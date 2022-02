Rosignano Marittimo e la piccola città

Incontri di partecipazione per una rigenerazione urbana tra Caletta e Lillatro

[2 Febbraio 2022]

L’area urbana tra Caletta di Castiglioncello e Lillatro, limitata ad ovest dall’asse ferroviario, è caratterizzata da una mescolanza di tessuti urbani realizzatisi nel tempo con principi generativi assai diversi, in cui risultano incuneate aree ancora da consolidare e porzioni urbane in attesa di una definizione, soprattutto nella prossimità del litorale marino.

Attraverso un Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa (PCRI), previsto dalla Legge Urbanistica della Regione Toscana, è possibile definire una nuova configurazione delle varie aree, ripensando la distribuzione di funzioni essenziali come la mobilità, gli insediamenti privati, il verde pubblico e i servizi, in un’ottica di rigenerazione urbana integrata.

Per questo, l’amministrazione Comunale, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ha organizzato un percorso di 4 incontri per approfondire la conoscenza del territorio e favorire l’individuazione di strategie e azioni da mettere in campo per il futuro sviluppo della piccola città tra Caletta e Lillatro. Durante gli incontri, i partecipanti saranno invitati a proporre idee, azioni e suggerimenti.

Gli incontri si svolgeranno tutti i venerdì, dall’11 febbraio al 4 marzo, alle ore 17.00, presso l’Auditorium Danesin, in via del Torrione a Rosignano Marittimo.

Le modalità di accesso all’Auditorium Danesin e il numero massimo di ingressi saranno regolamentati in base alle normative nazionali in materia di prevenzione anti-Covid19.

Per info e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Supporto Organi di Governo telefonando ai numeri 0586/724-206 o 0586/724-221 in orario di ufficio.

Per consentire di seguire i 4 incontri anche a chi non potrà essere presente fisicamente, sarà trasmessa una diretta Facebook sulla pagina istituzionale del Comune di Rosignano Marittimo.

“Sono tanti anni che si parla di riqualificare questa area – spiega l’Assessore Vincenzo Brogi -, ora è il momento di farlo e vogliamo farlo con un processo di urbanistica partecipata. Sono convinto che l’istituzione di veri e propri laboratori in cui i cittadini si confrontano con i progettisti, i professionisti, possono offrire spunti e sollecitazioni utili per il progetto di rigenerazione urbana integrata e rafforzare il senso di appartenenza alla cosa pubblica”.

Questo il programma dei 4 incontri:

Venerdì 11 Febbraio, “Dal Monte alla rena alla formazione di una piccola città”

Coordina Claudio Saragosa docente di Urbanistica all’Università di Firenze – Dipartimento di Architettura.

Venerdì 18 Febbraio, “Il rilievo urbano tra Caletta e Lillatro: fra problemi e qualità urbana”

Coordina Alessandro Merlo docente di Disegno all’Università di Firenze – Dipartimento di Architettura

Venerdì 25 Febbraio, “Prime ipotesi progettuali per una rigenerazione della zona”

Coordina Francesco Collotti docente di Composizione architettonica e urbana all’Università di Firenze – Dipartimento di Architettura

Venerdì 4 Marzo. “Valutazioni economiche del processo di rigenerazione della piccola città fra Caletta e Lillatro”

Coordinano: Benedetto Rocchi docente di Economia ed estimo rurale all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa e Paolo Rosato docente di Estimo presso Università di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura