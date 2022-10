Regione: Del Dotto è il nuovo consigliere speciale di Giani per la Costa

Tra le criticità da affrontare: turismo, ambiente, sanità, scuola, rifiuti e acqua

[3 Ottobre 2022]

Alessandro Del Dotto è il nuovo consigliere speciale del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e si occuperà delle problematiche della Costa toscana e svolgerà il suo incarico a titolo gratuito.

Giani ha spiegato che «Ho bisogno di avere una capacità di ascolto e di proposizione sulle tematiche che riguardano la Costa. Per 10 anni Del Dotto è stato sindaco di Camaiore ed è evidente che ha una conoscenza profonda del territorio. Penso a temi come la Bolkstein o il contrasto all’erosione costiera, argomenti importanti. E Alessandro sarà una valida spalla».

Del Dotto si è detto onorato dell’incarico: «Porto in dote l’esperienza dei territori. Le soluzioni le costruiremo insieme dopo avere focalizzato, analizzato e approfondito le varie problematiche, sempre in accordo col presidente. Le questioni saranno molte ed eterogenee, le porterò sul tavolo del governatore con l’obiettivo di dare nuove prospettive e visione alla Costa. Fra i temi della Costa l’encomia legata al turismo. Un grande patrimonio da valorizzare. Le questioni legate al turismo sono fra le più importanti; penso ai balneari, al comparto alberghiero, ma c’ è anche il mondo dell’artigianato e della piccola impresa che nella Costa trova un punto di riferimento spesso trascurato nei dibattiti politici ma che ha e avrà una sua centralità nel mio nuovo ruolo. Per la Costa serve un metodo di lavoro». E l’ex sindaco di Camaiore aggiunge anche altri temi sui quali si impegnerà sulla Costa: le criticità ambientali, la sanità, la scuola, i rifiuti l’acqua.