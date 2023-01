Sondaggio sulla Brexit: i due terzi dei britannici sostengono un nuovo referendum sul rientro nell’Ue

Crescono la disillusione per le promesse non mantenute e la convinzione che il Regno Unito stia andando peggio di quanto era nell’Ue

[2 Gennaio 2023]

Secondo un sondaggi realizzato da Savanta per The Independent, « Due anni dopo che il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea, quasi due terzi dei britannici ora sostengono un referendum per il rientro». E il sondaggio dimostra anche che «Il numero di persone che si oppongono a un altro voto è diminuito».

Infatti, al di là di come sono intenzionati a votare, più di due terzi dei britannici vogliono un nuovo referendum sul rientro nell’Ue e più della metà degli intervistati ha definito sbagliata la decisione di uscirne.

Il Regno Unito ha lasciato ufficialmente l’Unone europea il 31 gennaio 2020, dopo il referendum sulla Brexit del 2016 che vide prevalere di poco i sì dopo una campagna referendaria segnata da fake news e da promesse di un nuovo miracolo economico e sociale che sarebbe arrivato dopo l’uscita dall’Ue e al posto del quale è arrivata una crisi economica e politica che sta demolendo il consenso del Partito conservatore. .

Dal sondaggio Savanta – The Independent emerge che il 65% degli elettori britannici vuole un nuovo referendum, il 10% in più rispetto all’anno scorso. Ma l’opinione lpubblica britannica è divisa su quando dovrebbe svolgersi questo nuovo referendum: il 22% lo vorrebbe subito, il 24% entro i prossimi 5 anni, l’11% è per ftenerlo tra 6 – 10 anni e il 4% tra più di 20 anni. Come se l’Unione europea che per lunghi anni ha avuto a che fare con le bizze britanniche, ora dovesse aspettare che il Regno Unito facesse i suoi comodi per poi accoglierlo a braccia aperte…

Intanto, però, il numero di coloro che si oppongono a un secondo referendum sulla ri-adesione all’Ue è sceso dal 32% al 24% e il Il sondaggio suggerisce anche che i britannici – che speravano in una rinascita nazionalista e in nuovi fasti imperiali dopo essersi liberati dei lacci e lacciuoli di Bruxelles – hanno maturato in pochissimi anni di delusioni una visione più negativa delle conseguenze della Brexit e il 54% degli intervistati è convinto che lasciare l’Ue è stata una decisione sbagliata, rispetto al 46% dello scorso anno. Una constatazione che deriva dalla convinzione diffusa che in realtà l’economia e il peso globale del Regno Unito siano stati danneggiati dalla Brexit.

Il 56% degli intervistati afferma che l’abbandono dell’Ue ha peggiorato l’economia (un anno fa era il 44%) e la metà ritiene che dopo la Brexit l’influenza del Regno Unito sulla scena internazionale sia diminuita (erano il 39%).

Una disilluz sione e un malcntento che derivano dal fatto che i cambiamenti promessi dai fautori della Brexit sono stati scarsi e che la Gran Bretagna non ha aumentato la capacità di controllare i propri confini, per il 50% dei britannici è invece peggiorata e i dati più recenti sull’immigrazione clandestina sembrano dar loro ragione.

Il sondaggio arriva dopo uno studio di dicembre del Centre for European Reform (CER), che ha stimato le perdite dovute alla Brexit nel Regno Unito ammontano a 33 miliardi di sterline (37, 33 miliardi di euro).

Swati Dhingra, del Department of Economics and Centre for Economic Performance. London School of Economics e componente esterna del Monetary Policy Committee della Bank of England, evidenzia che nel frattempo «I prezzi dei generi alimentari sono cresciuti del 6% e la Brexit è costata ai lavoratori britannici (che la hanno votata in massa, ndr) circa il 2,6% dei loro salari in termini reali. L’uscita dall’Ue ha anche causato una riduzione degli investimenti delle imprese e del commercio complessivo».

Sarà per questo che Fratelli d’Italia e la Lega, che fecero un tifo sfegatato per la Brexit, ora che sono al governo sono diventati europeisti e non parlano più di uscire dall’euro e dall’Europa?