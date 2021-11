Raffreddare le città che si riscaldano: le nuove linee guida per gli amministratori comunali

Le città surriscaldate devono affrontare costi climatici sproporzionati a causa dell'"effetto isola di calore"; la città media potrebbe riscaldarsi fino a 4°C entro il 2100

[4 Novembre 2021]

L’United Nations environment programme (Unep), RMI, Cool Coalition , Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), Mission Innovation e Clean Cooling Collaborative hanno pubblicato la guida “Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities” per aiutare le città del mondo ad affrontare il riscaldamento che nelle aree urbane sta avvenendo al doppio del tasso medio globale.

La guida/rapporto afferma che «Se le emissioni di gas serra continueranno a livelli elevati, entro la fine di questo secolo molte città potrebbero riscaldarsi fino a 4° C . Anche con 1,5° C di riscaldamento, 2,3 miliardi di persone potrebbero essere vulnerabili a forti ondate di calore».

La guida, presentata alla COP26 Unfccc in corso a Glasgow fornisce ai pianificatori un’enciclopedia di opzioni comprovate per aiutare a raffreddare le città e, presentandola, la direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen, ha evidenziato che «La scienza ci dice che per evitare che le temperature globali aumentino di oltre 1,5° C, dobbiamo raggiungere le emissioni net zero entro la metà del secolo. Il raffreddamento urbano sostenibile ed equo deve far parte degli sforzi delle città per raggiungere gli obiettivi energetici net zero».

Nel delineare il problema, il Sustainable Cooling Handbook for Cities descrive come le città si stiano riscaldando rapidamente a causa dell'”effetto isola di calore”, «Causato da una combinazione di ridotta copertura verde, proprietà termiche dei materiali comunemente usati nelle superfici urbane e calore disperso. dalle attività umane».

Il Manuale rileva che:

La domanda di raffreddamento degli ambienti è in aumento. Si prevede che il fabbisogno energetico per il raffreddamento degli ambienti triplicherà dal 2016 al 2050, poiché milioni di famiglie nei Paesi in via di sviluppo acquisteranno condizionatori d’aria nei prossimi decenni.

Gli impatti del calore urbano non sono distribuiti uniformemente. Città, case e strade più fresche sono fondamentali per garantire la giustizia climatica. I quartieri e le comunità a basso reddito sono solitamente i più vulnerabili al cado, caricando in modo sproporzionato gli impatti negativi dell’eccesso di riscaldamento su coloro che hanno meno probabilità di essere in grado di permettersi o accedere al comfort termico. Dobbiamo passare a modi più equi e sostenibili per raffreddare le nostre città e renderle vivibili per tutti.

I vantaggi del raffreddamento urbano sostenibile sono di vasta portata, tra cui il miglioramento della salute e della produttività, la riduzione del fabbisogno energetico, la riduzione delle emissioni e i vantaggi economici.

Le strategie di raffreddamento possono essere ottimizzate per lavorare insieme in modo efficiente. Il rapporto richiede un approccio dell’intero sistema, ovvero ridurre il calore su scala urbana, ridurre le esigenze di raffreddamento negli edifici e soddisfare le esigenze di raffreddamento negli edifici in modo efficiente, per beneficiare degli effetti integrativi.

Gli amministratori comunali che lavorano per rendere le loro città più fresche e più vivibili possono avvalersi di un’estesa gamma di approcci: il problema è solo da dove cominciare.

Secondo Jules Kortenhorst, CEO di RMI, «Questo nuovo manuale fornisce una panoramica completa dei modi per raffreddare le città in modo sostenibile ed equo. Basato sul pensiero sistemico, questo manuale include una guida pratica per aiutare le città a fare progressi verso un raffreddamento urbano sostenibile ed equo, riducendo al contempo le emissioni e aumentando la resilienza della città».

L’acting managing director del Global Covenant of Mayors, Andy Deacon, ha commentato: «Il Global Covenant è la più grande alleanza mondiale di città che agiscono sul clima, che rappresenta oltre 11.000 città e un miliardo di persone. Non importa quanto grande o piccola sia una città, l’introduzione del raffreddamento urbano sostenibile ridurrà le emissioni e creerà resilienza. Non vediamo l’ora di prendere questo manuale e condividerlo attraverso la nostra rete mondiale di città in modo che possano prendere provvedimenti immediati per rendere gli spazi urbani più freschi».

