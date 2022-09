I veicoli pesanti europei sono più efficienti ma la maggiore domanda di trasporto ha fatto aumentare le emissioni

EEA: bisogna aumentare il trasporto di merci via treno e quello dei passeggeri via bus

[7 Settembre 2022]

Gli Stati membri dell’Ue si sono impegnati a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e l’European Green Deal punta dichiaratamente a una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra dovute ai trasporti, rispetto al livello del 1990. Ma secondo il nuovo briefing “Reducing greenhouse gas emissions from heavy-duty vehicles in Europe” pubblicato dall’European environment agency (EEA), «Dal 2014, le emissioni di gas serra dei veicoli pesanti — camion, autobus e pullman —nell’Unione europea (Ue) sono aumentate quasi ogni anno, principalmente a causa della crescente domanda di trasporto merci». L’EEA, evidenzia che «I miglioramenti dell’efficienza non sono stati sufficienti per fermare la crescita delle emissioni totali ed è necessario passare a modalità di trasporto più ecologiche».

Il briefing presenta dati e analisi completi sulle emissioni di gas serra di camion, autobus e pullman nel trasporto stradale europeo. L’EEA ha anche pubblicato i dati sulle emissioni di anidride carbonica e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti di nuova immatricolazione, che verranno utilizzati in analisi future.

Secondo il nuovo briefing, «Dal 1990 al 2019 le emissioni di gas serra dei veicoli pesanti sono aumentate di circa il 29%. Questi veicoli sono attualmente responsabili di circa un quarto delle emissioni totali del trasporto su strada nell’Ue. Inoltre, dal 2014 le emissioni dei veicoli pesanti sono aumentate ogni anno ad eccezione del calo del 2020 causato dalla pandemia di Covid-19».

L’analisi dell’EEA dimostra che i progressi in efficienza ottenuti nei veicoli e nelle operazioni di trasporto sono stati superati dalla crescente domanda di trasporto merci, portando alla fine a una continua crescita delle emissioni.

L’EEA evidenzia che «Per ridurre le emissioni totali dei veicoli pesanti, è necessario continuare a migliorare l’efficienza del carburante dei veicoli , ma sono anche necessari ulteriori sforzi. Il passaggio del trasporto merci dalla strada alla ferrovia e il trasporto passeggeri dalle auto agli autobus offre un percorso importante per la riduzione delle emissioni. Inoltre, la riduzione del numero di viaggi o della loro durata sono misure importanti per ridurre le emissioni complessive».