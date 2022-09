Rapporto Fao Wfp: 970.000 persone affronteranno una fame catastrofica e moriranno

La carestia incombe, ma 19 "hotspots della fame" sono in grave difficoltà

[23 Settembre 2022]

Secondo il rapporto ’‘Hunger Hotspots – FAO-WFP early warnings on acute food insecurity”, «Il numero di persone che affrontano un’insicurezza alimentare acuta nel mondo continuerà a crescere vertiginosamente, mentre la crisi alimentare rafforza la sua presa su 19 “hotspots della fame”, spinti da conflitti crescenti, condizioni meteorologiche estreme e instabilità economica aggravata dalla pandemia e dagli effetti a catena della crisi in Ucraina».

Il rapporto di Fao e World Food Programme (WFP), chiede «Un’azione umanitaria urgente per salvare vite e mezzi di sussistenza e prevenire la carestia nei Paesi hotspot in cui si prevede un peggioramento dell’insicurezza alimentare acuta da ottobre 2022 a gennaio 2023». Il rapporto presenta raccomandazioni specifiche per Paese sulle priorità per un’azione preventiva: misure di protezione a breve termine da mettere in atto prima che si concretizzino nuove esigenze umanitarie e risposta alle emergenze: azioni per affrontare i bisogni umanitari esistenti.

Presentando il rapporto il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, ha sottolineato che «La grave siccità nel Corno d’Africa ha spinto le persone sull’orlo della fame, distruggendo i raccolti e uccidendo il bestiame da cui dipende la loro sopravvivenza. L’insicurezza alimentare acuta sta aumentando rapidamente e si sta diffondendo in tutto il mondo. Le persone nei paesi più poveri, in particolare, che devono ancora riprendersi dall’impatto della pandemia di Covid-19, stanno soffrendo gli effetti a catena dei conflitti in corso, in termini di prezzi, forniture di cibo e fertilizzanti, nonché dell’emergenza climatica. Senza una risposta umanitaria su vasta scala che abbia al centro un’assistenza agricola urgente e salvavita, la situazione probabilmente peggiorerà in molti Paesi nei prossimi mesi”, ha affermato».

Il direttore esecutivo del WFP, David Beasley, ha ricordato che «Questa è la terza volta in 10 anni che la Somalia è minacciata da una carestia devastante. La carestia nel 2011 è stata causata da due stagioni piovose consecutive fallite e da conflitti. Oggi stiamo assistendo a una tempesta perfetta: una probabile quinta stagione delle piogge fallita consecutiva che vedrà la siccità protrarsi fino al 2023. Ma le persone alla fine della crisi odierna stanno anche affrontando l’impennata dei prezzi dei generi alimentari e opportunità gravemente limitate di guadagnarsi da vivere dopo la pandemia. Abbiamo urgente bisogno di aiutare coloro che sono in grave pericolo di fame in Somalia e negli altri hotspot della fame nel mondo».

Il rapporto mette in luce la crisi della fame nel Corno d’Africa, «Dove si prevede che la siccità più lunga in oltre 40 anni continuerà – con la quinta stagione delle piogge fallita all’orizzonte – aggiungendo agli effetti cumulativi e devastanti che il deficit di precipitazioni successive, crisi economiche e conflitti hanno colpito le famiglie vulnerabili dal 2020. La scarsità d’acqua ha portato a raccolti inferiori alla media, alla morte del bestiame e ha costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare la propria terra in cerca di sostentamento, aumentando al contempo il rischio di conflitti intercomunitari e basati sulle risorse».

Si prevede che, in Somalia, Etiopia meridionale e orientale e Kenya settentrionale e orientale, fino a 26 milioni di persone dovranno affrontare livelli di insicurezza alimentare di crisi o peggio (fase 3 IPC e superiori). Fao e WFP avvertono che «Con l’assistenza umanitaria a rischio di essere tagliata a causa della mancanza di fondi, lo spettro di decessi su larga scala per fame incombe in Somalia, con una carestia che potrebbe prendere piede nei distretti di Baidoa e Burhakaba nella regione di Bay in ottobre. Senza un’adeguata risposta umanitaria, gli analisti prevedono che entro dicembre moriranno ogni giorno fino a 4 bambini o 2 adulti ogni 10.000 persone. Centinaia di migliaia di persone stanno già affrontando la fame oggi con livelli sbalorditivi di malnutrizione previsti tra i bambini sotto i 5 anni».

