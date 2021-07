Pre-summit Onu sui sistemi alimentari: Guterres: «Insieme, dobbiamo affrontare la fame crescente»

Il video dell’intervento di Mario Draghi. Papa Francesco: interessi potenti impediscono di progettare un sistema alimentare che risponda ai valori del Bene Comune

[27 Luglio 2021]

Intervenendo al Pre-Summit of the UN Food Systems Summit in corso a Roma, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha sottolineato che «La produzione alimentare globale inefficiente è alla base di un enorme aumento della fame, nonché di un terzo di tutte le emissioni e dell’80% della perdita di biodiversità». E partendo da qui ha rivolto un appello a tutti i Paesi «Per trasformare i sistemi alimentari per accelerare lo sviluppo sostenibile».

Guterres ha ricordato che «Fino a 811 milioni di persone hanno affrontato la fame nel 2020, ben 161 milioni in più rispetto al 2019» e che i la pandemia di Covid-19 ha peggiorato le cose, aggiungendo 3 miliardi di persone che non possono permettersi di mangiare in modo sano.

L’allarme del capo dell’Onu è drammatico: «Siamo seriamente fuori strada per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) entro il 2030. La povertà, la disuguaglianza di reddito e l’alto costo del cibo sono stati responsabili di questi mali e il cambiamento climatico e i conflitti sono stati conseguenze e motori di questa catastrofe».

Facendo eco a queste preoccupazioni e sollecitando i governi ad agire, la vice-segretaria generale dell’Onu, Amina Mohammed ha insistito sul fatto che «La fame crescente e la cattiva alimentazione sono sfide che la comunità internazionale dovrebbe affrontare, visto che abbiamo i mezzi per farlo».

La Mohammed ha accolto con favore il fatto che 145 Paesi, attraverso in riferimento a regolari incontri online, forum pubblici e sondaggi con giovani, agricoltori, popolazioni indigene, società civile, ricercatori , settore privato, leader politici e ministri dell’agricoltura, dell’ambiente, della salute, della nutrizione e delle finanze, abbiano già avviato dialoghi nazionali per decidere come dovrebbero apparire i sistemi alimentari sostenibili entro il 2030. Secondo la vicesegretaria Onu, «Il risultato di questi scambi contribuirà alle azioni suggerite organizzate attorno ai cinque percorsi d’azione del Summit per trasformare la produzione alimentare e sfruttare l’importanza di vasta portata dei sistemi alimentari per aiutare a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Non esiste una taglia che vada bene per tutti. Dobbiamo lavorare Paese per Paese, regione per regione, comunità per comunità, per garantire che la diversità dei bisogni sia indirizzata a sostenere ogni realtà. Lo stesso vale per i nostri sistemi alimentari e i cambiamenti necessari per nutrire il mondo, senza privare il pianeta del suo futuro».

Anche la Mohammed ha evidenziato come la pandemia abbia riportato indietro i progressi fatti verso lo sviluppo sostenibile: «Gli ultimi dati delle Nazioni Unite che indicano che circa 100 milioni di persone sono state spinte in overtà dall’inizio della crisi sanitaria globale». Ma ha insistito sul fatto che «L’incontro di questa settimana a Roma ospitato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha l’opportunità di guidare i progressi nella realizzazione dell’Agenda 2030, concordando posizioni su soluzioni sostenibili, in vista dl Leaders’ UN Food Systems Summit di New York a settembre. Attraverso l’Agenda 2030, accettiamo di trasformare il nostro mondo. Possiamo farlo solo lavorando insieme. Ciò significa che dobbiamo ascoltarci a vicenda, apprezzare le diverse prospettive e comprendere le sfide dinamiche e interconnesse che affrontiamo. Significa che dobbiamo impegnarci a fare le scelte necessarie per assicurarci di non lasciare nessuno o un Paese indietro».

