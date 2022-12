Afghanistan: i talebani sospendono le donne dalle università

Onu: immediata revoca di un provvedimento che sarà dannoso per tutto il popolo afghano

[22 Dicembre 2022]

Stephane Dujarric, portavoce del Segretario generale dell’Onu, ha detto che António Guterres «E’ profondamente allarmato dalle notizie secondo cui i talebani hanno sospeso l’accesso alle università a donne e ragazze. Il Segretario generale ribadisce che la negazione dell’istruzione non solo viola la parità di diritti di donne e ragazze, ma avrà un impatto devastante sul futuro del Paese. Il Segretario generale esorta le autorità de facto a garantire parità di accesso all’istruzione a tutti i livelli per le donne e le ragazze».

La conferma della nuova stretta contro i diritti delle donne da parte dell’emirato islamico dell’Afghanistan arriva dall’United Nations assistance mission in Afghanistan (Unama): «La famiglia Onu e l’intera comunità umanitaria in Afghanistan condividono lo sdegno di milioni di afghani e della comunità internazionale per la decisione delle autorità di fatto talebane di chiudere le università alle studentesse in tutto il Paese fino a nuovo avviso e invitano de facto autorità di revocare immediatamente la decisione. L’Onu e i suoi partner umanitari sollecitano inoltre le autorità de facto a riaprire le scuole femminili oltre la prima media e a porre fine a tutte le misure che impediscono alle donne e alle ragazze di partecipare pienamente alla vita pubblica quotidiana».

Secondo l’Alto commissarioOnu per i diritti umani, Volker Türk, «La decisione denunciata dalle autorità de facto in Afghanistan di vietare alle donne di frequentare l’università è un altro terribile e crudele colpo ai diritti delle donne e delle ragazze afghane e una battuta d’arresto profondamente deplorevole per l’intero Paese. L’esclusione sistematica di donne e ragazze praticamente da tutti gli aspetti della vita, come ho notato prima, non ha eguali al mondo. Escludere le donne dall’istruzione terziaria è tanto più straziante se si considera il contributo vitale che le donne afgane hanno dato in così tanti settori professionali e professionali nel corso degli anni. Oltre alle ragazze a cui è stato impedito di frequentare la scuola secondaria, basti pensare a tutte le donne dottoresse, avvocatesse e insegnanti che sono state e saranno perse per lo sviluppo del Paese. La sospensione della partecipazione delle donne all’istruzione terziaria e superiore costituisce una chiara violazione degli obblighi dell’Afghanistan ai sensi del diritto internazionale. Il diritto delle donne e delle ragazze ad accedere a tutti i livelli di istruzione senza discriminazioni è fondamentale e indiscutibile. Chiedo alle autorità de facto afghane di revocare immediatamente questa decisione e di rispettare e facilitare pienamente il diritto delle donne e delle ragazze di accedere all’istruzione a tutti i livelli. Per il loro bene e per il bene dell’intera società afgana».

L’Unama denuncia che «Vietare alle donne di frequentare l’università è una continuazione delle sistematiche politiche di discriminazione mirata messe in atto dai talebani contro le donne. Dal 15 agosto 2021, le autorità de facto hanno vietato alle ragazze di frequentare la scuola secondaria, limitato la libertà di movimento delle donne e delle ragazze, escluso le donne dalla maggior parte delle aree della forza lavoro e vietato alle donne di utilizzare parchi, palestre e bagni pubblici. Queste restrizioni culminano con il confinamento delle donne e delle ragazze afghane tra le quattro mura delle loro case. Impedire a metà della popolazione di contribuire in modo significativo alla società e all’economia avrà un impatto devastante sull’intero Paese. Esporrà l’Afghanistan a un ulteriore isolamento internazionale, difficoltà economiche e sofferenze, colpendo milioni di persone negli anni a venire».

L’Onu stima che impedire alle donne afghane di lavorare può comportare una perdita economica fino a 1 miliardo di dollari, ovvero fino al 5% del PIL del poverissimo Paese. L’esclusione delle donne dalle università, comprese le insegnanti e le professoresse, contribuirà a ulteriori perdite economiche.

