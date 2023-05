Intensificare l’azione contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Le parti dell'accordo globale della Fao/PSMA approvano la strategia per rafforzare l'impegno globale e lo scambio di informazioni

[15 Maggio 2023]

Attualmente, uno stock ittico su tre è sovrasfruttato. Con la crescente domanda di alimenti acquatici, è fondamentale garantire che tutti gli stock siano gestiti in modo sostenibile. Per questo, il quarto meeting delle Parti della Fao e dell’Agreement on Port State Measures (PSMA) che si è tenuto dall’8 al 12 maggio a Bali e al quale hanno partecipato 200 delegati in rappresentanza di governi e ONG, ha deciso di intensificare gli sforzi per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) estendendo le ispezioni sulle navi, scambiando informazioni a livello globale e migliorando la capacità dei Paesi in via di sviluppo. Il PSMA, entrato in vigore nel giugno 2016, è il primo accordo internazionale vincolante che prende di mira specificamente la pesca IUU e impedisce che praticano la pesca IUU di accedere ai porti, bloccando quindi l’ingresso dei prodotti IUU nei mercati del. Ad oggi, il PSMA conta 75 parti (incluse Italia e Unione europea. Il meeting delle parti Fao/PSMA) viene convocato ogni due anni per discutere questioni relative all’attuazione dell’accordo

Il meeting di Bali, organizzato dal governo indonesiano grazie a un finanziamento della Norvegia, è stato aperto da direttore d generale della Fao Qu Dongyu, che ha definito la pesca IUU «Una minaccia per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse e degli ecosistemi marini e dei mezzi di sussistenza di 600 milioni di persone che dipendono da essi. La pesca sostenibile e l’acquacoltura sostenibile hanno un grande potenziale per nutrire e nutrire la crescente popolazione mondiale e la crescente domanda di alimenti acquatici sani. il PSMA può sostenere la trasformazione della pesca sostenibile in tutto il mondo. Sta facendo la differenza, ma dobbiamo continuare a potenziare i nostri sforzi collettivi per creare una pesca veramente sostenibile».

Sakti Wahyu Trenggono, ministro degli affari marittimi e della pesca dell’Indonesia (uno dei Paesi più colpiti dalla pesca IUU) ha ribadito «L’impegno dell’Indonesia ad eliminare le pratiche di pesca IUU, in quanto Stato arcipelagico con 17.504 isole e 140 milioni di persone che dipendono dalle risorse marine per soddisfare il proprio fabbisogno proteico e lavorano per vivere nelle zone costiere dell’Indonesia. Per questi motivi, l’Indonesia si impegna a creare un oceano sano e sostenibile, come così come l’eliminazione delle pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate e l’intensificazione delle azioni delle forze.

A Bali le parti Fao/ PSMA hanno anche concordato di far diventare il sistema pilota Global Information Exchange System (GIES) pienamente operativo entro la fine di quest’anno. Il GIES svolge un ruolo fondamentale nel sostenere l’attuazione del PSMA. Si tratta di un sistema globale che condivide informazioni vitali, compresi i rapporti di ispezione e le azioni intraprese sui pescherecci stranieri impegnati nella pesca IUU. Matthew Camilleri, a capo del team per i processi globali e regionali della pesca nella divisione pesca e acquacoltura della Fao, ha sottolineato che «Abbiamo bisogno di uno scambio di informazioni semplificato e della digitalizzazione affinché il PSMA possa combattere efficacemente la pesca IUU»

Durante il quarto meeting delle parti Fao/PSMA le delegazioni di tutto il mondo si sono impegnate a «Sostenere ulteriormente il Global Capacity Development Programme, che finora ha sostenuto più di 50 Stati in via di sviluppo nel migliorare la loro capacità di combattere la pesca IUU».

Manuel Barange, direttore della divisione pesca e acquacoltura della Fao, ha concluso: «La Fao sta lavorando con i Paesi e le organizzazioni regionali di gestione della pesca per combattere la pesca IUU, rivedendo la legislazione nazionale, identificando modi per rafforzare la loro capacità istituzionale e aiutandoli a migliorare i loro sistemi di monitoraggio e sorveglianza, in modo che possano attuare efficacemente il PSMA e altri strumenti internazionali promuovere una pesca sostenibile».