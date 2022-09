L’1% più ricco possiede il 45,6% della ricchezza del mondo. Nel 2019 era al 43,9%

Global Wealth Report 2022: la crescita record della ricchezza nel 2021 si è ridotta a causa del difficile contesto di mercato del 2022

[21 Settembre 2022]

Secondo il 13esimo Global Wealth Report del Credit Suisse Research Institute (CSRI) «La ricchezza è cresciuta a un ritmo sostenuto nel 2021 e a fine anno la ricchezza globale ai tassi di cambio prevalenti ammontava a 463,6 trilioni di dollari, con un aumento del 9,8%. La ricchezza per adulto è aumentata dell’8,4% a 87.489 di dollari. Mettendo da parte i movimenti del tasso di cambio, nel 2021 la ricchezza globale aggregata è cresciuta del 12,7%, che è il tasso annuo più veloce mai registrato. Tuttavia, nel 2022 fattori come l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse e l’andamento in calo dei prezzi delle attività potrebbero invertire l’impressionante crescita dello scorso anno».

Ma il rapporto evidenzia anche l’enorme gap che permane tra i più ricchi e i più poveri: «La quota di ricchezza dell’1% più ricco del mondo è aumentata per il secondo anno consecutivo raggiungendo il 45,6% nel 2021, rispetto al 43,9% del 2019. I milionari in dollari hanno guadagnato 5,2 milioni di membri in più durante il 2021 e alla fine dell’anno hanno totalizzato 62,5 milioni in tutto il mondo. Questa crescita del 9% è stata leggermente superiore all’aumento dell’8,4% registrato per la ricchezza per adulto, ma non è stata inferiore all’aumento del 9,5% della ricchezza mediana. Il numero di individui con un patrimonio netto ultra elevato (UHNW) è cresciuto a un ritmo molto più rapido, aggiungendo il 21% di nuovi membri nel 2021. Gli Stati Uniti (30.470) sono stati il ​​paese che ha ottenuto il maggior numero di membri dell’UNHW, seguito dalla Cina (5.200). I membri dell’UHNW sono aumentati di oltre mille anche in Germania (1.750), Canada (1.610) e Australia (1.350). Le riduzioni negli individui UHNW erano relativamente rare. I cali maggiori si sono verificati in Svizzera (-120), Hong Kong SAR (-130)».

Però il CSRI fa notare che «Un’analisi della ricchezza mediana all’interno dei paesi e in tutto il mondo mostra che la disuguaglianza di ricchezza globale è diminuita in questo secolo grazie alla crescita più rapida raggiunta nei mercati emergenti. La ricchezza mediana globale è aumentata all’incirca due volte più velocemente della ricchezza globale per adulto e molto più rapidamente del PIL globale. La famiglia media è stata così in grado di accumulare ricchezza negli ultimi due decenni».

Anthony Shorrocks, economista e autore del rapporto, spiega: «Su base nazionale, gli Stati Uniti hanno aggiunto la maggior ricchezza delle famiglie nel 2021, seguiti da Cina, Canada, India e Australia. Le perdite di ricchezza erano meno comuni e quasi sempre associate al deprezzamento della valuta rispetto al dollaro USA. L’analisi della ricchezza mediana all’interno dei Paesi e in tutto il mondo mostra che la disuguaglianza di ricchezza globale è diminuita in questo secolo a causa della crescita più rapida raggiunta nei mercati emergenti. La famiglia media è stata così in grado di accumulare ricchezza negli ultimi due decenni».

Se il 2021 «E’ stato un anno eccezionale per la ricchezza delle famiglie, trainata dai guadagni diffusi dei corsi azionari e da un contesto favorevole creato dalle politiche delle banche centrali nel 2020 per abbassare i tassi di interesse, ma a scapito delle pressioni inflazionistiche» il rapporto fa notare che «Gli aumenti dei tassi di interesse nel 2022 hanno già avuto un impatto negativo sui prezzi delle obbligazioni e delle azioni e rischiano anche di ostacolare gli investimenti in attività non finanziarie. L’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse potrebbero rallentare la crescita della ricchezza delle famiglie nel breve termine anche se il prodotto interno lordo nominale (PIL) aumenta al ritmo relativamente rapido previsto per quest’anno».

