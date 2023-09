Minerali critici: 6 azioni chiave per catene di approvvigionamento sicure, sostenibili e responsabili

Pichetto Fratin: «Puntare su riciclo come miniera urbana»

[29 Settembre 2023]

I rappresentanti di 50 Paesi di tutto il mondo – tra i quali produttori grandi ed emergenti e consumatori di minerali critici – hanno partecipato insieme ai leader dell’industria, degli investimenti e della società civile al primo Critical Minerals and Clean Energy Summit organizzato a Parigi dall’International energy agency (Iea) per condividere esperienze e discutere linee d’azione efficaci. sui minerali critici per garantire transizioni energetiche rapide e sicure.

Il vertice si basa sul mandato ministeriale conferito all’Iea nel 2022 per promuovere il suo lavoro sui minerali critici, i materiali al centro delle principali tecnologie energetiche pulite come le turbine eoliche, i veicoli elettrici e i pannelli solari. I governi di tutto il mondo hanno chiesto all’IEA di formulare raccomandazioni sulle opzioni per diversificare le forniture di minerali critici e la produzione di tecnologie energetiche pulite. Per raggiungere questo obiettivo, l’Iea sta creando una nuova divisione per la sicurezza energetica e i minerali critici all’interno del suo segretariato dedicata a queste questioni.

Aprendo il meeting il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha sottolineato che «Il livello di concentrazione eccessiva che vediamo oggi nei mercati dei minerali critici è diverso da quello di qualsiasi altra merce importante su cui facciamo affidamento nel mondo moderno. La storia ci ha dimostrato che la mancata diversificazione adeguata delle forniture e delle rotte commerciali delle risorse essenziali comporta profondi rischi. Garantire forniture sicure e sostenibili di minerali essenziali per la transizione verso l’energia pulita è rapidamente diventata una priorità assoluta per governi, aziende e investitori di tutto il mondo. L’Iea lavora su questo tema da anni e ha assunto un ruolo di leadership, come testimonia la partecipazione ampia e di alto livello a questo vertice. Con molte parti interessate che ora si chiedono quanto siano ben preparate per questa nuova realtà, l’Iea sta espandendo e approfondendo il nostro lavoro per aiutare i paesi di tutto il mondo a sviluppare catene di approvvigionamento di energia pulita robuste e resilienti».

Intervenendo al vertice Iea, il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha spiegato le linee di intervento italiane in tema di approvvigionamento di materie prime: « Analisi della domanda e del potenziale geominerario legato all’estrazione urbana, rafforzamento dell’economia circolare, ricerca e innovazione».

Il ministro italiano ha ricordato che «Già prima del conflitto in Ucraina, l’Italia aveva cominciato a lavorare per rafforzare conoscenza e governance, con l’istituzione del tavolo delle Materie Prime Critiche nazionale. Lo strumento principe resta l’ecodesign, ripensando le filiere fin dalla progettazione per la ricerca di materiali sostitutivi, ma anche per tecnologie energetiche più durevoli, riparabili, net-zero e riciclati al 100%. A fianco dell’estrazione, il riciclo rappresenta una realtà per molte materie prime critiche e costituisce una vera e propria miniera urbana, diffusa anche dove nel sottosuolo non vi è possibilità di approvvigionamento».

Per una volta, Pichetto Fratin ha rivendicato le iniziative dei governi precedenti; «Nel nostro Paese abbiamo migliorato la raccolta differenziata di RAEE, batterie, veicoli e altre apparecchiature dei sistemi energetici a fine vita. Il tasso di riciclo è superiore al 35%, mentre la media mondiale è del 17,4%: l’82,6% non riciclato costituisce una opportunità per generare lavoro ed economia circolare, abbattere le emissioni e rafforzare la sicurezza energetica”, ha detto Pichetto, citando in proposito l’investimento del PNRR sulla Responsabilità Estesa del Produttore e il finanziamento dei progetti dei consorzi per il riciclo».

Pichetto Fratin ha anche ricordato «La storica tradizione mineraria italiana e soprattutto la capacità tecnologica, ingegneristica e di innovazione” per soluzioni che rispettino ambiente e sicurezza. Per gli Stati che non hanno lo spettro di materie prime critiche nel proprio sottosuolo, occorre allora portare avanti una strategia con un mix di progetti di esplorazione, coltivazione e trasformazione, con quelli legati all’ecodesign e l’economia circolare. E’ importante lavorare perché le risorse estratte con processi di riciclo abbiano chiari spazi di mercato, assieme alla cooperazione per facilitare investimenti incrociati tra Paesi e tra pubblico e privato».

