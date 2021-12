Sul fronte del lavoro intesa tecnica trovata con la società Terminal Darsena Toscana

Porto di Livorno, dopo la Darsena Europa passi avanti anche per la Darsena Toscana

Presentata l’offerta per l’appalto integrato da una cordata guidata da Fincantieri, mentre il Comune s’impegna per la realizzazione delle opere retroportuali

[10 Dicembre 2021]

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l’assessora al Porto Barbara Bonciani esprimono «apprezzamento per l’accelerazione data dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale Luciano Guerrieri all’iter di realizzazione della Darsena Europa», ovvero l’infrastruttura chiamata a cambiare volto al porto labronico.

Nei giorni scorsi è stata infatti presentata all’Autorità l’unica offerta per l’appalto integrato (progettazione esecutiva più costruzione) della Darsena Europa, per un valore pari a 393,3 milioni di euro, avanzata da Fincantieri Infrastructure – il cui gruppo è stato appena inserito dal Carbon disclosure project tra le aziende leader nel contrasto alla crisi climatica – in cordata con Società italiana dragaggi, Sales e Fincosit.

Questo bando di gara rappresenta solo la prima fase di un progetto ciclopico, che con la Darsena Europa punta ad accogliere grandi navi, offrendo 3 km di banchine, 2 grandi terminal, 2 milioni di metri quadrati di nuove aree e un nuovo ingresso portuale con fondali fino a -20 metri. Non a caso dal Comune lo definiscono «l’opera più importante per lo sviluppo del porto e della città di Livorno».

Per questo l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno, a fianco dell’Autorità, della Regione Toscana e della comunità portuale anche sul fronte della realizzazione delle opere ferroviare retroportuali, in particolare il “Progetto raccordo” che collegherà il porto di Livorno al corridorio scandinavo Ten-t, opera necessaria per l’attrazione di investimenti sul territorio livornese e per l’ottimizzazione dell’infrastruttura a mare, mediante il rafforzamento dei collegamenti intermodali.

Al contempo, si sono registrati sviluppi anche per quanto riguarda la gestione dell’infrastruttura portuale esistente. «Sul fronte del lavoro – argomentano Salvetti e Bonciani – la notizia arrivata negli scorsi giorni circa l’intesa tecnica trovata con la società Terminal Darsena Toscana, con la sospensione dello sciopero e lo sblocco degli straordinari rappresenta un risultato importante per il porto e la città. Si esprime apprezzamento per il risultato raggiunto dal tavolo di raffreddamento presieduto dal presidente Guerrieri e dal segretario generale Paroli che ha visto la partecipazione della società e delle organizzazioni sindacali. Gli sforzi sostenuti dall’azienda per andare incontro alle esigenze dei lavoratori costituiscono un passaggio importante».