Gli 80 casi studio ed esempi allegati alla guida dimostrano l’efficacia delle strategie delineate e possono aiutare le città a trovare un approccio più adatto ai loro contesti unici. Eccone alcuni dei più significativi:

Usa: si stima che i servizi di riduzione del calore dalla copertura arborea urbana negli Stati Uniti valgano da 5,3 miliardi di dollari a 12,1 miliardi di dollari all’anno. A livello globale, investire 100 milioni di dollari all’anno in alberi lungo le strade darebbe a 77 milioni di persone una riduzione di 1° C delle temperature massime nelle giornate calde.

Seoul, Corea del Sud: uno lavoro per ripristinare il torrente Cheonggyecheon che attraversa la città ha sostituito 5,8 chilometri di autostrada sopraelevata che copre il torrente con un corridoio fronte mare ad uso misto. Il corridoio del lungomare ha abbassato la temperatura da 3,3° C a 5,9° C rispetto a una strada parallela a pochi isolati di distanza.

Medellín, Colombia: sono stati creati corridoi verdi che seguono e ripristinano la geografia dell’area prima del recente sviluppo. Dal 2016 al 2019, la città ha creato 36 corridoi, 18 lungo le strade principali e 18 lungo i corsi d’acqua, coprendo oltre 36 ettari. Le aree con corridoi verdi hanno già visto riduzioni della temperatura fino a 4° C.

Parigi, Francia : Parigi ospita il primo e più grande sistema di teleraffrescamento in Europa. Quando la temperatura dell’acqua nella Senna che attraversa la città è inferiore a 8° C, quest’acqua viene utilizzata per fornire “raffreddamento gratuito”.

Toronto, Canada: il governo municipale ha implementato il più grande sistema di raffreddamento con sorgente lacustre al mondo. Commissionato nel 2004, il sistema di refrigerazione Deep Lake Water Cooling (DLWC) di Enwave da 264 MW utilizza l’acqua fredda del Lago Ontario come fonte di energia rinnovabile.

Guangzhou, Cina: il governo municipale ha adottato il raffreddamento centralizzato regionale come parte di un moderno centro urbano verde ed ecologico nell’area centrale dello sviluppo della nuova città del fiume delle Perle. La temperatura ambientale locale nell’area centrale di Zhujiang New Town è stata ridotta di 2-3° C rispetto all’utilizzo di sistemi di raffreddamento distribuiti.

In collaborazione con la Cool Coalition, l’Extreme Heat Resilience Alliance , un’iniziativa dell’Adrienne Arsht-Rockefeller Resilience Center (Arsht-Rock) dell’Atlantic Council , ha annunciato l’intenzione di diffondere il nuovo Sustainable Cooling Handbook for Cities nelle città e province partner, comprese Atene, la capitale della Sierra Leone Freetown e la Contea di Miami-Dade negli Usa. I nuovi Chief Heat Officer di Atene, Freetown e Miami-Dade saranno i primi a beneficiare di questa guida completa.

Per raggiungere i suoi obiettivi di emissioni legati all’energia e agli edifici dei lNationally Determined Contribution ai sensi dell’Accordo di Parigi, il Vietnam sperimenterà il manuale a Can Tho, Tam Ky e Dong Hoi City. 10 città indiane collaboreranno con l’Unep, il National institute of Urban Affairs (NIUA) e l’ambasciata della Danimarca in India per integrare il raffreddamento nei loro piani regolatori cittadini.

Noah Horowitz, direttore della Clean Cooling Collaborative, ha concluso: «Le città sono in prima linea nella crisi climatica, quindi è fondamentale che i governi locali adottino urgentemente soluzioni di raffreddamento urbano sostenibili per proteggere le loro comunità dal rapido aumento delle temperature e per limitare allo stesso tempo un ulteriore riscaldamento globale. Questa guida è uno strumento prezioso per le città che desiderano intraprendere azioni significative sia per le persone che per il pianeta».