L’aumento dell’inflazione porta a un drastico calo dei salari reali

Rapporto ILO: nei Paesi ricchi i salari calano più che in quelli poveri

[1 Dicembre 2022]

Sono urgentemente necessarie misure politiche ben progettate per prevenire l’aggravarsi dei livelli esistenti di povertà, disuguaglianza e disordini sociali, secondo l’ultimo rapporto dell’ILO sui salari globali.

Secondo il nuovo rapporto “Global Wage Report 2022-2023: The Impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power” pubblicato dall’International Labour Organization (ILO), «La grave crisi inflazionistica unita a un rallentamento globale della crescita economica – guidato in parte dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica globale – stanno causando un drastico calo dei salari mensili reali in molti Paesi. La crisi sta riducendo il potere d’acquisto delle classi medie e colpendo in modo particolarmente duro le famiglie a basso reddito».

Il rapporto ILO stima che, in termini reali, i salari mensili globali siano scesi a meno 0,9% nella prima metà del 2022 e sottolinea che «E’ la prima volta in questo secolo che la crescita reale dei salari globali è stata negativa».

Nei Paesi ricchi del G20, nella prima metà del 2022 i salari reali sono scesi a meno 2,2%, mentre nei Paesi emergenti del G20 i salari reali sono cresciuti dello 0,8%, il 2,6% in meno rispetto al 2019, l’anno prima della pandemia di Covid-19.

Il rapporto, che include dati regionali e nazionali, dimostra che nella prima metà del 2022 l’inflazione è aumentata proporzionalmente più rapidamente nei Paesi ad alto reddito rispetto a quelli a basso e medio reddito, portando alle seguenti tendenze regionali dei salari reali: In Nord America (Canada e Stati Uniti), la crescita media dei salari reali è scesa a zero nel 2021 ed è scesa a meno 3,2% nella prima metà del 2022. In America Latina e nei Caraibi, la crescita dei salari reali è scesa a meno 1,4% nel 2021 e meno 1,7% nella prima metà del 2022. Nell’Unione Europea, dove i regimi di mantenimento del posto di lavoro e i sussidi salariali hanno ampiamente protetto l’occupazione e i livelli salariali durante la pandemia, la crescita dei salari reali è aumentata all’1,3% nel 2021 ed è scesa a meno 2,4% nella prima metà del 2022. Nell’Europa orientale, la crescita dei salari reali è rallentata al 4,0% nel 2020 e al 3,3% nel 2021, ed è scesa a meno 3,3% cento nella prima metà del 2022. In Asia e nel Pacifico, la crescita dei salari reali è aumentata al 3,5% nel 2021 e ha rallentato nella prima metà del 2022 all’1,3%. Escludendo la Cina dai calcoli – considerando il grande peso che il Paese ha nella regione – la crescita dei salari reali è aumentata di molto meno, allo 0,3% nel 2021 e dello 0,7% per cento nella prima metà del 2022. In Asia centrale e occidentale, la crescita dei salari reali è aumentata fortemente del 12,4% nel 2021, ma è rallentata al 2,5% nella prima metà del 2022. In Africa, i dati suggeriscono un calo della crescita dei salari reali a meno 1,4% nel 2021 e un calo a meno 0,5% nella prima metà del 2022. Negli Stati arabi, le tendenze salariali sono provvisorie, ma le stime indicano una bassa crescita salariale dello 0,5% nel 2021 e dell’1,2% per cento nel 2022.

Presentando il rapporto, il direttore generale dell’ILO, Gilbert F. Houngbo, ha evidenziato che «Le molteplici crisi globali che stiamo affrontando hanno portato a un calo dei salari reali. Ha messo decine di milioni di lavoratori in una situazione disastrosa mentre affrontano crescenti incertezze. Se il potere d’acquisto di chi è pagato meno non viene mantenuto, la disparità di reddito e la povertà aumenteranno. Inoltre, la tanto necessaria ripresa post pandemia potrebbe essere messa a rischio. Questo potrebbe alimentare ulteriori disordini sociali in tutto il mondo e minare l’obiettivo di raggiungere la prosperità e la pace per tutti».

La crisi del costo della vita si aggiunge alle significative perdite salariali subite dai lavoratori e dalle loro famiglie durante la crisi del Covid-19, che in molti Paesi ha avuto il maggiore impatto sui gruppi a basso reddito.

Il rapporto dimostra che «L’aumento dell’inflazione ha un maggiore impatto sul costo della vita sui redditi più bassi. Questo perché spendono la maggior parte del loro reddito disponibile in beni e servizi essenziali, che generalmente registrano maggiori aumenti di prezzo rispetto agli articoli non essenziali. Inoltre, l’inflazione sta intaccando il potere d’acquisto dei salari minimi. Le stime mostrano che, nonostante gli aggiustamenti nominali in atto, l’accelerazione dell’inflazione dei prezzi sta rapidamente erodendo il valore reale dei salari minimi in molti Paesi per i quali sono disponibili dati».

L’analisi ILO dimostra che «C’è un urgente bisogno di applicare misure politiche ben progettate per aiutare a mantenere il potere d’acquisto e il tenore di vita dei lavoratori salariati e delle loro famiglie. Un adeguato adeguamento dei salari minimi potrebbe essere uno strumento efficace, dato che il 90% degli Stati membri dell’ILO dispone di sistemi di salario minimo. Anche un forte dialogo sociale tripartito e la contrattazione collettiva possono contribuire a conseguire adeguati adeguamenti salariali durante una crisi».

Altre politiche che possono attenuare l’impatto della crisi del costo della vita sulle famiglie includono misure mirate a gruppi specifici, come l’assegnazione di buoni alle famiglie a basso reddito per aiutarle ad acquistare beni di prima necessità o la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto su questi beni per ridurre il gravare sui posti di inflazione sulle famiglie, contribuendo anche a ridurre l’inflazione.

Una delle autrici del rapporto, Rosalia Vazquez-Alvarez, conclude: «Lottare contro il deterioramento dei salari reali può aiutare a mantenere la crescita economica, il che a sua volta può aiutare a recuperare i livelli occupazionali osservati prima della pandemia. Dobbiamo prestare particolare attenzione ai lavoratori nella fascia media e bassa della scala salariale. Lottare contro il deterioramento dei salari reali può aiutare a mantenere la crescita economica, il che a sua volta può aiutare a recuperare i livelli occupazionali osservati prima della pandemia. Questo può essere un modo efficace per ridurre la probabilità o la profondità delle recessioni in tutti i Paesi e le regioni».