La prima “Critical Minerals Market Review” pubblicata a luglio dall’Iea insieme a un nuovo online data explorer, di mostra che «L’implementazione record di tecnologie energetiche pulite sta spingendo un’enorme domanda di minerali come litio, cobalto, nichel e rame» e l’ideazione di nuove strategie per soddisfare questa nuova ondata di domanda è stata al centro delle discussioni tra i partecipanti al vertice di Parigi, durante il quale sono state identificate sei aree di azione principali:

1 Accelerare i progressi verso forniture di minerali diversificate : per sostenere le ambizioni dei Paesi in materia di clima ed energia pulita, sarà necessario aumentare in modo significativo le forniture di molti minerali e metalli. Anche i progressi nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento sono stati limitati negli ultimi anni. I delegati hanno concordato sulla necessità di accelerare i progressi verso forniture diversificate e sostenibili di minerali critici. A partire dallo storico rapporto “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions” del 2021, l’Iea ha costantemente puntato i riflettori sul tema dei minerali critici, con particolare attenzione alla necessità di espandere l’offerta per supportare gli obiettivi net zero garantendo al tempo stesso un’economia diversificata e sicura. mercato.

2 Liberare il potere della tecnologia e del riciclaggio : i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di sfruttare tutto il potenziale della tecnologia e del riciclaggio per alleviare le potenziali tensioni sull’offerta. La nuova tecnologia può ridurre il fabbisogno energetico e idrico nell’estrazione e nella lavorazione, ottimizzare i metodi di estrazione, la progettazione del prodotto e i processi di fine vita per migliorare l’efficienza delle risorse. L’Iea intraprenderà inoltre uno studio approfondito per esaminare approcci efficaci al riciclaggio che coprano tutte le potenziali fonti come rifiuti elettronici, rottami industriali, batterie a fine vita, turbine eoliche e magneti permanenti.

3 Promuovere la trasparenza nei mercati : alcuni mercati dei minerali critici sono caratterizzati da una limitata trasparenza dei prezzi che può introdurre volatilità e ostacolare nuovi investimenti. Sono inoltre in aumento le richieste da parte dei consumatori di maggiori informazioni sui rischi lungo tutta la catena di approvvigionamento. I partecipanti hanno sottolineato la necessità di promuovere mercati trasparenti che facilitino nuovi investimenti rafforzando le pratiche di due diligence e tracciabilità. L’Iea rafforzerà le sue capacità di monitoraggio del mercato, comprese le proiezioni della domanda e dell’offerta, come richiesto nel Piano in cinque punti del G7 per la sicurezza dei minerali critici. Nel 2023, l’edizione inaugurale della Critical Minerals Market Review dell’Iea fornisce una prospettiva completa del mercato. Il rapporto sarà prodotto regolarmente, come già fa l’AIE per petrolio, gas, elettricità, energie rinnovabili e altri ambiti del sistema energetico.

4 Migliorare la disponibilità di informazioni affidabili: i dati sono vitali per garantire un mercato ben funzionante e per consentire alle aziende e ai responsabili politici di stabilire priorità e affrontare potenziali punti di strozzatura. L’Iea ricopre da lungo tempo il ruolo di principale fornitore di dati accurati e aggiornati. Insieme ai partner, l’Iea svolgerà un ruolo di primo piano nell’esplorazione di come questa esperienza possa consentire la condivisione pubblica dei dati sui minerali critici.

5 Creare incentivi per pratiche sostenibili e responsabili : i partecipanti al vertice hanno sottolineato l’importanza di incentivare la produzione sostenibile e responsabile di minerali critici, premiando gli sforzi ambientali, sociali e di governance (ESG) e accelerando l’approvazione di nuovi impianti senza allentare le tutele legali e normative. Il Critical Minerals Policy Tracker dell’Iea monitora gli sviluppi politici e le preoccupazioni ESG, oltre a collaborare con i governi e altre parti interessate per sviluppare nuove linee guida politiche per ridurre gli impatti negativi della produzione di minerali.

6 Promuovere la collaborazione internazionale : un tema ricorrente durante il vertice è stato che la crescita della domanda di minerali critici non può essere risolta da nessun paese o azienda. Per affrontare queste sfide in modo inclusivo è fondamentale rafforzare gli sforzi sulla collaborazione internazionale tra governi, partecipanti al mercato, società civile e organizzazioni internazionali. L’Iea ha una lunga storia nel facilitare il dialogo tra i leader del governo, dell’industria e della società civile attraverso eventi come il Summit.

Birol ha evidenziato che «La promozione del dialogo inclusivo deve essere in prima linea nell’agenda critica dei minerali mentre affrontiamo questa questione complessa e sfaccettata all’interno della transizione verso l’energia pulita. Attraverso le sue analisi e i suoi dati, la missione dell’Iea è quella di garantire che i minerali critici diventino un simbolo di cooperazione internazionale piuttosto che di ansia per le risorse».

L’Iea EA terrà una riunione ministeriale nel febbraio 2024, in coincidenza con il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Agenzia. La riunione ministeriale del 2024 offrirà ai paesi un’opportunità chiave per valutare cosa significano i minerali critici per il panorama in evoluzione della cooperazione internazionale sulla sicurezza energetica e il cambiamento climatico, compreso il ruolo dell’Iea nel garantire un approvvigionamento sicuro, sostenibile e responsabile di minerali critici per l’energia pulita. catene di approvvigionamento energetico. Questo comprenderà l’annuncio della prossima fase del Programma volontario di sicurezza dei minerali critici dell’Iea, che includerà opzioni per lo stoccaggio e altre misure progettate per garantire catene di approvvigionamento trasparenti e resilienti basate su esperienze e informazioni condivise.