Coesistenza fra le città e le grandi infrastrutture dei trasporti, Livorno al meeting di Huelva

L'assessora Bonciani: «Livorno è diventata un buon esempio europeo sulle politiche di integrazione fra città e porto»

[27 Settembre 2022]

L’assessora al Porto e all’Integrazione Porto – Città del Comune di Livorno, Barbara Bonciani, parteciperà al 36esimo meeting “Modelos de convivencia entre las ciudades y las grandes infaestructuras de transporte” organizzato da RETE e Puerto de Huelva, in Spagna, dal 29 al 30 settembre

RETE è un’associazione internazionale per la collaborazione fra porti e città della quale il Comune di Livorno fa parte della giunta di governo e il meeting di Huelva avrà un focus sui modelli di coesistenza fra le città e le grandi infrastrutture dei trasporti.

Il Comune di Livorno evidenzia che «In questo ambito verranno riportate alcune esperienze spagnole e latino americane che hanno facilitato il dialogo fra porto e città e determinato uno sviluppo integrato del tessuto urbano e dello spazio portuale. Nell’ambito delle città porto spagnole, verrà data grande attenzione ai progetti di pianificazione e sviluppo realizzate a Barcellona e Bilbao che hanno favorito la realizzazione di un tessuto città porto integrato e connesso. Fra le buone esperienze europe di integrazione porto città è stata inserita quella promossa dalla città di Livorno, grazie al lavoro svolto dal nuovo assessorato Porto e Integrazione Città Porto».

La Bonciani parteciperà da remoto portando l’esperienza realizzata dalla città di Livorno, sia sul piano ambientale, sia su quello del lavoro e dell’innovazione e anticipa le linee del suo intervento: «La città di Livorno è diventata un buon esempio europeo sulle politiche di integrazione fra città e porto, dimostrando come il dialogo fra città, istituzioni portuali, cluster portuale e stakeholder costituisca elemento fondamentale e punto di partenza nella costruzione di politiche e strategie integrate capaci di rispondere agli interessi comuni e mitigare gli elementi conflittuali che derivano dalla presenza del porto nel contesto urbano (inquinamento, utilizzo dello spazio etc..). La convivenza fra porto e città è cruciale per il futuro e i porti italiani ed europei, per questo è necessario confrontare le buone prassi attivate in ambito euromediterraneo, spazio in cui i porti sono inseriti nei contesti urbani e in cui la convivenza e le relazioni fra le attività portuali e cittadine sono molto strette e non sempre di facile gestione».

Gli altri relatori che parteciperanno alla sessione dedicata alle esperienze europee sono: Carlos Botana Lagarón, Jefe del Dpto, de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo Carlos Eleno Carretero, director de la Autoridad Portuaria de Alicante Marta Pontes, concejala de la Camara Municipal de Matosinhos. Modererà María José Maestre, Canal Sur TV