Ecco i punti salienti del Global Wealth Report:

La ricchezza globale aggregata ammontava a 463,6 trilioni di dollari alla fine dell’anno, con un aumento di 41,5 trilioni di dollari, pari al 9,8%. La ricchezza per adulto è aumentata dell’8,4% per raggiungere 87.489 USD a fine anno. Tali importi sono ridotti in quanto si riferiscono al dollaro USA al cambio corrente e al dollaro USA apprezzato nel corso dell’anno. Se i tassi di cambio fossero rimasti gli stessi del 2020, la ricchezza totale sarebbe cresciuta del 12,7% e la ricchezza per adulto dell’11,3%.

La contabilizzazione dell’inflazione abbassa i tassi di crescita della ricchezza. Nel 2021 l’aumento stimato della ricchezza reale è stato del +8,2%. Mentre guardiamo avanti verso un periodo di inflazione più elevata rispetto agli ultimi due decenni, il confronto tra le tendenze della ricchezza reale e nominale acquista rilevanza.

Tutte le regioni hanno contribuito all’aumento della ricchezza globale, ma il Nord America e la Cina hanno dominato, con il Nord America che rappresenta poco più della metà del totale globale e la Cina che ha aggiunto un altro quarto. Al contrario, Africa, Europa, India e America Latina insieme hanno rappresentato solo l’11,1% della crescita della ricchezza globale. Questa cifra bassa riflette un diffuso deprezzamento nei confronti del dollaro USA in queste regioni. In termini percentuali, Nord America e Cina hanno registrato i tassi di crescita più elevati (circa 15% ciascuno), mentre la crescita dell’1,5% in Europa è stata di gran lunga la più bassa tra le regioni.

Il debito totale delle famiglie è aumentato del 4,4% per il mondo nel suo insieme. Tuttavia, il dato globale è stato soppresso dalla crescita zero per la regione Asia-Pacifico (escluse Cina e India) e dalla riduzione del debito in Europa (a causa del deprezzamento del tasso di cambio). Altrove, il debito delle famiglie è aumentato in media del 9%, guidato da un aumento del 12,1% in Cina.

Uno sguardo a sottogruppi di popolazione specifici suggerisce che, negli Stati Uniti e in Canada, i Millennial e la Generazione X hanno aumentato maggiormente la loro ricchezza tra il 2019 e il 2022. Negli Stati Uniti, le famiglie afroamericane e ispaniche hanno visto il maggiore aumento percentuale della ricchezza nel 2021 grazie all’aumento della ricchezza non finanziaria, per lo più abitativa. Per quanto riguarda la ricchezza femminile, si stima che, dei 26 Paesi che costituiscono il 59% della popolazione adulta mondiale, 15 Paesi (tra cui Cina, Germania e India, ad esempio) presentino un calo della ricchezza femminile nel 2020 e nel 2021 Per i restanti Paesi (tra cui Stati Uniti e Regno Unito, ad esempio), è aumentato il rapporto medio tra la ricchezza femminile e quella maschile.

Il CSRI fa alcune previsioni: «È probabile che l’inflazione mondiale e la guerra Russia-Ucraina ostacolino la creazione di ricchezza reale nei prossimi anni. Tuttavia, si prevede che la ricchezza globale in dollari USA nominali aumenterà di 169 trilioni di dollari entro il 2026, con un aumento del 36%. I paesi a basso e medio reddito rappresentano attualmente il 24% della ricchezza, ma saranno responsabili del 42% della crescita della ricchezza nei prossimi cinque anni. I paesi a reddito medio saranno il motore principale delle tendenze globali. Si prevede che la ricchezza globale per adulto aumenterà del 28% entro il 2026 e supererà la soglia di 100.000 dollari nel 2024. Anche il numero di milionari crescerà notevolmente nei prossimi cinque anni fino a raggiungere gli 87 milioni, mentre il numero di UHNWI raggiungerà i 385.000».

Nannette Hechler-Fayd’herbe, chief investment officer per la regione EMEA e global head of economics & research di Credit Suisse, conclude: «Sebbene nel 2022/2023 sia probabile un’inversione degli eccezionali guadagni di ricchezza del 2021, poiché diversi Paesi devono affrontare una crescita più lenta o addirittura di recessione, la nostra prospettiva quinquennale è che la ricchezza continui a crescere. Un’inflazione più elevata produce anche valori di previsione più elevati per la ricchezza globale se espressa in dollari USA correnti anziché in dollari USA reali. La nostra previsione è che, entro il 2024, la ricchezza globale per adulto dovrebbe superare la soglia di 100.000 dollari e che il numero di milionari supererà gli 87 milioni di individui nei prossimi cinque anni».