orari di esercizio del Vespucci, a nostro avviso è inaccettabile che si tenti di ovviare a questa eccezionalità creando un problema ancora più grande al nostro territorio. Spostare semplicemente il “disagio” su Campi e Capalle, affossando la messa in opera del Parco Agricolo della Piana, infatti, negherebbe platealmente quei benefici che solo quella infrastruttura ecologica finalmente porterebbe a ogni abitante dell’area metropolitana».

Ferruzza conclude: «Non si tratta quindi d’innescare una meschina diatriba tra sorvolati (odierni e futuri), ma di rendere ancora più coesa una lotta che non è contro qualcuno bensì per un modello di sviluppo radicalmente diverso della Piana. Un’area che, a nostro avviso, deve diventare più vivibile, più verde, più accessibile da ogni punto di vista».