Piombino, ecco la procedura per la realizzazione secondo lotto della strada 398

Guerrieri: «L'intervento permetterà un drastico miglioramento delle modalità di accesso al porto»

[24 Giugno 2022]

In attesa del rigassificatore, al porto di Piombino arriverà il secondo lotto della bretella ss 398, a unire Gagno e lo scalo: stamani l’Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno settentrionale ha pubblicato la procedura aperta per l’affidamento della progettazione, con una base di gara da 821mila euro.

I soggetti interessati hanno tempo 30 giorni per presentare le offerte, poi i servizi dovranno concludersi entro sei mesi, poi l’AdSP procederà ad avviare la procedura per l’assegnazione dei lavori.

La lunghezza del tracciato, lungo l’asse della ferrovia all’interno dello stabilimento Jsw, è di un chilometro e 760 metri: per la realizzazione del 2° lotto della 398 le risorse non mancano, in quanto sono stati assegnati dal Governo 55 milioni di euro a valere sul fondo complementare del Pnrr.

Soddisfatto il presidente dell’Adsp, Luciano Guerrieri, che ha parlato di un passo importante verso la risoluzione dei problemi di ultimo miglio di cui soffre lo scalo: «L’intervento permetterà un drastico miglioramento delle modalità di accesso al porto».