Nel suo intervento, Papa Francesco ha evidenziato che «Questa pandemia ci ha messo di fronte a ingiustizie sistemiche che minano la nostra unità come famiglia umana. I nostri fratelli e sorelle più poveri, e la Terra, la nostra Casa Comune che “grida per i danni che le causiamo a causa dell’uso e abuso irresponsabile dei beni che Dio ha posto in essa” , esigono un cambiamento radicale. Sviluppiamo nuove tecnologie con le quali possiamo aumentare la capacità del pianeta di portare frutto, eppure continuiamo a sfruttare la natura fino alla sterilizzazione, ampliando così non solo i deserti esterni ma anche i deserti spirituali interni. Produciamo cibo a sufficienza per tutti, ma molti rimangono senza il pane quotidiano. Questo “costituisce un vero scandalo” , un reato che viola i diritti umani fondamentali. Pertanto, è dovere di tutti sradicare questa ingiustizia attraverso azioni concrete e buone pratiche, e attraverso politiche locali e internazionali coraggiose. In questa prospettiva gioca un ruolo importante l’attenta e corretta trasformazione dei sistemi alimentari, che deve essere orientata in modo che siano in grado di aumentare la resilienza, rafforzare le economie locali, migliorare la nutrizione, ridurre gli sprechi alimentari, fornire diete sane accessibili essere ambientalmente sostenibili e rispettosi delle culture locali».

Secondo il Papa, «Se vogliamo garantire il diritto fondamentale a un tenore di vita adeguato [6] e adempiere ai nostri impegni per raggiungere l’obiettivo Fame Zero, non basta produrre cibo. Ci vuole una nuova mentalità e un nuovo approccio olistico [8] e progettare sistemi alimentari che tutelino la Terra e mantenga al centro la dignità della persona umana; che garantiscano cibo sufficiente a livello globale e promuovono il lavoro dignitoso a livello locale; e che nutrono il mondo oggi, senza compromettere il futuro. E’ essenziale recuperare la centralità del settore rurale, da cui dipende la soddisfazione di molti bisogni umani fondamentali, ed è urgente che il settore agricolo riacquisti un ruolo prioritario nel processo decisionale politico ed economico, volto a delineare il quadro del processo di “riavvio” post-pandemia che si sta costruendo. In questo processo, i piccoli agricoltori e le famiglie agricole devono essere considerati attori privilegiati. La loro conoscenza tradizionale non deve essere trascurata o ignorata, mentre il loro coinvolgimento diretto consente loro di comprendere meglio le loro reali esigenze e priorità. È importante facilitare l’accesso dei piccoli agricoltori e dell’agricoltura familiare ai servizi necessari per la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo delle risorse agricole. Questo riconoscimento deve essere accompagnato da politiche e iniziative che soddisfino pienamente i bisogni delle donne rurali, promuovano l’occupazione giovanile e migliorino il lavoro degli agricoltori nelle aree più povere e remote».

Poi il pontefice della Chiesa Cattolica ha messo il dito nella piaga: «Siamo consapevoli che interessi economici individuali, chiusi e conflittuali – ma potenti – ci impediscono di progettare un sistema alimentare che risponda ai valori del Bene Comune, della solidarietà e della “cultura dell’incontro”. Se vogliamo mantenere un fruttuoso multilateralismo e un sistema alimentare basato sulla responsabilità, la giustizia, la pace e l’unità della famiglia umana è fondamentale. La crisi che stiamo affrontando è in realtà un’occasione unica per dialoghi autentici, audaci e coraggiosi, affrontando le radici del nostro ingiusto sistema alimentare».

Il Papa ha concluso: «Durante questo incontro, abbiamo la responsabilità di realizzare il sogno di un mondo in cui pane, acqua, medicine e lavoro scorrano in abbondanza e raggiungano per primi i più bisognosi. La Santa Sede e la Chiesa Cattolica serviranno a questo nobile scopo, offrendo il loro contributo, unendo forze e volontà, azioni e sagge decisioni. Prego Dio che nessuno sia lasciato indietro, che tutti possano soddisfare i propri bisogni primari. Possa questo incontro per la rigenerazione dei sistemi alimentari metterci sulla strada per costruire una società pacifica e prospera, e seminare semi di pace che ci permettano di camminare in autentica fratellanza».