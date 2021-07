Capraia Smart Island: la filiera ittica del futuro è sostenibile

Appuntamento dal 23 al 25 settembre a Capraia

[27 Luglio 2021]

Lafiliera ittica deve diventare sostenibile. La sfida è quella applicare anche ai settori della pesca, acquacoltura e maricoltura quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità, ormai ineludibili, per vincere le sfide del clima e delle risorse del XXI Secolo. Per questo motivo torna l’iniziativa “Capraia Smart Island – Filiera Ittica Sostenibile” che è la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile nella filiera ittica, promossa e organizzata da Legacoop Agroalimentare e da Chimica Verde Bionet. Si tratta di un evento di tre giorni rivolto agli stakeholder del settore per diffondere buone pratiche, metodi, tecnologie e innovazioni per coniugare il rinnovamento dell’intera filiera ittica con la sostenibilità. L’evento si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2021 all’Isola di Capraia, in provincia di Livorno, e sarà organizzato in forma ibrida, ossia in presenza sull’isola, con interventi da remoto e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali dedicati.

«E’ una filiera ittica sempre più viva e pronta a rispondere alle prossime grandi sfide quella che sarà presente a Capraia. – afferma Cristian Maretti, Presidente di Legacoop Agroalimentare – L’evento, che quest’anno torna finalmente in presenza, sarà un importante momento d’incontro tra il mondo della ricerca e la filiera ittica, un’occasione per presentare il grande lavoro che sta dietro al mestiere di pescatore. Inoltre, la tre giorni si presenterà come un laboratorio per progettualità che sappiano coniugare la valorizzazione dei prodotti e delle produzioni con le esigenze di un mercato sempre più globalizzato».

Per Sofia Mannelli, presidente di Chimica Verde Bionet, «L’Italia può e deve essere al centro dell’innovazione sostenibile della filiera ittica, sia per la propria posizione geografica, sia per la ricchezza del proprio “genoma” culinario su base ittica. E le nuove tecnologie devono essere al centro di questi processi perché senza di esse non sarà possibile preservare la risorsa ittica, centrando gli obiettivi di sostenibilità che la filiera si è data».

L’evento sarà così articolato:

23 settembre – “Ittica: l’importanza delle buone pratiche”

24 settembre – “Filiera Ittica Lab: dalle Idee alla Progettazione” – Presentazione progetti innovativi. Acquacoltura e Pesca e a seguire Tavola Rotonda;

25 settembre – “Stato dell’arte sulla revisione della normativa comunitaria in materia di controllo dell’attività di pesca”.

Questa edizione dell’evento “Capraia Smart Island – Filiera Ittica Sostenibile” sarà dedicata a Giuseppe Fanizza, già Presidente della Cooperativa Pescatori dello Jonio, con il quale abbiamo condiviso la stessa sincera passione per il mare e per la sua difesa.

Per partecipare in presenza sull’isola e ricevere le informazioni logistiche scrivere a: capraiasmartisland@gmail.com.