A livello globale, il rapporto prevede che «Un massimo storico di 970.000 persone affronteranno una fame catastrofica (fase 5 dell’IPC) e moriranno di fame o si prevede che moriranno di fame o rischieranno di deteriorarsi per condizioni catastrofiche in Afghanistan, Etiopia, Sud Sudan, Somalia e Yemen, se non viene intrapresa alcuna azione – 10 volte più di sei anni fa, quando solo due paesi avevano popolazioni nella Fase 5».

Secondo il rapporto, «Afghanistan, Etiopia, Nigeria, Sud Sudan, Somalia e Yemen rimangono in stato di “massima allerta”, dato che gli hotspt, da soli, rappresentano quasi un milione di persone che affrontano livelli catastrofici di fame (fase 5 dell’IPC “Catastrofe”) con la fame e la morte che sono una realtà quotidiana e dove livelli estremi di mortalità e malnutrizione possono manifestarsi senza un’azione immediata. Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Kenya, Sahel, Sudan e Siria restano “altamente preoccupanti” per il deterioramento delle condizioni – come nell’edizione di giugno del rapporto trimestrale – ma l’allerta è estesa alla Repubblica Centrafricana e Pakistan. Nel frattempo, Guatemala, Honduras e Malawi sono stati aggiunti all’elenco dei Paesi, unendosi a Sri Lanka, Zimbabwe e Madagascar che rimangono hotspot della fame».

La guerra resta il principale motore della fame acuta e l’analisi indica una continuazione di questa tendenza nel 2022, con particolare preoccupazione per l’Etiopia, dove si prevede un’ulteriore intensificazione del conflitto e della violenza interetnica in diverse regioni, farà aumentare i bisogni umanitari.

Fao e WFP dicono che «Condizioni meteorologiche estreme come inondazioni, tempeste tropicali e siccità rimangono fattori critici in molte parti del globo e una “nuova normalità” di eventi meteorologici consecutivi ed estremi sta diventando chiara, in particolare negli hotspot. Inondazioni devastanti hanno colpito 33 milioni di persone nel solo Pakistan quest’anno e il Sud Sudan deve affrontare il quarto anno consecutivo di inondazioni estreme. Nel frattempo, in Siria è prevista una terza stagione consecutiva di precipitazioni al di sotto della media. Per la prima volta in 20 anni, l’evento climatico La Niña è proseguito per tre anni consecutivi, colpendo l’agricoltura e provocando perdite di raccolti e bestiame in molte parti del mondo, tra cui Afghanistan, Africa occidentale e orientale e Siria».

Sul fronte economico, «I prezzi globali costantemente elevati di cibo, carburante e fertilizzanti continuano a guidare i prezzi interni elevati e l’instabilità economica. L’aumento dei tassi di inflazione ha costretto i governi ad adottare misure di inasprimento monetario nelle economie avanzate che hanno anche aumentato il costo del credito dei paesi a basso reddito. Ciò sta limitando la capacità dei paesi fortemente indebitati – il numero di Paesi è aumentato in modo significativo negli ultimi anni – di finanziare l’importazione di beni essenziali. Di fronte a queste sfide macroeconomiche, molti governi sono costretti a introdurre misure di austerità che incidono sui redditi e sul potere d’acquisto, in particolare tra le famiglie più vulnerabili. Si prevede che questi trend aumenteranno nei prossimi mesi, con un ulteriore aumento della povertà e dell’insicurezza alimentare acuta, nonché i rischi di disordini civili causati da crescenti rimostranze socioeconomiche».

Le due agenzie Onu sono molto preoccupata e ricordano alla comunità internazionale che «L’assistenza umanitaria è fondamentale per salvare vite umane e prevenire la fame, la morte e il totale collasso dei mezzi di sussistenza: il rapporto rileva, evidenziando che l’insicurezza, gli impedimenti amministrativi e burocratici, le restrizioni ai movimenti e le barriere fisiche limitano gravemente l’accesso degli operatori umanitari alle persone che soffrono la fame acuta in undici dei paesi hotspot, compresi tutti e 6 Paesi in cui le popolazioni stanno affrontando o sono destinate ad affrontare la fame (fase 5 dell’IPC) o sono a rischio di deterioramento verso condizioni catastrofiche».

Per questo il rapporto chiede «Un’azione umanitaria mirata per salvare vite e mezzi di sussistenza nei 19 hotspot della fame, rilevando che in Afghanistan, Etiopia, Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen, l’azione umanitaria sarà fondamentale per prevenire ulteriore fame e morte».

