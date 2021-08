L’estrazione di sabbia e ghiaia è in conflitto con metà degli obiettivi di sviluppo sostenibile

Nei Paesi a basso e medio reddito, la crescente domanda globale di risorse naturali trascurate ha implicazioni per la salute, l'ambiente e la società

[30 Agosto 2021]

Con 32 – 50 miliardi di tonnellate estratte a livello globale ogni anno, sabbia e ghiaia sono i materiali più estratti al mondo ma vengono estratti più velocemente di quanto possano essere sostituiti. L’aumento della domanda e dei prezzi di mercato stanno portando a sfruttamento, pianificazione delle cave e commercio insostenibili. La rimozione della sabbia da fiumi e spiagge ha un impatto di vasta portata sull’ecologia, sulle infrastrutture, sulle economie nazionali e sui mezzi di sussistenza dei 3 miliardi di persone che vivono lungo i corridoi fluviali del mondo.

Secondo il nuovo studio “Sand, gravel, and UN Sustainable Development Goals: Conflicts, synergies, and pathways forward”, pubblicato su One Earth da un team internazionale di ricercatori guidato da Mette Bendixen della McGill University e da Lars Iversen della Københavns Universitet, «I costi umani e ambientali di questa estrazione sui Paesi a reddito medio e basso sono stati ampiamente trascurati».

Bendixen sottolinea che «Con questo lavoro siamo in grado di dimostrare che nei Paesi a basso e medio reddito, l’industria della sabbia è in conflitto diretto con quasi la metà dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. L’impatto che l’estrazione di sabbia e ghiaia ha sull’ambiente, è in conflitto con obiettivi legati alle dinamiche naturali degli ecosistemi. Inoltre, l’inquinamento, le questioni relative alla salute e la natura informale di molte attività minerarie creano disuguaglianze sociali che colpiscono negativamente i minatori su piccola scala e le loro famiglie».

L’estrazione di sabbia non regolamentata è stata documentata in 70 Paesi in tutto il mondo, con conflitti associati alla distruzione ecologica, al depauperamento dei mezzi di sussistenza e alle violazioni dei diritti dei lavoratori. Negli ultimi anni, i conflitti per la sabbia hanno causato la morte di centinaia di persone, compresi ambientisti, attivisti comunitari, agenti di polizia e funzionari governativi.

Dallo studio emerge che gran parte dell’aumento del consumo di aggregati (sabbia, ghiaia e pietrisco) si è verificato nei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Per il solo cemento, proxy dell’utilizzo di aggregato, negli ultimi 20 anni in Cina la domanda è aumentata esponenzialmente del 438%, mentre nel resto del mondo è aumentata di “solo” il 60%. Mentre l’attuale consumo globale di aggregato di 32-50 miliardi di tonnellate all’anno è dominato dal consumo da fonti di produzione elevate (pro capite) in Nord America e Cina, si prevede che il maggiore aumento relativo della produzione si verificherà nei Paesi a basso e medio reddito (LMIC).

Alla McGill fanno notare che «L’estrazione aggregata nei LMIC viene spesso eseguita in modo informale da minatori artigianali su piccola scala che forniscono una fonte essenziale di sostentamento per molte persone in tutto il mondo».

Insieme all’estrazione mineraria può anche aumentare la violenza: in particolare, in India, l’estrazione della sabbia è stata associata a conflitti locali legati all’accesso all’acqua e all’inquinamento.

Ma i ricercatori sottolineano che «Se ben gestita, l’estrazione di queste risorse offre anche alcune opportunità per raggiungere alcuni dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite» e che «Inoltre queste risorse hanno il potenziale per aiutare a guidare lo sviluppo socio-economico per far avanzare alcuni degli SDG dell’Onu come l’eliminazione della povertà. Ad esempio, sabbia e ghiaia forniscono lavoro a milioni di persone, forniscono materiale per il settore delle energie rinnovabili e per strade e infrastrutture in generale».

Anche Iversen è convinto che «Le risorse sabbiose, se gestite in modo appropriato, possono creare posti di lavoro, sviluppare competenze utilizzabili in altri settori dell’economia e stimolare l’innovazione e gli investimenti, pur continuando a sostenere le infrastrutture su cui si fonda la società moderna. Pertanto, la soluzione non è semplicemente vietare tutte le attività minerarie. Trovare l’equilibrio tra i pro ei contro dell’estrazione di sabbia e ghiaia sta diventando una delle grandi sfide delle risorse del nostro secolo».

Bendixen conclude: «Abbiamo bisogno di costruire piani e politiche di gestione efficaci per le risorse di sabbia che supportino gli obiettivi di sviluppo sostenibile globale. Per farlo è necessaria una comprensione più completa dell’impatto dell’estrazione di sabbia e ghiaia. Questa necessità è particolarmente acuta per molti Paesi nelle regioni a basso e medio reddito che attualmente non dispongono di una panoramica dell’estensione delle attività minerarie locali o di come tali attività abbiano un impatto sugli ecosistemi e sulle comunità locali».