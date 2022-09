Spiaggia di Sant’Andrea: per il M5S possibile un’alternativa alla barriera sommersa

Irene Galletti rilancia in Consiglio regionale le osservazioni degli ambientalisti

[21 Settembre 2022]

Irene Galletti, presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Toscana, si occupa della spiaggia nella quale in questi ultimi giorni stanno nascendo a sorpresa numerose tartarughine marine: quella di Sant’Andrea, nel Comune di Marciana, che è oggetto anche di un progetto “anti-erosione” che prevedere la realizzazione di una barriera soffolta e che ha suscitato la perplessità di molti turisti e residenti e delle associazioni ambientaliste elbane. Ecco cosa scrive in una nota la Consigliera regionale del M5S:

Il progetto della barriera artificiale sommersa prevista per la spiaggia di Sant’Andrea, nel Comune di Marciana, è una soluzione troppo invasiva, che non tiene conto di tutte le sensibilità espresse delle associazioni ambientaliste. Esistono alternative migliori per evitare l’erosione costiera ed i ripascimenti annuali: basterebbe, ad esempio, prendere seriamente in considerazione le osservazioni fatte da Italia Nostra o da Legambiente per capire che è possibile predisporre un progetto che sia veramente in grado di esprimere la massima tutela dell’unicità del paesaggio della pregiata località. La transizione ecologica deve trovare riscontro anche in questi particolari interventi di tutela del patrimonio paesaggistico, che devono essere ambientalmente sicuri e sostenibili a 360 gradi. Pertanto, chiediamo alla Regione Toscana di intervenire raccogliendo tali proposte e finanziando uno studio alternativo che possa garantire effettivamente il minor impatto possibile e la massima sostenibilità e per farlo abbiamo depositato una specifica mozione».