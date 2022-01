Salvare l’Afghanistan

Il crollo dell’Afghanistan è un incubo per tutta la comunità internazionale, che deve agire. Ci sono tre cose che può fare senza premiare i talebani

[12 Gennaio 2022]

Sono trascorsi ormai più di quattro mesi dalla drammatica uscita dall’Afghanistan delle forze Usa e di altre forze occidentali. Noleggiando voli speciali, allentando le regole sull’asilo e rilasciando fondi, i Paesi occidentali hanno portato in salvo alcune migliaia di fortunati afgani mentre i talebani hanno ripreso il controllo del Paese. Ma coloro che sono rimasti indietro sono stati esclusi dal resto del mondo, indipendentemente dal fatto che siano sostenitori dei talebani o meno.

I governi stranieri hanno congelato le transazioni bancarie internazionali e il commercio con l’Afghanistan, principalmente per volere degli Stati Uniti, imponendo la vasta gamma di regole antiterrorismo stabilite negli ultimi 20 anni. Di conseguenza, gli stipendi del settore pubblico afgano si sono prosciugati e l’economia è crollata. Molti progetti di aiuto allo sviluppo, non importa quanto siano essenziali, sono stati paralizzati o cancellati.

Di conseguenza, l’inizio del rigido inverno afghano ha portato un aumento dei prezzi e il cibo è diventato sempre più scarso. Scuole, cliniche e ospedali hanno smesso di funzionare in tutto il Paese. Quindi, proprio quando il popolo afgano ha bisogno di maggiori aiuti, gli vengono negati anche quelli basici. E’ un prezzo alto da pagare per essere governati dai talebani.

Gli operatori umanitari internazionali e le stesse comunità afghane stanno facendo del loro meglio per mantenere l’arrivo degli aiuti alimentari, le cliniche funzionanti e le scuole aperte per ragazzi e ragazze. Ma le sfide sono enormi. Gli afgani ora affrontano l’indigenza, e persino la carestia, su una scala drammatica.

Se lo status quo continua, quasi l’intero Paese si troverà ad affrontare una grave povertà per l’anno appena iniziato. Entro la fine di questo inverno, quasi l’intero Paese – il 97% della popolazione – potrebbe essere troppo povero per sopravvivere senza aiuti.

Il resto del mondo, e in particolare i Paesi sviluppati, non dovrebbe pensare di poter semplicemente chiudere la porta e dimenticare questa tragedia crescente. Moralità di base a parte, l’instabilità derivante dal crollo dell’Afghanistan si farà sentire ben oltre i confini del Paese. Molti afgani possono votare con i loro piedi e cercare un futuro migliore all’estero, mentre la disperazione dei contadini per la mancanza di reddito andrà a vantaggio dell’economia nazionale della droga.

È quindi per questo che le Nazioni Unite e le agenzie di soccorso internazionali stanno mendicando e lottando per raccogliere i fondi necessari per riportare indietro l’Afghanistan dall’orlo del baratro. Le sanzioni contro la leadership dei talebani hanno avuto l’effetto controproducente non intenzionale di ostacolare la capacità delle agenzie umanitarie di raccogliere e spendere fondi, anche se ora ci sono graditi segnali di un movimento verso la rimozione di queste restrizioni perverse.

Sicuramente, è giusto difendere l’istruzione delle ragazze afgane. Ma, come ha recentemente affermato l’analista afghano Orzala Nemat della School of Oriental and African Studies dell’ University of London, non è giusto impedire gli aiuti per i servizi di base – cibo, acqua e assistenza sanitaria – che tengono in vita quelle ragazze.

Che sia visto attraverso gli occhi afgani o dal punto di vista dell’interesse personale dei politici occidentali, l’attuale crollo è un incubo. Invece di mettere la testa sotto la sabbia, la comunità internazionale deve agire. Ci sono tre misure in particolare che possono essere prese senza premiare i talebani.

Primo, i soldi devono essere messi a disposizione. Le Nazioni Unite cercheranno di raccogliere 4,5 miliardi di dollari nel 2022 per aiutare i più vulnerabili in Afghanistan. Questo piano è una misura provvisoria per più di 21 milioni di persone che hanno bisogno di cibo, riparo, medicine e protezione. La comunità internazionale può sicuramente trovare una tale somma. Una conferenza di donatori all’inizio dell’anno aiuterà a concentrare le menti sulla questione.

Inoltre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha recentemente adottato una risoluzione che esenta le attività umanitarie dal regime di sanzioni imposte ad alcuni membri talebani. La misura fornisce alle istituzioni finanziarie e agli attori commerciali garanzie legali che non violeranno le sanzioni esistenti quando si impegnano con le organizzazioni umanitarie. Governi e istituzioni finanziarie devono sfruttare al meglio questa nuova opportunità: non ci possono più essere scuse.

Secondo, è necessaria una maggiore flessibilità nel modo in cui possono essere utilizzati i finanziamenti dei donatori. Ad esempio, la Banca mondiale detiene 1,5 miliardi di dollari in trust per l’Afghanistan e ha recentemente annunciato un accordo per trasferire 280 milioni di dollari, alcuni all’UN Children’s Fund (UNICEF) per fornire assistenza sanitaria e altri al World Food Programme. Ora,l’intero fondo dovrebbe essere riprogrammato per aiutare il popolo afgano quest’inverno.

Dovrebbe anche essere possibile utilizzare i finanziamenti dei donatori per pagare gli stipendi dei lavoratori del settore pubblico e per aiutare le istituzioni afghane a fornire servizi di base come l’assistenza sanitaria e l’istruzione, e non essere ancora visto come una gratificazione per i talebani. Tale sostegno per le funzioni statali essenziali darà agli afghani speranza per il futuro e un motivo per rimanere nel loro Paese. Svuotare lo Stato, d’altra parte, è una ricetta per la sofferenza e l’instabilità.

Terzo, la comunità internazionale deve diventare più intelligente su come si impegna con l’Afghanistan. Attualmente, il mondo sta aspettando che i talebani facciano progressi su varie norme internazionali senza definire chiaramente cosa si aspetta dal regime. I talebani, nel frattempo, o non sono inclini a soddisfare queste aspettative o sono poco chiari sulle loro intenzioni.

Questo approccio garantisce virtualmente il fallimento. La comunità internazionale deve essere molto più decisa e specifica nelle sue richieste, oltre che molto più impegnata. Questo potrebbe includere l’allentamento o la revoca di alcune sanzioni economiche, o la reintroduzione graduale dell’assistenza allo sviluppo a lungo termine, in risposta ai progressi su questioni di interesse internazionale, compresi i diritti delle donne e delle ragazze.

Questi passi non dovrebbero essere considerati semplicemente come atti di generosità in risposta a sofferenze orrende. Il mondo ha bisogno di fornire al popolo afghano il sostegno di cui ha bisogno, perché non sarà il solo a soffrire per le conseguenze catastrofiche del fallimento.

Martin Griffiths

vice-segretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza dell’Onu

Gordon Brown

ex primo ministro e cancelliere dello scacchiere del Regno Unito, attualmente UN Special Envoy for Global Education dell’Onu e presidente dell’International Commission on Financing Global Education Opportunity

Questo editoriale è stato pubblicato da Project Syndicate e rilanciato da UN News