Lo studio è stato accompagnato da una dichiarazione congiunta di Qu e Beasley e della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) Kristalina Georgieva, del presidente del Gruppo Banca Mondiale (WBG) David Malpass e del Direttore Generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala che chiedendo un’azione urgente per affrontare la crisi globale della sicurezza alimentare.

Il capi delle agenzie internazionali dicono che «Costruire la resilienza per il futuro richiederà uno sforzo continuo, completo e coordinato per sostenere produzione e commercio efficienti, migliorare la trasparenza, accelerare l’innovazione e la pianificazione congiunta e investire nella trasformazione dei sistemi alimentari: 1) Sostenere produzione e commercio efficienti : i governi in tutti i paesi è necessario riesaminare urgentemente il loro commercio agricolo e gli interventi di mercato, come sussidi e restrizioni all’esportazione, per identificare e ridurre al minimo le distorsioni. Interventi più brevi causano meno danni di quelli indefiniti. Promuovere la produzione di alimenti nutrienti e riutilizzare il sostegno di 639 miliardi di dollari all’anno fornito dai governi all’agricoltura puòtrasformare i sistemi alimentari e migliorare la sicurezza alimentare e la nutrizione. Preservare il commercio aperto di prodotti alimentari, agricoltura ed energia può ridurre le distorsioni dei prezzi che diluiscono gli incentivi per una produzione efficiente. I paesi dovrebbero portare a termine gli impegni presi alla 12a conferenza ministeriale dell’OMC per limitare le restrizioni all’esportazione di prodotti alimentari e fertilizzanti e mettere in atto misure di facilitazione del commercio. Accogliamo inoltre con favore i chiarimenti delle normative pertinenti per consentire agli input agricoli critici come i fertilizzanti di spostarsi rapidamente nei paesi bisognosi. 2) Migliora la trasparenza: il monitoraggio del mercato alimentare funge da importante ed efficiente meccanismo di allerta precoce e deve essere integrato con un monitoraggio trasparente dei finanziamenti da parte della comunità internazionale per rispondere alla crisi alimentare. I governi dovrebbero fornire i dati e le risorse necessari per supportare il sistema di informazione del mercato agricolo (AMIS) , che migliora la trasparenza nei mercati alimentari monitorando i prezzi e la disponibilità delle principali colture alimentari e promuovendo risposte politiche. Inoltre, la Global Alliance for Food Security (GAFS) sta armonizzando i sistemi di tracciamento esistenti in un dashboard per consentire ai governi e ai team nazionali di identificare le esigenze e canalizzare i finanziamenti per rispondere alla crisi. 3) Accelerare l’innovazione e la pianificazione congiunta: La ricerca e sviluppo agricolo è un settore cronicamente sottoinvestito, mentre ha uno dei più alti rendimenti sulla spesa pubblica . L’innovazione è fondamentale per affrontare le sfide a lungo termine alla sicurezza alimentare e alla nutrizione globali poste dai cambiamenti climatici, dal degrado del suolo e degli ecosistemi, dai parassiti e dalle malattie transfrontaliere di piante e animali. Diffondere le migliori pratiche dalla Fao e sostenere il Consortium of International Agricultural Research Centers (OneCGIAR) sono azioni importanti per affrontare queste sfide. Tali sforzi dovrebbero anche portare a un coordinamento più sistematico e a una pianificazione congiunta per collegare le opportunità a breve, medio e lungo termine e fornire sostegno in modo tempestivo. 4) Investire nella trasformazione dei sistemi alimentari: Rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari ai rischi, inclusi conflitti ed eventi meteorologici estremi, shock economici e malattie è fondamentale per una risposta a lungo termine. Affrontare sia le strozzature delle infrastrutture che le strozzature dell’approvvigionamento di input (ad es. fertilizzanti e sementi) è fondamentale per un sistema di approvvigionamento alimentare efficiente. Un sostegno efficace e sostenibile ai piccoli agricoltori sarà fondamentale per garantire che facciano parte della soluzione e per localizzare le catene di approvvigionamento. Il settore privato ha un ruolo fondamentale da svolgere e l’International Finance Corporation (IFC) istituirà una piattaforma globale per la sicurezza alimentare che fornirà capitale circolante e finanziamenti a lungo termine per le aziende agricole sostenibili e i settori correlati nella catena di approvvigionamento alimentare. Una maggiore integrazione dei mercati può anche aiutare a evitare picchi di prezzo dei beni essenziali e favorire la diversificazione economica e la creazione di posti di lavoro per costruire una resilienza complessiva».