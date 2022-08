338 milioni di euro per i collegamenti ferroviari col porto di Livorno

Integrato e aumentato il finanziamento CIPESS del Ponte di Signa in quanto progetto bandiera nazionale

[4 Agosto 2022]

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) che ha , ha approvato il contratto di programma di Rfi 2022-2026, ha stanziato 337 milioni di euro per i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno. In un Comunicato la Regione Toscana spiega che «Si tratta del collegamento dell’Interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti-Vada e la linea Firenze-Pisa (il cosiddetto bypass di Pisa). E del recepimento, dopo l’incremento dei prezzi, della richiesta di ulteriori 11 milioni di euro per la realizzazione del collegamento del ponte di Signa. Gli interventi vanno inquadrati in un perimetro più ampio che riguarda le opere per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten -T Scandinavo – Mediterraneo».

Soddisfatti il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli dicono che si tratta di «Interventi indispensabili per l’infrastrutturazione della Darsena Europa nel porto di Livorno e del collegamento con le reti europee. Significa traffico più fluido e quindi un percorso più lineare e veloce delle merci».

il collegamento dell’Interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada di progetto consiste nella realizzazione di due nuove tratte ferroviarie elettrificate a semplice binario, con la funzione di potenziare i collegamenti del porto di Livorno alla rete ferroviaria nazionale e di migliorare la capacità il transito dei treni lungo il corridoio merci TEN-T tra la linea Pisa – Firenze e la linea Tirrenica.

La finalità di questo primo tratto di linea è di migliorare il collegamento dell’area del porto di Livorno e dell’Interporto A. Vespucci, alla rete ferroviaria nazionale; in questo modo si completa la serie di interventi ferroviari realizzati e in corso di realizzazione in tale area, per il potenziamento del Porto di Livorno.

Il secondo tratto, il bypass di Pisa, si stacca dalla Pisa – Collesalvetti – Vada, nella zona a Nord della località “il Faldo” e, bypassando la stazione e l’abitato di Pisa, si riconnette alla Pisa – Firenze. Il Bypass di Pisa, unitamente alla Pisa – Collesalvetti – Vada, realizzano un ulteriore passo del corridoio merci TEN-T consentendo l’interconnessione della Pisa – Firenze alla linea Tirrenica.