La missione Onu ricorda che «L’istruzione è un diritto umano fondamentale. Escludere le donne e le ragazze dall’istruzione secondaria e terziaria non solo nega loro questo diritto, ma nega alla società afghana nel suo complesso il beneficio dei contributi che le donne e le ragazze hanno da offrire. Nega un futuro a tutto l’Afghanistan.Le misure adottate dalle autorità de facto per escludere donne e ragazze dall’istruzione, dal posto di lavoro e da altri ambiti della vita aumentano i rischi di matrimoni forzati e minorenni, violenze e abusi. La continua discriminazione nei confronti di oltre la metà della popolazione del paese ostacolerà il raggiungimento da parte dell’Afghanistan di una società inclusiva in cui tutti possano vivere dignitosamente e godere di pari opportunità.

L’Onu in Afghanistan e i suoi partner umanitari ricordano ai talebani che «Privare le donne del libero arbitrio di scegliere il proprio destino, depotenziarle ed escluderle sistematicamente da tutti gli aspetti della loro vita pubblica e politica è regressivo e si oppone agli standard universali dei diritti umani sui quali si basano su società pacifiche e stabili. Questa decisione sarà un fattore negativo per gli afgani all’estero che intendono tornare e costringeranno altri a fuggire dal Paese».

Anche 19 esperti indipendenti di diritti umani nominati dall’Onu hanno condannato la decisione dell’emirato islamico con la massima fermezza, osservando che «Tra molte altre restrizioni irrazionali, la mossa potrebbe equivalere a persecuzione di genere, un crimine contro l’umanità. L’annuncio è una flagrante violazione dei loro diritti umani sanciti in molteplici trattati internazionali, di cui l’Afghanistan è firmatario e porterà a conseguenze disastrose per gli afghaniz.

Gli esperti hanno anche ricordato che «Altri studiosi islamici hanno affermato che per questo non vi è alcuna giustificazione religiosa o culturale. L’istruzione delle donne e delle ragazze pone le basi per l’emancipazione economica delle donne ed è fondamentale per raggiungere la parità di genere. Senza donne istruite, ci sarebbero meno professionisti a disposizione per servire la popolazione e portare avanti l’Afghanistan. Le dottoresse sono necessarie per fornire alle donne un’adeguata assistenza medica poiché le autorità de facto impediscono ai medici uomini di curare donne e ragazze. Senza le insegnanti donne, che in precedenza costituivano l’82% del ministero dell’Istruzione, l’apprendimento dei bambini ne risentirebbe e le donne avvocato non forniranno più alle donne e alle loro famiglie l’accesso alla giustizia. Gli impatti intergenerazionali di una tale restrizione saranno profondi e disastrosi per l’Afghanistan».

I 19 esperti Onu hanno esortato i talebani a «Smettere di usare la sicurezza delle donne e delle ragazze come pretesto per imporre loro restrizioni severe e sproporzionate e affrontare invece la causa principale della violenza e della discriminazione contro le donne e le ragazze: vale a dire il comportamento e gli atteggiamenti degli uomini che le considerano inferiori e subordinate a uomini e ragazzi».

Intanto il World food programme (WFP) ha condiviso i risultati di un sondaggio che rivelano che «Le donne e le ragazze in Afghanistan sono le più colpite dalla crisi umanitaria ed economica. Le limitazioni al lavoro rendono impossibile per molte nutrire sé stesse e i propri figli, aumentando il rischio di strategie disperate per far fronte, tra cui la vendita di beni, il ritiro dei figli da scuola o il saltare del tutto i pasti».

La mobilità delle donne è stata ulteriormente limitata costringendole ad essere accompagnate da parenti maschi, rendendo loro più difficile l’accesso a mercati, cliniche e punti di distribuzione degli aiuti umanitari. Le operatrici umanitarie internazionali, che sono essenziali per le donne e le ragazze vulnerabili affrontano problemi simili. E circa 800.000 donne malnutrite incinte e che allattano sono il numero più alto mai registrato in Afghanistan, perpetuando un circolo vizioso di madri malnutrite che danno alla luce bambini malnutriti.

