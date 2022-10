Benessere animale e divieto di gabbie: la Commissione europea accelera

Le ONG: un ottimo auspicio. Ora il nuovo governo italiano dia pieno appoggio a questa iniziativa di civiltà

[20 Ottobre 2022]

Nel suo Programma di lavoro presentato il 17 ottobre, la Commissione ha anticipato la revisione delle norme sul benessere animale al terzo trimestre del 2023, citando esplicitamente l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “End the Cage Age”, lanciata nel 2018 da Compassion in World Farming (CIWF) e sostenuta da oltre 170 associazioni europee di cui 22 italiane per chiedere la fine dell’uso di ogni tipo di gabbia per allevare animali a scopo alimentare, sostenuta da oltre 170 associazioni in 28 Paesi, la più grande coalizione europea di ONG di sempre. Un’Iniziativa si è conclusa con 1.4 milioni di firme certificate.

La coalizione italiana End The Cage Age (Amici della Terra, Animal Aid, Animal Equality Italia, ALI-Animal Law Italia, Animalisti Italiani, CIWF Italia Onlus, Confconsumatori, ENPA, Essere Animali, HSI/Europe, Il Fatto Alimentare, Jane Goodall Institute Italia, LAC – Lega per l’Abolizione della Caccia, LAV, Legambiente, LEIDAA, LNDC Animal Protection, LUMEN, OIPA, Partito animalista, Terra Nuova, Terra! Onlus), «Accoglie con favore la decisione della Commissione europea di accelerare la revisione delle norme europee per il benessere animale dal quarto al terzo trimestre del 2023, così come emerge dal Programma di lavoro adottato il 18 ottobre. Un’anticipazione non irrilevante considerando che nel 2024 vi saranno nuove elezioni europee e i tempi sono quindi serrati. È un’ottima notizia: nonostante le pressioni delle lobby dell’industria, la Commissione europea sta dando seguito, anche in tempi più rapidi del previsto, alla propria promessa di proporre una legge contro l’uso delle gabbie negli allevamenti europei entro il 2023».

Inoltre, oltre a porre fine all’uso delle gabbie negli allevamenti, si prevede che la Commissione Ue riveda le norme esistenti per proteggere pesci e pulcini maschi da metodi di macellazione crudeli e che rafforzi le norme di protezione di tutte le specie allevate e per il trasporto di animali vivi.

La coalizione italiana End The Cage Age ricorda che «La creazione di leggi europee può richiedere lunghi anni. Con le elezioni del Parlamento europeo e le nomine dei nuovi Commissari dietro l’angolo, nel 2024, il tempo per mantenere la promessa e mettere fine all’era delle gabbie non è molto. Il fatto che la Commissione europea stia dando priorità a questo dossier prima del previsto è di ottimo auspicio».

Una volta presentata, la proposta legislativa della Commissione dovrà essere approvata dal Consiglio dell’Unione europea, formato dagli Stati membri, e dal Parlamento europeo e l’attenzione della Coalizione ora rivolta all’Italia, che «Con il prossimo Governo ha un’occasione unica per fare la propria parte per milioni di animali ancora confinati in gabbia nel nostro Paese. E’ fondamentale che l’Italia sia fra i Paesi in seno al Consiglio della UE che sosterranno senza indugio la proposta della Commissione. Ci aspettiamo che il nuovo Governo dia pieno appoggio a questa iniziativa di civiltà chiesta a gran voce da decine di migliaia di italiani. Per mettere fine una volta per tutte alle sofferenze di oltre 300 milioni di animali in Europa, di cui più di 40 milioni solo in Italia, ogni anno».