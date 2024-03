Materie prime critiche: scenari e criticità europei e italiani

Zorzoli: evidenti problemi strategici. Piattelli: Ci aspettiamo indirizzi precisi e puntali dalla istituzioni

[13 Marzo 2024]

Il convegno“La sfida dei CRM e l’European critical raw materials act”, organizzato oggi dal Coordinamento FREE, ha ribadito che «Le materie prime critiche sono cruciali per l’innovazione tecnologica in generale ed ecologica/energetica in particolare».

L’iniziativa ha fatto il punto della situazione, sottolineando che «In sintesi, la dipendenza da queste risorse scarse porta con sé una serie di sfide significative. In particolare, l’attuale concentrazione geografica delle opportunità di approvvigionamento, con Paesi come la Cina che dominano il mercato di molte di queste materie, solleva una serie di questioni di sicurezza energetica e di sostenibilità della transizione. Per risolvere queste criticità si sta puntando alla ricerca di nuovi giacimenti di approvvigionamento, al miglioramento delle tecniche di riciclaggio dei materiali critici e, soprattutto, all’innovazione tecnologica che punta all’utilizzo di materiali più largamente diffusi in modo da avere catene di approvvigionamento più diversificate e resilienti».

G.B. Zorzoli, già presidente e cofondatore del Coordinamento FREE, ha ricordato che «Questa iniziativa del coordinamento FREE aveva lo scopo di sensibilizzare su un tema che sta diventando decisivo per il processo di decarbonizzazione, cioè fare il punto sulle materie critiche che oggi rappresentano un potenziale problema sia per la transizione energetica che per altri settori strategici, in termini di disponibilità e di costo. Il convegno ha messo in luce che la criticità dei materiali è una definizione volatile. Infatti cambia a seconda delle scelte geopolitiche che vengono effettuate e a seconda dello sviluppo delle differenti tecnologie».

Il convegno ha anche analizzato le politiche Ue e i programmi per ridurre la dipendenza dai materiali critici attraverso tre filoni principali: il riciclo e riuso dei materiali o dei componenti che contengono dei materiali critici; lo sviluppo delle tecnologie alternative che riducono o azzerano il ricorso ai materiali critici; l’attività mineraria di estrazione dei materiali nei paesi occidentali e in particolare all’interno dell’unione Europea.

La discussione si è concentrata anche su un materiale che è più strategico che critico, il Litio, e in particolare alle opportunità derivanti dall’estrazione del litio dai siti geotermici soprattutto in un panorama come quello dell’Italia che è ricco di giacimenti geotermici che contengono Litio estraibile con basso impatto ambientale rispetto alle altre modalità di estrazione mineraria.

Il presidente del Coordinamento FREE, Attilio Piattelli, ha concluso: «Bisogna ricordare che i materiali sono critici in misura differente a seconda delle differenti applicazioni tecnologiche. Anzi, lo sviluppo delle tecnologie digitali sta causando una crescita della domanda dei materiali critici comparabile se non maggiore di quella dovuta dai processi di decarbonizzazione. In quest’ambito ci sono studi sia da parte del OIMCE (Osservatorio Italiano Materie Critiche Energetiche), di cui FREE fa parte, che del RSE, ma un ruolo fondamentale dovrà averlo anche la politica dalla quale ci aspettiamo decisioni puntali in materia affinché si possa rispondere a queste sfide in maniera rapida e coerente con i tempi attesi per la decarbonizzazione».