La decisione del governo talebano arriva solo il giorno dopo che la nuova rappresentate dell’Unama in Afghanistan, Roza Otunbayeva, aveva detto che «Nonostante le nostre diverse posizioni, il dialogo tra le autorità talebane e l’Unama deve continuare per il bene del popolo del Paese. Non siamo d’accordo con i talebani su una serie di questioni, ma l’obiettivo è, e dovrebbe essere, mantenere il dialogo nella speranza di un futuro migliore per l’Afghanistan, dove tutti – donne, uomini, ragazze e ragazzi – può vivere una vita con dignità e uguaglianza». La Otunbayeva, che ha assunto il suo incarico a settembre e da allora ha viaggiato in tutto l’Afghanistan. Ha sottolineato che «Ciò che mi ha colpito di più è stata la miseria di tanti afghani che vivono in grande povertà e incertezza. Molti mi hanno detto durante le mie visite in giro per il Paese che stanno semplicemente sopravvivendo. Sebbene i talebani abbiano essenzialmente il controllo, non sono in grado di affrontare in modo soddisfacente i gruppi terroristici che operano lì».

Di recente, lo Stato islamico – Provincia del Khorasan (ISKP), affiliato al Daesh, ha effettuato attacchi contro le ambasciate russa e pakistana e un hotel che ospitava molti cittadini cinesi.

I talebani hanno soffocato l’opposizione interna, rifiutano il dialogo intra-afghano e hanno continuato ad attuare dure politiche sociali, inclusa una serie di decreti misogini culminati nel divieto di frequentate scuole superiori e università.

A novembre, il leader talebano Haibatullah Akhunzada ha ordinato ai giudici di applicare la pena capitale e corporale ai sensi della Sharia e, sebbene le condanne a morte siano state eseguite fin da quando i talebani hanno preso il potere dopo la rovinosa fuga degli Usa e della Nato, la prima esecuzione pubblica ufficiale ha avuto luogo il 7 dicembre, alla presenza di alti funzionari del governo di Kabul. La Otunbayeva ha detto di aver sottolineato alle autorità de facto che «La pena di morte è incompatibile con il diritto internazionale dei diritti umani. E’ chiaro che ci sono forti differenze di posizione su una serie di questioni tra l’UNAMA e le autorità de facto».

Ma la rappresentante dell’Unama ha anche riferito di «Diversi sviluppi positivi in ​​Afghanistan, in particolare sul fronte economico. I livelli complessivi di corruzione sono significativamente in calo rispetto al governo eletto democraticamente in carica prima della presa del potere, ma ci sono segni di un aumento della piccola corruzione a livello locale negli ultimi 6mesi. I talebani hanno anche annunciato che nei primi 10 mesi del 2022 sono state raccolte più entrate fiscali rispetto ai due anni precedenti, nonostante una contrazione economica del 20% nel 2021. Con queste entrate, e riducendo i costi del governo, i talebani sono riusciti a finanziare il loro budget operativo e hanno indicato di avere risorse per avviare alcuni progetti di sviluppo. Inoltre, i talebani sono riusciti a mantenere la stabilità macroeconomica e quest’anno le esportazioni hanno raggiunto lo storico valore di 1,7 miliardi di dollari, rispetto ai circa 700 milioni di dollari precedenti. Le autorità de facto stanno attuando una strategia economica che si concentra sull’autosufficienza. Stanno investendo in settori come l’agricoltura, l’irrigazione, le infrastrutture, la gestione dell’acqua, l’estrazione mineraria e le industrie, che forniscono una base per la crescita economica. Hanno anche individuato nel settore privato un fattore chiave per la crescita, con l’alto costo delle transazioni finanziarie internazionali che rappresenta il principale ostacolo a maggiori investimenti. Vi sono anche prove dell’attuazione del divieto di coltivazione di oppio e altri stupefacenti, annunciato ad aprile. I campi piantati prima e dopo la dichiarazione sono stati distrutti. Non saremo in grado di verificare l’effettiva attuazione di questo divieto fino all’inizio del prossimo anno, ma l’intenzione alla sua base è encomiabile. Tuttavia, il divieto avrà un effetto negativo sul reddito dei singoli agricoltori poiché sono stati messi in atto pochi programmi di sostentamento alternativi».