Inquinatori e saccheggiatori: le radici della crisi africana (VIDEO)

Il diritto di dire NO: un film d'animazione di Womin Africa

[22 Settembre 2021]

In Africa, le contadine si uniscono per combattere l’avidità distruttiva dell’industria estrattiva che fa affidamento sui diritti umani e sull’ambiente. Il collettivo Womin Africa sostiene la loro lotta e la condivide attraverso il film d’animazione “Polluters & Plunderers: The Roots Of Africa’s Crises”.

A Womin Africa spiegano che «Attraverso un’animazione bella e commovente, raccontiamo una parte della storia che rurale, apriamo una nuova finestra sulle comunità contadine e operaie di tutto il continente africano che si sono scontrate dall’inizio della colonizzazione fino ai giorni nostri, con il capitalismo neoliberista. Questa è una storia di vite e mezzi di sussistenza distrutti e di didtruzione, di catastrofe ambientale causata da industrie estrattive senza restrizioni, della violenza perpetrata su persone mulatte e nere le cui vite sono costantemente svalutate e dello sfruttamento del lavoro di cura delle donne e della violenza perpetrata sui loro corpi. Ma è anche una storia di resistenza guidata da donne e comunità che si alzano in piedi per difendere le persone e la natura e avanzano una visione diversa dell’Africa e le loro idee per una vita diversa per i suoi popoli liberati da predoni e inquinatori».

Ricco di risorse minerarie e di gas, il continente africano attira la cupidigia ell’industria estrattiva. Mentre le multinazionali si arricchiscono, le popolazioni locali stanno pagando a caro prezzo una crisi climatica causata dal saccheggio e dall’inquinamento delle loro risorse.

Le donne sopportano il fardello più pesante: costrette a camminare sempre più lontano alla ricerca di acqua pulita e mezzi di sussistenza per sfamare le loro famiglie, mentre la violenza contro di loro si intensifica.

Il collettivo Womin Africa si sta mobilitando per alzare la voce e denunciare le azioni e le conseguenze di un’industria che ha agito per troppo tempo impunemente.

Questo film d’animazione ci racconta la storia di queste vite sconvolte dalla violenza e dall’appropriazione delle loro risorse.

Ma soprattutto ci racconta la storia di una resistenza portata avanti da donne e comunità che si alzano per dire NO all’oppressione di saccheggiatori e inquinatori e difendono la giustizia climatica.

A proposito di questo film:

Womin Africa è una rete di organizzazioni sudafricane e regionali che lavorano sull’impatto dell’industria estrattiva sulla vita delle donne.

Questo film d’animazione è la prima parte di una serie che affronta le molteplici crisi intrecciate in Africa e la resistenza collettiva dei popoli. Questa serie fa parte della campagna #TheRight2SayNO portata avanti da molte associazioni della società civile africana. Testimonianza delle visioni delle donne e delle loro comunità, portatrici di alternative per lo sviluppo in Africa.